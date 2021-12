Nejdelší cestu na turnaj měli borci z Chomutova – Luboš Kvapil a Daniel Mondok. Cestu měli náročnou, a přesto neváhali přijet, aby si zahráli. Tradičně k nám jezdí i hráči z měst Praha, Liberec, Česká Kamenice, Cvikov, Nový Bor a dalších. Kvalita hráčů byla obrovská a konkurence ještě mnohem větší než na 1. turnaji. Hrála se spousta velmi kvalitních a vyrovnaných zápasů. Sledovat jste mohli mnohdy úžasné výměny, neskutečné reakce hráčů na síti a často až fantastické údery od základní čáry. Servis se stal na koberci mocnou zbraní a páry, kde byly oba hráči schopní posílat tvrdé a rychlé servisy, měly často v zápasech navrch.

Časté pořádání turnajů a pravidelná účast mnohých hráčů přispívá k neustálému výkonnostnímu růstu jednotlivých borců. Hráči, kteří dříve byli zvyklí dominovat a sbírat turnajové vavříny, najednou musí hodně bojovat s novými, vysoce kvalitními soupeři, kteří jim nedají míč zadarmo. Objevili se zcela noví borci, kteří se nebojí hrát s otevřeným hledím ani s těmi nejlepšími soupeři. Přispívají tak k vysoké herní úrovni všech turnajů a často tyto nové a velmi kvalitní páry způsobí mnohá výsledková překvapení.

Na vítězné vlně se momentálně nachází pár Daniel Kosťun – Pavel Pekárek. Oba velcí kamarádi a také sympaťáci vyhráli již druhý halový turnaj na koberci. A co víc! I při zvýšené konkurenci a účasti 14 párů nedovolili svým soupeřům jediný zápas, v kterém by se ocitli na hraně prohry. Dan s Pekym šli do turnaje jako nasazený pár č. 1 a svoje nasazení jednoznačně potvrdili. V základní skupině i v play off svoje soupeře doslova válcovali. Jediný pár, který byl schopen s pozdějšími vítězi držet herní krok byli Pavel Kosťun – Patrik Kubín. Pavel s Patrikem jako jediný pár v turnaji vyhrál nad Danem a Pekym v základní skupině a poté v semifinále play off celkem 8 gamů. Přesto to ale na Dana s Pekym nestačilo a oba vyrovnané zápasy vyhráli poměrem 6:4.

Výhra dvou turnajů po sobě přinesla Danovi s Pekym zisk již 1035 bodů do žebříčku série a zatím zcela suverénní vedení průběžného žebříčku série. Do finále celého turnaje se probojoval pár Lukáš Rudinský – Jaroslav Barvíř. Oba pohodáři nezačali turnaj nejlépe. Hned 1. zápas ve skupině prohráli a ani ve druhém mači ve skupině neuspěli. Pak ale nastartovali skryté turbo motory a v posledním zápase ve skupině dokázali porazit celkově 2. nasazený pár celého turnaje David Gregor – Marian Kern. Tato výhra dodala Lukášovi s Jardou hodně sebevědomí a doslova jako by je polila živou vodou.

V pavouku play off vyřazovali jednoho soupeře za druhým. V semifinále vrátili páru Štěpán Skrbek – Ladislav Müller prohru ve skupině a postoupili až do velkého finále. V posledním zápase turnaje na rozjetý pár Daniel Kosťun – Pavel Pekárek nestačili. Celkový bodový zisk z turnaje ve výši 410 bodů dává páru velké šance na postup do závěrečného turnajového finále – SUPERPOHÁR, které se hraje v sobotu 9. dubna 2022. Lukáš Rudinský má v součtu obou odehraných turnajů v žebříčku jednotlivců již 680 bodů a je tak na velmi dobré cestě zahrát si velké turnajové finále.

Krásné celkové 3. místo obsadil pár Štěpán Skrbek – Ladislav Müller. V těžké základní skupině získali 2 výhry ze 4 zápasů. V pavouku play off pak postupně vyřadili 2 silné a sehrané páry. V semifinále si Štěpán s Láďou nepřišli na pár Lukáš Rudinský – Jaroslav Barvíř. Zápas o 3. místo pak nemuseli hrát pro skreč soupeře. Pro Štěpána s Láďou se ale jedná o velmi vydařený turnaj. Konečné 3. místo v turnaji a zisk 360 bodů je skvělým základem do série. Oba borci mají tak vysokou kvalitu, že pokud budou hrát naše turnaje pravidelně, účast v závěrečném turnajovém finále je určitě nemine.

