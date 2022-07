V letošním ročníku psovodi soutěžili v disciplínách pachové práce a nejlepší obranář. O přeborníka se ucházelo celkem 13 psovodů, mezi kterými na nejlepší umístění dosáhli i policisté z Libereckého kraje.

V celkovém umístění XI. ročníku výjezdových psů se na druhém místě umístil Miloslav Novák a pes Charon z Oddělení služební kynologie skupiny základních kynologických činností v České Lípě. Třetí příčku pak obsadil Tomáš Louda a pes Rooney z Oddělení služební kynologie skupiny základních kynologických činností v Semilech. Navíc Miloslav Novák s Charonem získali ocenění nejlepšího obranáře.

FOTO: V Kunraticích u Cvikova to žilo! Hasiči slavili 150 let sboru

Oběma našim policistům a jejich čtyřnohým parťákům k uvedeným úspěchům gratulujeme a současně se jich i ptáme na několik otázek týkajících se jejich společné od sebe nerozdělitelné práce:

Miloslav Novák:

Představte nám sebe a také svého služebního psa Charona.

U Policie České republiky pracuji od roku 2003, kdy mým snem bylo od samého začátku vykonávat funkci psovoda, protože kynologie je hlavně mým koníčkem už od dětství. Postupně jsem pracoval na Oddělení hlídkové služby v České Lípě, Skupině kynologie policie v Teplicích, jako psovod na Obvodním oddělení v Doksech a po uvolnění sl. místa, od roku 2010, na Skupině základních kynologických činností v České Lípě. Tedy jako psovod u Policie České republiky působím již sedmnáctým rokem.

Neslyšící karatistku připravoval na olympiádu trenér z Lípy. A slaví bronz!

Charon je můj čtvrtý služební pes, jsou mu necelé čtyři roky. Co se týče jeho výjimečnosti, tak si na něm hlavně cením jeho všestrannosti. Je výjimečný jak v pachových pracích tak nekompromisní v obranách. Svou nej odměnu vlastně nemá. Je ochotný k práci a rád si dá mlsku, aportovací míček a stejně tak zákus do figuranta, který je pro něj nesmírně motivující.

Získali jste spolu druhé místo v celkovém pořadí přeboru a navíc se Charon stal nejlepším obranářem. Připravovali jste se na tento přebor nějak speciálně nad limit pravidelného standartního výcviku? Jakou odměnu za takové úspěchy Charon od vás dostal?

Na přebory jsem se nijak zvlášť nepřipravoval. Příprava u všech služebních psů probíhá průběžně standartním pravidelným výcvikem. Služební psi musí být vždy připraveni podat ten nejlepší výkon. Jak na závodech tak hlavně v ostrém nasazení. Umístění s Charonem mi samozřejmě udělalo obrovskou radost. Odměnou mu byl pak odpočinek a hlavně syrové maso v misce, které již měl doma připravené a miluje ho.

Máte v paměti nějaký ten Charonův zákrok při výkonu služby?

Charon zatím slouží krátce, proto na svůj nej zákrok ještě čeká. Za svou službu zatím stihl vypracovat několik potvrzených pachových stop po pachatelích s nálezem předmětů. Také nalezl vystřelenou nábojnici u případu vraždy. Věřím tedy, že ten zákrok, na který s ním budu vzpomínat, přijde, protože já i kolegové z jiných oddělení oceňují jeho použitelnost.

Ukliďme Česko: Ve Stráži mohli lidé využít speciální pytlomaty

Většina psovodů si své služební psy, kteří odchází do „důchodu“, většinou bere do svého domova, kde tito zaslouženě po náročné službě u Policie ČR odpočívají a vedou spokojený psí život. Plátujete i vy, že si jednou Charona takto na jeho stáří vezmete?

Ano, Charon určitě zestárne u nás na zahradě. Je to můj parťák a jinak to nemám v hlavě nastavené.

Tomáš Louda:

Představte nám sebe a také svého služebního psa Rooneyho.

U Policie České republiky sloužím 14 let, ale se psy pracuji již 26 let. Když jsem nastupoval, sloužil jsem na inspektorátu cizinecké policie v Liberci a posléze jsem se dostal na skupinu služební kynologie cizinecké policie, která ovšem byla krátce po mém příchodu reorganizována a já tak přestoupil na Skupinu základních kynologických činností v Semilech, kde působím do dnešních dnů. K práci se psy mě vedla životní vášeň a láska ke zvířatům. Psy cvičím od svých jedenácti let a v civilním životě se psy trávíme veškerý čas. Už je to pro mě spíš životní styl a poslání.

RETRO: Špitál v dobách minulých. Podívejte se na historické fotky

Rooney je můj v pořadí pátý služební pes, se kterým pracuji.Je to čistokrevný Belgický ovčák malinois bez PP a je mu šest let. Rooney je poměrně všestranný, jdou mu pachové i obranné práce. A pokud jde o odměnu tak nepohrdne ničím, jak pamlsky, tak míčkem.

Získali jste spolu třetí místo v celkovém pořadí přeboru. Připravovali jste se na tento přebor nějak speciálně nad limit pravidelného standardního výcviku?

O naší účasti na přeborech jsme se dozvěděli s ne úplně velkým předstihem na to, abychom zahájili nějakou speciální přípravu, už úplně nezbyl čas. Ale každopádně standartní výcvik u nás vypadá tak, že by měl pes být vždy 100 procentě připraven k použití jak v praxi, tak na přeborech.

Máte v paměti nějaký ten Rooneyho zákrok při výkonu služby?

Ano, jeden mi v paměti uvíznul. To bylo, když jeden muž se zákazem řízení utekl od nehody. Tehdy to bylo po tom, že naboural policejní auto, kterému před tím ujížděl. Asi po 1,5 km nasazení na stopě Rooney dotyčného muže došel v lese a společnými silami jsme ho zadrželi.

Většina psovodů si své služební psy, kteří odchází do „důchodu“, většinou bere do svého domova, kde tito zaslouženě po náročné službě u Policie ČR odpočívají a vedou spokojený psí život. Plátujete i vy, že si jednou Rooneyho takto na jeho stáří vezmete?

Rooney je člen naší rodiny, takže s námi určitě zůstane. Jelikož psů máme doma více, tak snad jen kdyby se našel někdo, kdo by se Rooneymu věnoval více než by čas dovoloval nám a byl to dobrý člověk, tak bych mu Rooneyho svěřil.

Dagmar Sochorová, KŘP Libereckého kraje