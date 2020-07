Turnaj se nám vydařil, i když jeho konec nám zkazila bouřka a déšť. Díky tomu zůstaly nedohrány dva finálové zápasy o vítěze pohárového i medailového pavouka play off. Turnaj nakonec měl i tak svoje vítěze a závěrečný déšť nemohl zkazit jinak skvělou přátelskou atmosféru a celkovou pohodu v turnaji.

Rád bych pochválil všech 16 turnajových párů, ať už byli domácí nebo přijeli z České Lípy, Okrouhlé, Března u Chomutova a dalších míst. Všechny tři tenisové kurty byly neustále v permanenci a v programu zápasů nevznikaly žádné prostoje. Hodně pochválit musím také vstřícné, milé a pohodové ženy, které se staraly o zázemí areálu a občerstvení pro hráče a jejich doprovod.

Do areálu kromě hráčů přijela také velká skupina žen. Manželky, přítelkyně, jejich děti. To vše dohromady vytvořilo skvělou přátelskou atmosféru a úžasné rodinné prostředí. Za hráči se během dne stavovali také jejich kamarádi a přátelé. Areál ve Cvikově byl plný nejen hráčů, ale také jejich fanynek, fanoušků a dalších podporovatelů.

Herní formát turnaje byl zvolen tak, aby si všechny páry co nejvíce zahrály a to minimálně 5 turnajových zápasů. Výhodou zvoleného formátu je, že v každém zápase má pár o co hrát. Žádný mač není jen do počtu. Páry nejdříve hrály 3 zápasy ve skupině o co nejlepší postavení do 1. kola play off, kam šlo všech 16 párů.

Vítězové 1. kola play off si dále zahráli pavouk o poháry, poražení z 1. kola play off hráli pavouk o medaile. Tento formát má u všech hráčů velký úspěch a všichni ho vděčně přijali. Ve skupině se vám nemusí dařit. Nesednou vám soupeři a skupina vám nevyjde. Přesto můžete v turnaji uspět. První kolo play off vás vrátí zpět do hry o velké trofeje i když proti těžkému soupeři. Pokud 1. kolo play off vyhrajete, pokračujete dále v pavouku o poháry. V případě prohry si zahrajete pavouka o medaile.

Hlavní ceny poháry, medaile i plaketky pro semifinalisty si domů odveze polovina ze všech přihlášených párů. Hráči tak mají neustále motivaci v každém zápase uspět.

Celý turnaj vyhráli a poháry pro vítěze turnaje si nakonec odvezli zkušení hráči Vladimír Půlkrábek – Jiří Flégl. Prohráli jen 1 zápas v základní skupině se svým pozdějším soupeřem ve finále s párem Marek Svoboda – Michael Berger. Pavoukem play off procházeli suverénně až do semifinále, kde po velkém boji až ve zkrácené hře vyřadili pár Lukáš Rudinský – Jiří Jirák. Ve finále se pak znovu utkali s párem Marek Svoboda – Michael Berger a i přes počáteční ztrátu 0:2 se nakonec dostali do vedení 5:2.

Pak začalo hustě pršet. Hráči si podali ruce u sítě a ukončili zápas. I přes jinak velmi suverénní výkon v celém turnaji v podání páru Marek Svoboda – Miky Berger byli vítězem turnaje vyhlášeni Vladimír Půlkrábek – Jiří Flégl. Průběžné skóre velkého finále nakonec rozhodlo o vítězi turnaje.

Pár Marek Svoboda – Miky Berger se za svoje výkony v turnaji nemusí vůbec stydět a zaslouží si obrovskou pochvalu. Je mi fakt líto, že neměli možnost finále dohrát a zkusit ještě stav 2:5 otočit. V průběžném žebříčku celé série ztrácejí na vítěze turnaje pouhých 20 bodů.

Na dalším turnaji v mužském deblu se pak může situace zcela otočit a Marek s Mikym mohou svojí úžasnou deblovou výkonnost znovu potvrdit a celý turnaj vyhrát. Je úžasné, jak si Marek s Mikym dlouhodobě drží skvělou výkonnost. Na žádném turnaji neskončili hůř než v semifinále pohárového pavouka a dlouhodobě patří mezi špičkové páry turnajů Tenisové rodiny.