Účast mezi elitními 4 nejlepšími páry turnaje zapsal při své 1. účasti v sérii jeden z nejlepších párů letní turnajové série Pavel Kosťun – Patrik Kubín. Pavel s Patrikem sehráli celý turnaj ve velké pohodě a formě. V zápasech dokázali porazit všechny svoje soupeře až na jeden pár, s nímž prohráli oba vzájemné zápasy. Oba borci herní kvalitu rozhodně mají a je jen otázkou času a dalších turnajů, než se Pavel s Patrikem ocitnou na samotném vrcholu některého z příštích turnajů.

Ve čtvrtfinále horního pavouka tentokrát neuspěly páry Petr Svoboda – Petr Saic, Pavel Zemanec – Petr Bartoníček, David Gregor – Marian Kern a Luboš Švarc – Zdeněk Hruška. Všechny tyto 4 páry ukázaly na turnaji vysoké herní kvality, které je dostaly až mezi 8 nejlepších párů turnaje. I přes neúspěch ve čtvrtfinále mohou být tyto 4 páry spokojení. Získaly do žebříčku série 150 bodů + body za vyhrané zápasy ve skupinách. Těžkou čtvrtfinálovou prohru ve zkrácené hře poměrem 6:8 musel skousnout 2. nasazený pár David Gregor – Marian Kern. Taková prohra vždy dlouho mrzí. Turnaj ale David s Marianem opouštěli se vztyčenou hlavou, protože prohrát o pouhé 2 míče s tak kvalitním soupeřem jako je pár Pavel Kosťun – Patrik Kubín rozhodně není žádná ostuda.

Věřím, že se na dalších turnajích prosadí již do bojů o nejvyšší pozice, protože sílu a kvalitu na to oba borci rozhodně mají. Ve spodním pavouku se hrály také velmi pěkné a vyrovnané zápasy. Výhodou našich turnajů je, že po 1. kole play off máme jak horní, tak spodní pavouk play off. To znamená, že i páry, které se neprosadí do bojů o velké body, si mají možnost zahrát ještě další zápasy navíc se soupeři na srovnatelné herní úrovni. Spodní pavouk play off je toho důkazem. Finále ve spodním pavouku vyhrál nakonec pár Deny Sudek – Martin Maixner. Deny s Martinem sehráli v základní skupině 4 velmi vyrovnané zápasy, a i když se jim nepodařilo vyhrát žádný z nich, tak se tím nenechali nijak rozhodit.

V 1. kole play off vzdorovali páru David Gregor – Marian Kern, a i když opět nevyhráli, výkonnostní křivka jejich hry šla o další stupeň směrem nahoru. To se pak projevilo ve čtvrtfinále spodního pavouka, kdy dokázali porazit jinak velmi silný a sehraný pár otce a syna Martiny Jeřábkovi. Tato výhra jako by zažehla Denyho a Martina záložní motory a v semifinále i ve finále již svoje soupeře vždy porazili. Deny Sudek tak na svém druhém turnaji v tenisové hale vyhrál spodního pavouka. Paradoxem je, že ve finále Deny s Martinem porazili pár Filip Nešněra – Jaroslav Vyšohlíd. Právě s Filipem hrál Deny na říjnovém turnaji, kdy společně také vyhráli spodního pavouka. To samé se Denymu podařilo i v páru s Martinem Maixnerem. Deny Sudek tak na obou turnajích získal dohromady již 205 bodů do žebříčku série a má velkou šanci si zahrát i závěrečné turnajové finále.

Finalistou spodního pavouka se stal pár Filip Nešněra – Jaroslav Vyšohlíd. Oba borci po 2 výhrách ve skupině dostali v 1. kole play off za soupeře pár Lukáš Rudinský – Jaroslav Barvíř. I přes odvážný a velmi bojovný výkon na svoje soupeře nakonec nestačili. Ve spodním pavouku ale dokázali projít až do finále, kde sice nevyhráli, ale i tak ukázali svůj velký potenciál do dalších turnajů, pokud oba borci budou i nadále společně hrát. Oba hráči, až se trochu více sehrají, stanou se určitě postrachem všech favoritů, které jak pevně doufám začnou pořádně prohánět.

Celkové 3. místo ve spodním pavouku obsadil pár Daniel Mondok – Luboš Kvapil. Oba mladíci, kteří v mlze a dešti jeli z Chomutova do České Lípě vzdálenost delší než 100 km, si zaslouží za svoje výkony velké uznání a poděkování. Oba sympaťáci si přijeli k nám zahrát, aby si po dlouhé době zase zahráli naše turnaje a otestovali svojí herní formu s jinými soupeři, než jaké znají ve svém okolí. A nevedli si špatně. V každém zápase ať už ve skupině a poté v play off bojovali jako lvi. Herně rozhodně nepropadli. Koncovky gamů a zápasů ale tentokrát šly za jejich soupeři. Dan s Lubošem ale ve čtvrtfinále spodního pavouka po velkém boji porazili pár Filip Havlas – Jiří Brychta a vybojovali si ještě 2 další zápasy. V semifinále si na Denyho Sudka s Martinem Maixnerem nepřišli. Zápas o 3. místo pak vyhráli bez boje díky skreči soupeře. Herní entuziasmus Danovi s Lubošem rozhodně nechybí, a to je důležitý základ pro další výkonnostní pokrok.

