Akce byla vyhlášena pro děti ve věku od 5 do 15 let a pořádají ji společně místní ZŠ a ZUŠ, Centrum svaté Zdislavy a Římskokatolická farnost Jablonné v Podještědí.

Záštitu nad soutěží převzali Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, fr. Lukáš Fošum OP, provinciál dominikánů, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje a Jiří Rýdl, starosta města Jablonné v Podještědí.

Do soutěže se přihlásilo rekordních 343 výtvarných děl z nejrůznějších míst České republiky. Pravidelně se zúčastňují žáci škol mateřských i základních, studenti základních škol uměleckých, děti z farností a komunitních míst, ale také jednotlivci. Děti využily nejrozmanitější výtvarné techniky a všechny jejich práce jsou k vidění na společné výstavě v ambitu kláštera v Jablonném v Podještědí.

Vzhledem k mimořádným opatřením během jara musela být trochu pozměněna organizace celé soutěže. Vyhodnocení nejlepších prací se konalo až na začátku června. A hodnotilo se přímo ve výstavě, která je přístupná návštěvníkům již od 1. května.

Komise se sešla ve složení: P. Pavel Maria Mayer OP, strážce hrobu svaté Zdislavy, Barbora Spalová z Centra svaté Zdislavy, výtvarnice MgA. Soňa Třeštíková z Nového Boru, malíř Daniel Váchal z Kamenického Šenova a Markéta Váchalová Vojtíšková, učitelka výtvarné výchovy ze Základní umělecké školy v Jablonném v Podještědí. Porota hodnotila samozřejmě kvalitu provedení a zvládnutí výtvarných technik. V této soutěži ovšem tyto aspekty nejsou ty nejzákladnější v ohodnocení díla. Porota přihlíží k tomu, s jakým citem a zájmem je dílo vytvořeno nebo jak originálně znázorňuje svatou Zdislavu a její život.

V soutěži byly vytvořeny tři kategorie (první pro děti ve věku 5 – 8 let, druhá pro děti ve věku 9 – 12 let a třetí pro děti ve věku 13 – 15 let). V každé z kategorií byla letos oceněna tři první místa. Komise udělila ovšem také velké množství Mimořádných ocenění (např. za vyobrazení Lemberka nebo baziliky, za minimalistické pojetí, za portrét sv. Zdislavy, za nejkrásnější Zdislavino srdce, za konceptuální provedení nebo i společnou výtvarnou práci). Výherci získávají nejrůznější výtvarné potřeby, dekorace věnované ateliérem JEN LEN a upomínkové předměty z kláštera se zdislavskou tématikou.

Výsledky soutěže V srdci paní Zdislavy budou veřejně vyhlášeny v sobotu 20. června 2020

ve 12 hodin v ambitu kláštera dominikánů v Jablonném v Podještědí.

Organizátoři tímto děkují všem zúčastněným a srdečně zvou k návštěvě výstavy, která potrvá do 15. července 2020.

Markéta Váchalová Vojtíšková, ZŠ a ZUŠ Jablonné v Podještědí