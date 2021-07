Na národním poháru karate JKA reprezentovala českolipský oddíl Shobu Academy Sára Ješetová. Přítomen byl také Jan Drobeček, který se tentokrát akce zúčastnil pouze v roli Sářina kouče.

Hned sedm soupeřek se Ješetové postavilo v cestě za dosažením cenného kovu v hlavní kategorii kata ženy. V prvním kole se českolipské reprezentantce podařilo postoupit mezi nejlepší čtveřici, ve svých finálních kláních pak předvedla výkon, který ji zajistil bronzovou medaili.

„Sára podala solidní výkon především po technické stránce, musíme však více zapracovat na fyzické výkonnosti,“ ohodnotil Sářin výkon trenér a předseda oddílu Jan Drobeček. Sáře Ješetové gratulujeme a děkujeme za reprezentaci.

Šimon Branda.Zdroj: Shobu AcademyV sobotu 12. června se v Karlových Varech zúčastnila dvojice českolipských karatistů klání Národního poháru v olympijském karate. Šimon Branda a Jakub Bošek oprášili svá kimona a nastoupili do zápasů, ve kterých se svými výkony snažili navázat na úspěchy z předchozích dvou ročníků, kdy bodovali v kategorii kata muži. V této kategorii nastoupili i druhou červnovou sobotu, a doplnili tak pole čítající 12 borců.

Díky rychlé výhře nad prvními soupeři postoupili oba českolipští zápasníci snadno do druhého kola. To ovšem přineslo prohru a vyřazení Jakuba Boška který tak v konečném pořadí skončil na 7.místě. Šimonu Brandovi se naopak povedly i další zápasy, probojoval se až do klání o cenný kov, na jejichž konci se mohl radovat z bronzu. Gratulujeme a těšíme se na další výkony v podzimní části sezoony.

Vojtěch Sedláček, Kateřina Drobečková

Shobu Academy