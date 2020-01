Žáci druhé třídy ZŠ Dubá vyrazili na svou ekomisi.

Druháčci se poprali s úkolem z ekotýmu. | Foto: ZŠ Dubá

A jaký, že to úkol byl? Měli zjistit, jak daleko to mají k tomu, aby vytřídili drobné elektro. Rozdělili se na měřiče, zapisovače, nosiče, krokovače, nápovědu … a vyrazili. Nejblíže to mají za roh ke školní jídelně, kde je malá popelnice. Odtud se ještě vydali k samoobsluze, k obřímu kontejneru. Alespoň takové byly jejich hlášky.