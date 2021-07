Krajský přebor mládeže v rapid šachu již několik let zajišťuje ŠK Česká Lípa. Poslední dva ročníky se odehrály v Kulturním domě v Sosnové a byla to rozhodně dobrá volba.

Českolipským šachistům se v Sosnové dařilo | Foto: Jana Jínová

K bojům o postupy na podzimní MČR se zde 19. června se sešlo 47 dětí do 16 let. Nižší účast než v uplynulých letech byla ovlivněna kolizí s akcí v Turnově a bohužel i několika karanténami. Českolipský šachový klub reprezentovalo 21 hráčů a podařilo se nám získat úžasných 7 z celkově 11 možných postupových míst! V Sosnové letos poprvé hráli také nejmenší hráči do 8 let, mezi nimiž s přehledem zvítězil náš prvňáček Ondra Lenikus.