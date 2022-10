V zahradě kláštera, v němž muzeum sídlí, bude připraveno šest stanovišť, která budou věnována praktické ochraně nejrůznějších živočišných druhů, s nimiž se lze na Českolipsku setkat. A že půjde o opravdu nečekaně pestrou nabídku, se přesvědčí každý. Cílem akce je návštěvníkům ukázat, že praktická ochrana živočichů je nezbytná.

Připraveni proto budou např. zástupci České společnosti ornitologické, kteří představí ptačí park Mnišské louky a jeho zajímavé obyvatele, nebo lesníci z Českých lesů z Obory Vřísek prezentující chov kozy bezoárové. S dravými ptáky seznámí účastníky akce sokolník a zastoupeny budou samozřejmě i zvířecí útulky, exotická zvířata představí minizoo. Nejen kočičky a pejsci se totiž mohou dostat do situace, kdy ztratí domov a někdo se o ně musí postarat.

Tip na cyklovýlet: Po stopách pyšné princezny od Panské skály a zpět

„V dnešní době už si jen těžko můžeme říct, že necháme něco na přírodě a že příroda se o to postará,“ říká organizátorka Dne zvířat vedoucí Ekoporadny Kateřina Ledvinová. „Člověk svým jednáním narušil už úplně všechno a příroda naši pomoc prostě potřebuje. To platí hlavně o domácích či řekněme o u nás běžných zvířatech, ale v posledních letech se v soukromých chovech objevují i exotická zvířata, kterých se pak lidé zbavují. Každý by měl cítit svůj díl odpovědnosti, pokud jde o životní prostředí. Organizace, které se starají o přírodu či zachraňují zvířata, tvoří jen vrcholek ledovce,“ dodává. K dispozici budou samozřejmě i různé materiály týkající se ochrany a pomoci živočichům.

Každé stanoviště bude rozděleno na dvě části. Odborná část programu bude připravena pro starší žáky, kreativní a pohybová stanoviště budou určena pro mateřské školy. Na zajištění jednotlivých stanovišť se budou podílet i pracovníci DDM Libertin v České Lípě a studenti ze SZŠ a SOŠ, Česká Lípa, p. o. Vstupné je zdarma, akce je financována z prostředků Libereckého kraje.

Ekoporadna ORSEJ