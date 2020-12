Ty větší, školáky, ale spíše než dramatický výjev rozhodil příkaz, na který ke konci 50. let, následkem nekompromisní ateistické výchovy,nevěděli, jak reagovat. Divný jim byl i přídomek SVATÝ u osoby s bílými vousy a vysokou mitrou, která z košíku vyndávala a rozdávala po papírovém sáčku, pravidelně obsahujícím velký pomeranč, hrst buráků, pár fíků a datlí a ovšem obligátní velký perníkový Mikuláš s barvotiskovým obrázkem.

Až o nějakých dvacet let později jsem se tu a tam setkával ve své pracovně s dotazy rodičů, jak dítě uchránit šoku z takového příšerného zážitku. Debatu nakonec většinou nekompromisně končili tím, že tu pochybnou dvojici či trojici prostě do domu nepustí.

Rozhodně ale nebylo takových rodičů více než jiných, kteří se svěřovali se strachem svých dětí ze tmy, ze školy nebo třeba z veřejného vystoupení při školní besídce. Ale byl to strach populární, a tak v inkriminovaném období zvonily telefony a chodily maily s dotazy z médií, co by dětský psycholog poradil. A ač se jeden snažil mírnit přehnané negativní emoce kolem vlastně pěkného lidového zvyku, moc platné to nebylo. Leckde se na příchod Mikuláše připravovali div ne jako na nájezd Herodesových pacholků. Zvláštní bylo, že se nikdo nepozastavil ani nad paradoxem, kolik že dětí beze strachu každoročně doprovází mikulášské party na jejich obchůzkách a jak se tím zážitkem náramně baví.

Až letos najednou všechno jinak. Nejenže jsem nezaznamenal obvyklá varování před dětskými traumaty z Mikuláše. S údivem jsem koukal, jak se přes noc z toho mnohdy zpochybňovaného mikulášského představení stalo vyhledávané nedostatkové zboží. A někdy i složitá logistická operace. Mikulášská trojice postává na zapadlé silnici kdesi v lese. Předem objednaná rodina zastaví s autem u jakési přední hlídky, ta zkontroluje, jestli sedí jméno a espézetka, a teprve pak propustí vůz dál. Ostatní čekají a po deseti či kolika minutách může další.

„Zaskočilo nás to“, svěřil se v jiném případě Mikuláš, jehož návštěvu si původně domluvila jediná rodina. „Na ulici žadonilo tolik dalších lidí, že jsme neměli to srdce odmítnout.“

Jsou holt traumata a traumata. A teprve v tak vážné době, jakou dnes prožíváme v podobě té breberkové pandemie, zřejmě dokážeme odlišit, která jsou která. Nechci podceňovat a zlehčovat žádná z nich, ta dětská nejméně. Přesto si myslím, že někdy své obavy zbytečně přeháníme, že s lecčím si dovedou poradit i docela malé děti, a s různými drobnými traumaty se vyrovnat docela elegantně, jak ukazuje připojený obrázek.

Miroslav Hudec, psycholog a publicista