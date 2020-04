Říkala jsem si, že ten virus je daleko, a že se sem snad nedostane. Jak už víme, bohužel dostal. Protože mám teď dost volného času, tak se s vámi podělím o své zážitky a postřehy z této doby karanténové. Řekla jsem si, že se přece nebudu jen válet a sledovat seriály (i když ani tato aktivita není k zahození), ale budu trochu produktivní.

Jako první jsem se dokopala k výrobě roušky. Byl to trochu boj, ale nakonec z toho něco vylezlo. Sice mě gumičky tahají za uši a vypadám jako Rákosníček, ale lepší než nic. Další činnost, kterou jsem se rozhodla trochu rozvíjet, jsou moje kuchařské dovednosti. Odnesla jsem si ponaučení, že špagety a teplé avokádo k sobě prostě nejdou. Ale nevzdávám se.

Také jsem se pustila do výtvarných pokusů. Po naprostém promočení a následovném potrhání několika papírů jsem dospěla k závěru, že budu radši malovat na dveře svého pokoje. Mamka má opravdu radost. Po několika dnech strávených hlavně uvnitř, jsem si řekla, že svůj pokoj trochu zkrášlím. Vytiskla jsem si kupu filmových plakátů a polepila jimi bok skříně. Tento čin nadchl moji kamarádku, a druhý den jsem tiskla plakáty i pro ni.

Už mi začal chybět kontakt s nějakými jinými lidmi, než je jen moje rodina, a tak jsem se vydala do Doks podniknout nějakou tu dobročinnost. Městský úřad potřeboval pomoci s roznášením roušek důchodcům, a tak se náš skautský oddíl nabídl. Vybaveni nezbytnou ochranou v podobě roušky a rukavic jsme se vydali do ulic.

Přiznávám, že to s těmi seniory nebylo vždy nejlehčí. Někteří na zvonění zvonku reagovali opravdu pomalu a někteří nereagovali vůbec. Zažili jsme i vtipné situace. Na jednu postarší paní jsme zvonili opravdu dlouhou dobu. Když konečně vykoukla z okna, řekli jsme jí, o co se jedná. Pokývala hlavou a vydala se na velice dlouhou a náročnou cestu před svůj dům. Strávili jsme tam snad deset minut. Stěží se dobelhala ke svojí vchodové brance. Vydýchala se a oznámila nám: „Já roušku nepotřebuju, nashle.“ Takto jsem pomáhali tři dny za sebou. Různé formy dobrovolnictví mohu jen doporučit. Pocit, že děláte něco užitečného, co lidem pomůže, je k nezaplacení.

Za normální situace chodím velice ráda chodím nakupovat, jenže teď to samozřejmě nejde. Takže jsem si poprvé vyzkoušela nakupování přes internet. Ze začátku jsem se obávala špatně zvolené velikosti oblečení, ale nakonec jsem to riskla. Musím přiznat, že když mi jednoho rána přišla SMS od kurýra, byl to po dlouhé době ten nejpříjemnější budíček. Kdyby vás to zajímalo, tak oblečení mi perfektně sedí, doporučuji.

Jediný problém, který teď asi mám, je ten, že si nedokážu nastavit žádný pořádný denní režim. Vždycky si říkám: „Tak dneska půjdu spát před půlnocí.“ No a vždycky to skončí tak, že ještě v jednu hodinu ráno sedím u dveří, čmárám po nich a poslouchám podcasty nebo hudbu. Jelikož v noci nechci nikoho vzbudit, tak celá opatlaná od barev nejdu do sprchy, ale prostě zalehnu do postele a ráno, když to zřím, proklínám se.

Také jsem se přistihla u neustálého přemýšlení, co bych ještě snědla nebo vypila. Moje zvýšená spotřeba kávy mě donutila sehnat si bezkofeinovou verzi. Kdybych to neudělala, tak možná nechodím spát vůbec.

Celou dobu jsem byla ještě docela v klidu, vždyť je tak malá šance se nakazit. To jsem si říkala do té doby, než jsem se dozvěděla, že je nakažen soused mé babičky. V den zjištění jeho nákazy jsme u ní byli na obědě, takže upřímně řečeno, strach trochu mám. Spíš o prarodiče než o sebe.

Doufám, že jste všichni v bezpečí a klidu, že vás můj článek inspiroval, zaujal, nebo alespoň pobavil, a přeji vám hodně štěstí a trpělivosti. Snad se již brzy potkáme ve škole.

Žofie Horecká, ZŠ K. H. Máchy Doksy