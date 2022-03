Než se děti dopracovaly k samostatné a jisté jízdě na bruslích, stálo je to mnoho pádů. To děti neodradilo, do naučení se bruslení byly odhodlány a žádné pády jim toto odhodlání nezvrátilo. Všechny děti se naučily bruslit, zastavit a některé dokonce i otočky. Při těchto hrátkách docházelo také na legraci, kdy například hrály děti hru na ‟autobus”, kdy ochotní trenéři děti vozili na lavičkách po ledě, nebo si děti užily discobruslení, či roztočení hokejkou.

Páni trenéři si opravdu všimli, že děti z MŠ Horní Police jsou nevídaně šikovné a proto se rozhodli děti za jejich výkony ohodnotit diplomem a dokonce i zlatou medailí. Možná se zrovna v MŠ Horní Police zrodil nový Jaromír Jágr.

Pokud chcete i vaše děti přivést k tomuto nádhernému sportu, navštivte internetové stránky www.hcceskalipa.cz a svou ratolest můžete přihlásit. Stále probíhají nábory nových juniorských hráčů. My moc děkujeme trenérům za jejich vstřícný přístup a trpělivost s nejmenšími.

Pavla Hlůžková, učitelka MŠ Horní Police