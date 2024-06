Severní Čechy během posledního květnového víkendu ožily lidovou architekturou. Tisíce zájemců z řad široké veřejnosti si při akci Den otevřených dveří podstávkových domů na území severních Čech od Šluknova po Frýdlant prohlédly klenoty lidové architektury – podstávkové domy, které jsou typické právě pro místní krajinu.

Den otevřených dveří podstávkových domů v severních Čechách | Foto: Jiří Čejka

Navzdory tomu, že byl víkend nabitý různorodým programem, kterému vévodilo MS v hokeji a na severu Čech cyklozávod Tour de Feminin, byla návštěvnost Dne otevřených dveří podstávkových domů nadstandardní. Jednotlivými domy prošly desítky návštěvníků, jinými více než 150 osob.

Oživením programu Dne otevřených dveří podstávkových domů byly i tři komentované prohlídky v Mařenicích, Krompachu a Rumburku, kterých se zúčastnilo více než 150 osob. Celkem se prohlídek individuálních domů zúčastnilo přes dva tisíce zájemců, mezi kterými převládali Češi, ale dorazily i menší skupiny z Německa a Polska.

Akce se setkává s nadšenými ohlasy od návštěvníků, ale i od majitelů domů, kteří mohli například představit tradiční způsoby používané při stavbě podstávek, své zkušenosti s rekonstrukcemi a jednotlivými řemesly.

Velkým přínosem byly sdílené zkušenosti a dokonce návštěvy původních majitelů, resp. jejich potomků. Jak uvádí jedna z majitelek domu na Práchni: „Největším překvapením byl pravnuk majitele zdejších skláren, který vlastnil naši chalupu asi 30 let na začátku minulého století. Ten dojel až z Prahy kvůli tomu, že se doslechl o otevření domu svých předků.“

Maminky s dětmi si ve škole ve Stružnici užily úžasné odpoledne

Přestože Den otevřených dveří byl na české straně naplánován na sobotu 25. května, tak i v neděli se návštěvníci dostali do vybraných domů díky vstřícnosti majitelů. „Akce byla unikátní a měla velký ohlas, už od 10.00 jsem měl prohlídky až do 17.30, poté musel proběhnout plánovaný koncert, kde se lidé museli natlačit, kam to šlo, a poslední prohlídku jsem dělal kolem osmé… za mě vynikající akce, myslím, že se u mne protočilo cca 200 lidí," hodnotí další majitel zapojeného domu z Jítravy.

V reakci na zvyšování povědomí o kulturním dědictví severních Čech vzniká i kalendář kulturních akcí Léto v podstávce, který se bude postupně doplňovat. Kalendář i více informací o podstávkových domech a akcích s nimi spojených najdete na webu doluzihor.cz nebo na Facebooku Lužické hory a Podještědí – Neobjevený klenot severu. Den otevřených dveří podstávkových domů pořádala destinační agentura DMO Lužické a Žitavské hory za podpory Libereckého kraje.

Marie Kárová