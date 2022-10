Pestrý festivalový program nabízí od 30. září do 6. října přes 300 akcí ve více jak stovce měst a obcí v Čechách i na Slovensku. Mottem letošního dvanáctého ročníku festivalu je “Nebourej, transformuj!” a z velké části se tak zaměří na příkladná řešení rekonstrukcí a revitalizací. „Napříč republikou jsme svědky mazání naší historie a naším cílem je ukázat, že jednou z cest k udržitelnosti jsou pro nás renovace staveb a odklon od zbytečného bourání. Letos tak v programu nabídneme příkladná řešení, jak vdechnout budovám nový život,“ vysvětluje zakladatelka a ředitelka Dne architektury Marcela Steinbachová.

Dalším cílem letošního ročníku je poukázat na význam zelené infrastruktury a nevyužité možnosti zvyšování kvality života ve městech. Festival také připomene osobnost Josipa Plečnika, od jehož narození uplynulo v letošním roce 150 let, a vzdá poctu letos zesnulé české architektce Aleně Šrámkové. Festivalový program je zdarma, v některých případech je potřeba s ohledem na kapacity potřeba rezervace předem. Více informací na www.denarchitektury.cz.

V Libereckém kraji se zájemci mohou hned na několika místech vydat například pro starých vodních elektrárnách. V Liberci zamíří k nově rekonstruované památkově chráněné malé vodní elektrárně, která byla postavena v letech 1925–1929 a stále slouží svému účelu. Dále k elektrárně v Josefově dole, jež se nachází na nejmladší přehradní nádrží v Jizerských horách, a k oceňované malé vodní elektrárně v Železném Brodě. Ta byla postavena na místě původní zrušené elektrárny Liebigovy přádelny a získala např. cenu Stavba roku 2010.

V Kamenickém Šenově se program zaměří na podstávkové domy sklářů. Po nenápadných, a přesto leckdy majestátních podstávkových domech sklářů vás v sobotu 1. října provedou architektka Tereza Šváchová a šenovský patriot Radim Vácha. Šenovští obchodníci a rafinéři skla se v dobrých časech domohli často velkého bohatství, přesto po nich v Šenově zůstalo jen minimum adekvátně honosných vil. Jejich silné citové pouto a vnímání tradiční šenovské architektury totiž způsobilo, že zůstali zčásti věrni svým rodovým „chalupám“. Tyto velké, vesměs poloroubené a mansardové domy se v čase ovšem také měnily. Stejně jako se měnila forma jejich užívání. Jak, to budeme moci posoudit při návštěvě některých z nich. Bude to exkurze v čase, od nejstaršího šenovského domu z poloviny 17. století až po rok 1945, kdy své domovy museli jejich původní obyvatelé opustit. Sraz je v 10 hodin před Sklářským muzeem.

V Jablonci nad Nisou se pořadatelé zaměří na vznik Tyršova parku a jeho roli v životě města v proměnách času, který představí na komentované procházce i výstavě. Součástí akce bude i exkurze do Sokolovny, kterou mohou návštěvníci propátrat z nejhlubšího podzemí, kde se nedávno objevila zapomenutá studna, až do nejvyšších pater stavby. Další z festivalových výprav povede po budově současné frýdlantské radnice od Franze Neumanna, včetně prohlídky nově zrestaurované obřadní síně, krovů a věže, i po historii původní renesanční radnice.

V Lomnici nad Popelkou se veřejnosti otevře bývalá továrna Mastných, která byla svého času první mechanickou tkalcovnou v Čechách. Součástí exkurze bude i prohlídka starých strojů a motocyklů Raleigh a pro děti bude připraven výtvarný program. Na festivalové mapě nemohou chybět Vratislavice nad Nisou, kde bude zpřístupněna zauhlovací a vodárenská věž bývalé továrny Bytex na výrobu koberců tzv. Zauhlovačka. Součástí prohlídky bude i výstava světelných objektů a lamp s názvem Kukly a larvy od Jana Kindla. V dalším programu se mohou zájemci vydat po nové městské knihovně od studia Atakarchitekti.

Nejrůznější debaty o budoucnosti měst a konkrétních míst se prolínají celým programem Dne architektury. V Liberci se uskuteční například moderovaná debata s osobnostmi (nejen) liberecké architektury Otakarem Binarem, Jiřím Suchomelem a současným vedoucím KAM, architektem Jiřím Janďourkem o proměnách města pod Ještědem. Městské parky budou tématem Dne architektury v Turnově, program nabízí procházku po nově revitalizovaných parcích, ale i místech, které na obnovu teprve čekají. Program Dne architektury vzniká ve spolupráci s místními spolky, iniciativami či architekty. V České Lípě se uskuteční v rámci Dne architektury sousedská slavnost, která mimo jiné upozorní na možnosti využití veřejných prostranství.

V programu Dne architektury lze vybírat ze zdarma přístupných exkurzí do běžně nepřístupných budov s názvem Hurá dovnitř!, cyklovyjížděk, přednášek nebo workshopů, které probíhají pod vedením architektů, historiků a dalších odborníků na daná témata. Bohatou nabídku doplňují přednášky, diskuse nebo divadelní představení věnované architektuře. Den architektury nabízí i program pro děti a první český architektonický filmový festival Film a architektura, jenž letos po jedenácté přinese na plátna kin zejména zahraniční snímky, věnované architektuře a urbanismu. Kompletní program je k dispozici na www.denarchitektury.cz a www.filmarchitektura.cz.

Pořadatelem festivalu je spolek Kruh, který čerpá z více než dvou desítek let zkušeností v oboru a dlouhodobé spolupráce s architekty, spolky a institucemi ve všech regionech. Vznikla tak síť, do níž se v průběhu deseti let zapojilo na 180 měst na území České republiky i na Slovensku. Den architektury se tradičně koná u příležitosti Světového dne architektury, který připadá na první pondělí v říjnu.

Silvie Marková