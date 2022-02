Vánoční v lednu? Je to tak. Před vánočními svátky totiž byla ve třídě velká absence, proto si všichni slíbili, že tuto akci uskuteční v lednu a spojí ji s besídkou a spaním ve škole. A tak se tak stalo.

Místo vanilkových rohlíčků voněly po škole máslové sušenky, které si děti vlastnoručně vyráběly. Moc je to bavilo, jelikož na sušenkách měly i svá jména. Vykrajovátka jim nadělil Ježíšek pod stromeček. Štědrovečerní večeři vyměnily za vymazlený toast, se vším, co mají rády. A jak to tak bývá, jedlo se, pilo se (kofola a džus), zkrátka děti si vše užívaly.

FOTO: Strašidelná škola na Severu baví děti každý rok

Společné hry neměly chybu, legrace bylo až, až…. No a spát se také vůbec nechtělo.

Vylézt ráno ze spacáku byla také bojovka, zvlášť když jsme šli tak pozdě spát, ale snídaně byla lákavá. Každý si připravil kakao a tu nejkrásnější obří palačinku.

Byla to fajn akce, věřím, že ji brzy zopakujeme.

Jana Pancová, třídní učitelka