Prostřednictvím malých grantů do výše 2 000 Kč mohou žáci druhého stupně základních škol a studenti středního stupně vzdělávání realizovat venku se odehrávající projekty dle vlastního výběru, a potěšit tak své kamarády, vrstevníky nebo sousedy. O podporu je možné žádat od dubna do listopadu letošního roku.

Spektrum aktivit, které Nadace Via podpoří, je široké, od přípravy venkovních her, přes výrobu krmítek a ptačích budek až po organizaci úklidu okolí. „Přejeme si, aby měl každý dobrý nápad šanci na realizaci. Cílem je aktivizovat a podpořit děti a mladé lidi, aby pro druhé vymysleli aktivitu v offline prostředí, a udělali tak radost sobě i jim. Zároveň v nich chceme probudit zájem o místo, kde žijí a ukázat, že mohou pomáhat i těm, které neznají,“ říká manažerka programu Dobro-druzi, Vendula Humlová.

O mikrogrant do výše 2 000 Kč se zájemci mohou přihlásit prostřednictvím jednoduchého dotazníku na stránkách Nadace Via, kde stručně popíší svůj záměr. Nezletilí žadatelé potřebují podporu dospělého patrona. Může jít o rodiče, učitele nebo oddílového vedoucího. Projekty k podpoře vybere odborná komise, které bude posuzovat jejich smysluplnost, promyšlenost, naplnění cílů výzvy a v neposlední řadě také respekt k přírodě i aktuálním koronavirovým opatřením. Žádosti budou hodnoceny průběžně. Aktivity je možné realizovat kdykoli v období od poloviny dubna do konce listopadu 2021.

Díky štědré podpoře firemních a individuálních dárců, například manželů Dostálkových a Dvořákových, může Nadace Via nabídnout možnost realizovat Dobro-družné mikrogranty až 100 jednotlivcům nebo malým týmům.

Více informací včetně přihlášky naleznete na www.nadacevia.cz/dobro-druzi.

Hana Sedláková