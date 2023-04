Děti z nízkoprahového Klubu Koule NZDM z Charity Česká Lípa opět nabídnou vlastnoručně vyrobené dárky a dekorace v charitativním projektu Obchůdky s Albertem.

Ilustrační fotografie. | Foto: Charita Česká Lípa

Cílem akce je usnadnit budoucí vstup do reálného života a zábavnou formou nechat malé obchodníky nahlédnout do světa podnikání. Svůj obchůdek otevřou v pátek 31. března a v sobotu 1. dubna v českolipské prodejně Albert v ulici Borská. Výdělek děti plánují využít na aktivity, které smysluplně podpoří jejich volný čas a naučí je něčemu novému.

Děti z Klubu Koule NZDM se na Obchůdky s Albertem důkladně připravovaly. Po mnoho týdnů vyráběly pro zákazníky dekorační předměty, jako jsou velikonoční věnce, mýdla, svíčky, velikonoční zápichy a další velikonoční dekorace. A teď se už zase těší na komunikaci se zákazníky a samotný prodej.

„Na Obchůdky se připravujeme již od února a před startem akce vše pečlivě dolaďujeme. Letos jsou našimi favority pro prodej velikonoční věnce a vonná mýdla s motivem Velikonoc, ale určitě potěší i další dekorace do domácnosti,“ říká Marcela Jeništová, vedoucí nízkoprahového klubu.

Ve školní družině v Dubé se zpívalo a tančilo. Hledala se Superstar

Podpořit snahu a zručnost malých obchodníků může každý v pátek 31. března od 14 do 18 a v sobotu 1. dubna od 9 do 15, a to v hypermarketu Albert v ulici Borská v České Lípě.

„Již posedmé dávají velikonoční Obchůdky s Albertem sociálně znevýhodněným dětem možnost pochlubit se svojí zručností a kreativitou. Díky nim také získají zkušenosti z oblasti marketingu, komunikace, cenotvorby či finanční gramotnosti. Samy si totiž naplánují, co a jak chtějí vyrábět, zajistí si pořízení materiálu a zastanou i konečný prodej na stánku. Odměnou jim je výdělek, který organizace využijí podle svého uvážení“ říká Kristýna Bernatová z Nadačního fondu Albert, který akci organizuje.

Do Obchůdků s Albertem se letos zapojuje celkem 45 organizací zaměřených na péči o sociálně znevýhodněné děti. Projekt probíhá v obchodech Albert od 25. března do 5. dubna. Přesný seznam Obchůdků je k dispozici na webových stránkách.

Jiří Gottlieber, Charita Česká Lípa