Když se řekne „houska“, téměř každý si vybaví pečivo. My však víme, že Houska je hrad, který byl postaven dříve než více známý Bezděz. Právě na tento hrad jsme se vydali v rámci výpravy, abychom zjistili, jak je to s pověstí, která se k hradu váže.

Výprava na Housku. | Foto: ZŠ Dubá

Dostat se z Dubé na Housku není vůbec jednoduché. Pěšky je to na nás ještě daleko a autobusy tam moc nejezdí. Přesto jsme si však řešení našli. Brzy ráno jsme odjeli autobusem na rozcestí do Blatců. Odtamtud jsme pokračovali pěšky do Blatců na statek, kam nás pozval ke svému dědečkovi spolužák Vládík.