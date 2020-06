Čtvrtá třída ZŠ Dubá strávila den v přírodě. Kam jsme šli a jak se nám to líbilo si můžete přečíst.

Dětský den v přírodě. | Foto: ZŠ Dubá

Na výletě se mi líbilo všechno. Šli jsme kolem Dubé, Rozprechtic, Panské Vsi, Nedamova a zpátky do Dubé. Ráda chodím, v lese se mi líbilo, bavilo mne chodit do kopce a fotit se. Bylo to takové dobrodružné a zábavné. Sluníčko nám krásně svítilo a viděli jsme srnku. Ušli jsme 11 kilometrů.