Semifinalistou spodního pavouka se stal pár René Janků – Petr Korolus. Renda s Péťou rozehráli turnaj velmi nadějně. Vyhráli 2 zápasy ve skupině a s optimismem mířili do play off. V 1. kole ale narazili na špičkový pár Štěpán Skrbek – Ladislav Müller, který Rendu s Péťou do horního pavouka i přes statečný a vzdorovitý výkon nepustil. Ve spodním pavouku se Renda s Péťou dostali až do semifinále, kde nestačili na pár Filip Nešněra – Jaroslav Vyšohlíd. Oba borci se pak rozhodli zápas o 3. místo skrečovat. Je to škoda, ale i tak si Renda s Péťou zaslouží velkou pochvalu a uznání za svůj výkon. Ukázali, že i jejich výkonnost jde stále nahoru a dokážou se v mnoha ohledech svým soupeřům na kurtech vyrovnat. Budou-li oba borci trpěliví, jistě se dočkají turnaje, kde prorazí mezi elitu a získají tak nové sebevědomí a spoustu bodů do žebříčku série. Budu jim to jen přát, protože si to oba borci za svůj přístup k turnajů a neutuchající bojovnost zcela určitě zaslouží.

Velkou pochvalu zaslouží ještě páry Martin Jeřábek st. – Martin Jeřábek ml. a Filip Havlas – Jiří Brychta. Otec a syn Martinové Jeřábkovi sehráli, i když tomu bodový zisk neodpovídá, velmi dobrý turnaj. V základní skupině vyhráli 2 zápasy a do 1. kola play off dostali za soupeře pár Pavel Kosťun – Patrik Kubín. Oba Martinové se ale špičkového soupeře rozhodně nezalekli a dlouho drželi vyrovnaný stav. V koncovce mače se ale přeci jen projevila o trochu větší herní vyzrálost páru Pavel Kosťun – Patrik Kubín. Těsná prohra poměrem 4:6 ale svědčí o mimořádně kvalitní hře otce a syna Jeřábkových. Ve spodním pavouku si oba Martinové nepřišli na pár Deny Sudek – Martin Maixner. Je to škoda, ale přijdou další turnaje v sérii a další šance na zisk bodů do žebříčku série. Oba Martinové mají ještě hodně možností zabojovat o účast v turnajovém finále. Herní kvality na to rozhodně mají.

Dvojice Filip Havlas – Jiří Brychta spolu hrála 1. turnaj. Oba borci zaslouží velkou pochvalu za výkony a bojovnost, s jakou hráli každý zápas. Ne vždy se daří, jak bychom si představovali. Důležité je, že i když nevyhráli ani jeden turnajový zápas, vždy dali do každého mače to nejlepší, co uměli. Poslední zápas ve čtvrtfinále spodního pavouka prohráli s párem Daniel Mondok – Luboš Kvapil až po velkém boji 5:7. Filip s Jirkou rozhodně půjdou se svojí výkonností směrem nahoru. Filip už ví, jaké to je hrát v turnajích mezi elitními páry. Jirka sbírá zkušenosti. Chce to jen trpělivost a jít do dalších zápasů. Jen tak se oba borci mohou dočkat dalšího zlepšení a výkonnostního růstu.

Závěrem chci tradičně poděkovat všem 14 párům za jejich účast, příspěvek k turnaji a za celkovou pohodu a dobrou náladu na po celou dobu turnaje. Poděkování zaslouží za tradičně skvělou obsluhu Věrka Brůžková z restaurace v areálu. Věrka už je součástí naší party a hráči jsou vždy rádi, když tam s námi Věrka je. Poděkovat chci také vedení PO Sport Česká Lípa za vstřícný přístup k pořádání naších turnajů v hale. Všem ostatním rekreačním hráčům a hráčkám připomínám, že na našich stránkách www.tennisfamilly.com najdete všechny potřebné informace k našim turnajům.

Další turnaje v sérii, které budou následovat, dostaly upravenou hrací dobu od 14:00 do 22:00 hodin, aby si naše turnaje mohlo zahrát více hráčů. Přijďte si zahrát, zapojit se do turnajové série a do naší skvělé tenisové party. Přijďte otestovat svojí aktuální tenisovou formu v zápasech s kvalitními soupeři v zodpovědně vedeném turnaji. U nás si vždy dobře zahrajete, odpočinete si od každodenních starostí a nabijete se novou pozitivní energií.

Zdeněk Hykš, spolek Tenisová rodina