Výborné výkony v celém turnaji předváděli i další páry. Je neuvěřitelné, jak skvělá konkurence se v turnaji sešla. Celkově 3. pár v turnaji Vladimír Garab – Jiří Machačný sehráli neskutečně vyrovnaný mač ve skupině s párem Lukáš Rudinský – Jiří Jirák, který prohráli jen o 2 míčky ve zkrácené hře. V pohárovém pavouku se dostali až do semifinále, kde nestačili na pár Marek Svoboda – Miky Berger.

V zápase o 3. místo přišel do turnaje první déšť a pár Lukáš Rudinský – Jiří Jirák se nakonec rozhodl v zápase nepokračovat. Vláďa s Jirkou tak získali za svoje výkony v turnaji pohár za 3. místo. Jinak ale musím pár Lukáš Rudinský – Jiří Jirák moc pochválit. Celkově sehráli skvělý turnaj a nechybělo mnoho, aby postoupili až do finále pohárového pavouka. V boji o finále podlehli páru Vladimír Půlkrábek – Jiří Flégl až ve zkrácené hře, a i přes skreč v zápase o 3. místo odehráli celý turnaj se ctí a se vztyčenou hlavou.

Páry, které se dostaly do čtvrtfinále pohárového pavouka, byly také velmi silné a kvalitní. Páry Libor Pecina – Antonín Mestek a Pavel Kosťun – Jan Kosťun svoje soupeře v základních skupinách a 1. kole play off doslova válcovali. Pavel a Jan Kosťunovi až do čtvrtfinále ztratili ve 4 zápasech pouhých 5 gamů. Pak ale ve čtvrtfinále narazili na opravdu těžkého soupeře – pozdější vítěze celého turnaje Vladimíra Půlkrábka s Jirkou Fléglem a turnaj pro ně skončil.

Libor Pecina s Tondou Mestekem pak ve čtvrtfinále nezvládli souboj s párem Vláďa Garab – Jiří Machačný. Skvělé výkony v turnaji již tradičně předváděl pár Luděk Třešňák – Standa Křížek. Ve skupině vyhráli 2 zápasy a po velkém boji ve zkrácené hře vyřadili v 1. kole play off pár Michal Mašek – Lukáš Koudelka. Ve čtvrtfinále pohárového pavouka narazili na ve velké formě hrající pár Lukáš Rudinský – Jiří Jirák, kteří je do bojů o trofeje nepustili. Přesto za svoje výkony zaslouží Ludva se Standou velkou pochvalu.

Je úžasné, jak velcí to jsou bojovníci a jak dávají do svých zápasů skutečně celé srdce. Jsem vždy rád, když Ludva se Standou na turnaj přijedou. Velkou pochvalu za svoje výkony zaslouží také pár Martin Jeřábek starší – Martin Jeřábek mladší. Postup do čtvrtfinále nemusel být konečnou pro tento jinak velmi kvalitní pár. Ve skupině prohráli sice 2 mače, z toho ale jeden až ve zkrácené hře.

Zdroj: Tenisová rodina

V 1. kole play off si oba Martinové se svým soupeřem dokázali poradit, ve čtvrtfinále ale narazili na špičkový pár Marek Svoboda – Miky Berger a do bojů o poháry se tentokrát neprosadili. Postup do velkého čtvrtfinále ale je určitě velkým úspěchem pro oba Martiny a skvělý odrazový můstek pro další mužské deblové turnaje v sérii Tennis Family Tour 2020.

Velkou pochvalu zaslouží také páry z medailové části play off. Formát turnaje zajišťuje pro páry, jejichž aktuální tenisová forma není na postup do velkého čtvrtfinále možnost, aby si i oni zahráli svůj pavouk play off o medaile. Zlaté medaile si tak nakonec do Března odvezl pár Jan Fára – Daniel Mondok. Finále o zlaté medaile s párem Milan Hahnel – Pavel Trska se nedohrálo. Pár Jan Fára – Daniel Mondok držel průběžné vedení 4:1, když začalo hustě pršet a zápas tak musel být ukončen. Hráči si u sítě podali ruce a ukončili zápas. Oba páry spolu hráli již v základní skupině, kde po boji nakonec vyhráli Milan Hahnel s Pavlem Trskou.

