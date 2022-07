Cyklo-běh je svým rozsahem a intenzitou největší pravidelnou protidrogovou kampaní spojenou se sportem. Tato aktivita chce upozornit na drogovou negramotnost u dětí a mládeže a zásadně volá po zvýšení protidrogové osvěty v naší zemi. Výrobci, drogoví propagandisté a distributoři drog jsou stále rafinovanější a zneužívají dětskou naivitu a neznalost toho, co drogy jsou a co způsobují a především zneužívají lhostejnost rodičů a institucí. Akci organizuje občanské hnutí Řekni ne drogám – řekni ano životu.

„K rozhodnutí dětí nebrat drogy vede cesta prostřednictvím včasného pochopení, co přesně drogy jsou a co způsobují. Posledních 20 let naši intenzivní protidrogové prevence potvrdilo, že vzdělávání o drogách je jedinou nadějí, která vede k jistému snížení jejich zneužívání ve společnosti,“ dodal Macoun.

V České republice je odhadováno 200.000 náctiletých ve věku 15-19 let, kteří se již dostali do kontaktu s ilegální drogou. Vzhledem k tomu, že v samotné zemi žije okolo 622.000 těchto dospívajících vůbec, měl zkušenost s nelegální drogou každý třetí teenager!

Řekni ne drogám – řekni ano životu