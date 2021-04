Den geologů se ve světě slaví první dubnovou neděli, ale my si tento významný den připomeneme v úterý 6. dubna od 18 hodin imaginární exkurzí po Ještědském hřbetu. Hned na začátku naší cesty vám představíme, kdo jsou GeoLovci a co všechno dělají.

Pak virtuálně vyrazíme na připravená stanoviště z vrcholu Ještědu, přes Pláně pod Ještědem až po Semerink. Těšit se můžete na odhalení ještědské geomorfologie, na horniny, minerály i zkameněliny, které jsou skrytými krásami Ještědu. Zastavíme se na atraktivních i méně známých turistických místech, která si představíme z pohledu geologa.

Dozvíte se, co jsou to kvarcity, fylity či vápence, ale také to, kde můžete najít fluority či stromatopory. Probereme i různé geologické procesy, například zvrásnění jednotlivých hornin i mnohé další geologické zajímavosti.

Provázet vás budou Veronika Ličaverová a geologové Petr Mužák a Kamil Zágoršek Sraz účastníků na lince https://meet.google.com/omn-bxti-smw v úterý 6. 4. 2021 od 18:00. Těšíme se na vás!

Akci doporučujeme žákům ZŠ, studentům SŠ, VŠ a víceletých gymnázií i široké veřejnosti.

Vypracovala Veronika Ličaverová, pracovnice ekoporadny Orsej a lektorka