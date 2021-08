Můj africký příběh je jakousi zpovědí nejen pro autorčiny čtenářky a čtenáře, které zajímá, jak se dostala do Afriky a k psaní knih z afrického prostředí. Inspirovat a motivovat může i milovníky Afriky, cestovatele, snílky, dobrovolníky či začínající spisovatele.

Dozvíte se také, proč se autorka z nadšeného dobrovolníka, který chtěl spasit celou Afriku, stala téměř odpůrcem rozvojové pomoci nebo jak se jí podařilo během několika let vydat devět románů u tří renomovaných nakladatelství, zaplnit diář besedami a stát se první českou spisovatelkou publikovanou v Keni.

Nechybějí ani vtipné příhody z afrického putování, situace, kdy šlo Haně o život, nebo informace ze zákulisí jednotlivých románů.

Knihu podpořily i známé české osobnosti jako Tereza Kostková, Eva Hrušková, Dalibor Janda, Kateřina Cajthamlová nebo Bohumil Klepl, které ji četly jako jedny z prvních ještě ve formě rukopisu.

„Obdivuji autorku, co ve svém mladém věku dokázala. Při čtení její knížky se mi v mysli vybavila dvě jména – Matka Tereza a cestovatel Emil Holub. A ona má v sobě od každého něco,“ říká herečka Eva Hrušková.

„Tuto knihu doporučuji všem, kteří se zajímají o Afriku, a zvláště o Keňu, a chtějí ji poznat jinak než jen jako safari v exkluzivních turistických rezortech. U Hanky si cením její odvahy, cílevědomosti, ale i upřímnosti. Poznala totiž, že ani práce v neziskové organizaci africký problém neřeší. Pomáhá tedy po svém,“ přidává se zpěvák Dalibor Janda.

„Je to zajímavé čtení o Keni, dobrovolnické práci, zážitcích, ale i nebezpečích, která vás mohou v Africe potkat. Zkrátka pohodlně se uvelebte, začíná velká čtenářská jízda na téma TIA (That is Afrika) – Taková je Afrika,“ zve ke čtení knihy Kateřina Cajthamlová.

„Zase jsem byl v Keni… Děkuji a doporučuji všem, kteří chtějí tuto africkou zemi navštívit,“ říká herec Bohumil Klepl.

„Ta holka je prostě neuvěřitelná. Tak obyčejně vám začne vyprávět, jako byste seděli u sklenky vína, a ejhle, jste v Africe a ani nedutáte a cítíte napětí a nedořečené přísliby dalších dobrodružství. Máte pocit, že čtete nový román, a on je to život. Hanky,“ dodává nakonec herečka a moderátorka Tereza Kostková.

Kladné hodnocení získala kniha i od šéfredaktorky Klubu knihomolů Aleny Badinové.

Kniha je v exkluzivní distribuci spisovatelky Hany Hindrákové. Zakoupit si ji tedy můžete pouze na jejím e-shopu Africké příběhy nebo na webu Můj africký příběh, kde najdete i trailer a ukázku z knihy. Jako bonus získáte elegantně zabalený sáček keňského černého čaje, který vám při čtení knihy navodí tu správnou africkou atmosféru. Nebude chybět ani tematická záložka. Pokud budete mít zájem, autorka vám knihu i ráda podepíše nebo do ní napíše osobní věnování.