Finále o zlatou medaili ale mělo opačný průběh. Zápas se sice nedohrál, ale svého vítěze nakonec měl. Stříbrné medaile jsou ale i tak velký úspěch pro pár Milan Hahnel – Pavel Trska. Hráli spolu svůj 1. turnaj a určitě si vedli velmi dobře. V žádném zápase vyloženě nepropadli a stříbrné medaile jsou skvělou odměnou pro velmi sympatický pár, jehož věkový součet přesahuje 120 let.

Výborné výkony v turnaji předváděl nakonec 3. pár medailové části Michal Mašek – Lukáš Koudelka. Oba sympaťáci se doslova rvali v každém zápase jako doslova jako lvi. Už jen reprezentační trička v barvách české tenisové reprezentace jim dodávala hodně energie a odvahy. Z celkem 7 odehraných zápasů vyhráli sice jen 2 mače, ale boj o velké čtvrtfinále ztratili až ve zkrácené hře, a 2 zápasy, z toho 1x v play off prohráli vždy poměrem 5:7. Tak velcí to jsou bojovníci! Lukáš s Michalem mají určitě vysokou výkonnost a již na dalším turnaji se mohou směle měřit i s nejlepšími páry turnaje.

Plaketu za postup do semifinále medailové části turnaje si do Března u Chomutova odvezl pár Michal Uhlíř – Jindřich Weber. Oba velcí sympaťáci sbírali svoje první deblové zkušenosti v tomto složení a nevedli si vůbec špatně. Dokázali vyhrát čtvrtfinálový mač medailového pavouka a v souboji o bronzovou medaili prohráli až po velkém boji poměrem 5:7.

Po jednom turnajovém zápase dokázaly vyhrát páry Bohumil Vorlíček – Libor Vetešník a Martin Anders – Sergej Ceban. Také tyto 2 páry si zaslouží pochvalu za svoje výkony v turnaji. Do zápasů dali vše. Oba páry společně zamotali základní skupinu D, kde o pořadí pro play off musela rozhodnout minitabulka mezi 3 páry s bilancí 1 výhra a 2 prohry.

V zápasech play off dlouho vzdorovali svým soupeřům, ale nakonec se postupu do bojů o medaile nedočkali. Oba páry mají ale vysoké herní kvality a mohou uspět o mnoho lépe na dalších turnajích soutěžní série. Pouze 2 páry z 16 přihlášených nevyhráli ani jeden turnajový mač. Filip Havlas – Eda Greb spolu hráli první soutěžní turnaj, a pár Matěj Jonák – Jiří Procházka jsou věkově ještě mladíci a všechny svoje tenisové úspěchy mají ještě před sebou. Oba páry se mohou ještě postupem času hodně zlepšovat a na dalším turnaji mnohem více svým soupeřům zavařit, než jak se jim to povedlo na úvodním turnaji celé série.

Závěrem chci ještě jednou poděkovat všem 16 párům. Byli jste skvělí!!! Všichni dohromady máte velký podíl na celkovém úspěchu turnaje. Pro příští turnaje ať už ve Cvikově nebo v Okrouhlé ještě doladíme některé organizační záležitosti. Zapracujeme na tom, abychom ještě zlepšili organizační servis pro hráče i jejich doprovod. Nepočítali jsme až s tak velkým zájmem o naše turnaje a již pro další turnaje na tyto podněty budeme určitě reagovat.

Ještě bych vás rád všechny pozval na 2 nejbližší turnaje, které v areálu ve Cvikově chystáme. Prvním z nich je Smíšená čtyřhra v termínu sobota 18. července 2020 od 9:00 a hned následující týden 2. soutěžní turnaj ze série Tennis Family Tour 2020 – sobota 25. července 2020 – Čtyřhra muži. Přijeďte si zahrát a užít si prima turnaje v úžasné přátelské atmosféře. Tenisové ženy si mohou přijít zahrát také. Právě pro ně je tu cvikovská smíšenka ve formě Grandslamového turnaje. Těšíme se společně s Vámi na další turnaje a budeme jen rádi, když si přijedete k nám zahrát.

Za celý spolek Tenisová rodina – Zdeněk Hykš