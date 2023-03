V rámci zimní halové sezóny 2022/2023 uspořádala českolipská Tenisová rodina v sobotu 4. března druhý čistě singlový mužský turnaj a povedl se velmi dobře.

Tenisová rodina uspořádala v České Lípě singlový mužský turnaj. | Foto: Tenisová rodina

Škoda jen, že na poslední chvíli nám účast zrušili dva původně přihlášení hráči a tak jsme měli v celém turnaji 14 místo 16 hráčů. Nemoci si ale bohužel nevybírají. Přesto se nám podařilo sehrát velmi dobře obsazený a zorganizovaný turnaj, který měl tentokrát velmi rychlý průběh. Hráči měli velkou chuť hrát zápasy a nikdo v nevypustil ani jeden míč.

Atmosféra turnaje byla tradičně vynikající a po celou dobu bylo často veselo. Někteří hráči měli na turnaji podporu svých blízkých, jako třeba Luboš Kvapil nebo David Tůma. Věrka Brůžková připravila ve spolupráci se svojí mámou hráčům skvělou masovou řezanku s rýží a k tomu měli hráči k dispozici sladké pečivo, hodně ovoce, sýr a zeleninu. Turnaj měl celkově hladký průběh a hráči si svoje mače hodně užívali. Na turnaji vládla pohoda a dobrá nálada.

Turnaje ve dvouhrách jsou vždy prestižní záležitostí, protože jich pro rekreační hráče a hráčky není pořádáno dostatečné množství. Všechny tenisové areály preferují především deblové turnaje, protože pro ně představují vyšší finanční profit než singly. A když už se singlové turnaje pořádají, je jich jen omezená nabídka a proto je hráči daleko více prožívají než deblové turnaje, kterých je naopak v nabídce více než dost.

Náš spolek Tenisová rodina ale chce pořádat turnaje pro všechny rekreační hráče a to i pro vyznavače singlových zápasů. Proto jsme zařadili do nabídky dva singlové turnaje v rámci halové sezóny a do jara a léta připravujeme hned tři týmové soutěže v kombinaci čtyřhra – dvouhra – čtyřhra a také na sobotu 9. září jeden velký singlový Grandslam pro 32 hráčů v českolipském tenisovém areálu v České Lípě. Věřím, že skvělá atmosféra z halových turnajů se promítne také do jara a léta a zároveň se k nám přidá celá řada nových hráčů a hráček.

Vítězem posledního singlového turnaje se ve stylu start – cíl stal domácí českolipský hráč Marek Svoboda. Mára od začátku do konce předváděl naprosto ukázkový a zdaleka nejlepší singlový halový tenis. Skupinu vyhrál s velkým přehledem a ani v play off se nenašel hráč, který by dostal Máru do takových potíží, aby se musel bát o výsledek. Nejtěžší mač sehrál Mára až ve finále s Petrem Bartoníčkem. Skóre finálového mače bylo dlouho vyrovnané, ale koncovku pro sebe lepšími údery na hraně rizika pro sebe rozhodl Mára Svoboda. Vítěz turnaje Marek Svoboda tak vyhrál všech 7 zápasů a zcela zaslouženě si odnesl jako hlavní cenu hodně velké auto. Mára se díky výhře celého turnaje umístil po obou singlových turnajích na celkovém 3. místě.

Ve finále si zahrál Petr Bartoníček, který na turnaj dorazil s velkým zpožděním až v 15:00 hodin. Péťa je velký srdcař a bojovník. Nechtěl za žádnou cenu zrušit svou účast a tak jsme se před turnajem dohodli, že přijede po 14. hodině ale pak bude muset sehrát více zápasů najednou. A to se také stalo. Než Péťa přijel, zápasy v naší skupině se mezi zbývajícími soupeři již odehrály a tak Péťa musel hrát hned 4 mače po sobě. Jak obrovským bojovníkem Péťa je dokazuje, že všechny svoje 4 mače vyhrál. Péťa se nezastavil ani ve čtvrtfinále a v semifinále vyřadil dokonce obhájce vítězství z lednového singlového turnaje Davida Tůmu.

Ve finále Péťa sehrál s Markem Svobodou nejvyrovnanější partii, ale nakonec odešel poražen. Co ale Péťa dokázal po svém pozdním příjezdu, to se jen tak nevidí. Péťa si za svůj výkon v celém turnaji zaslouží opravdu velký respekt a uznání. Péťa Bartoníček se v celkovém pořadí singlového žebříčku po 2 odehraných turnajích umístil na konečném 2. místě a to je skvělý výsledek pro velkého pohodáře.

Úžasný výkon na celém turnaji předvedl také 3. hráč v pořadí – David Tůma. Další fantastický výkon od hráče, který na turnaj málem ani nepřijel. Ještě v sobotu v 5:38 hodin mi od Davida přišla zpráva, že mu není dobře a že nedorazí. Za cca 2 hodiny ale David poslal další zprávu, že už je mu lépe a na turnaj přijede. David se ukázal, že je skutečný srdcař, soutěživý hráč a svou obhajobu lednového vítězství myslí vážně. David nakonec na turnaj dorazil. A hrál fantasticky. Ve skupině David porazil všechny svoje soupeře i když 2x vyhrál až po velkém boji poměrem 6:4. Ve čtvrtfinále vyzrál David na Martina Jeřábka, aby pak v semifinále jen těsně 4:6 podlehl Petrovi Bartoníčkovi.

V zápase o 3. místo pak David porazil Pavla Pekárka a turnaj tak zakončil vítězným mačem na konečném 3. místě. David tak v obou singlových turnajích prohrál z celkem 14 odehraných dvouher jen jednou a to v semifinále březnového singla s Petrem Bartoníčkem. V konečném pořadí po obou singlových turnajích obsadil David konečné 1. místo a zcela zaslouženě se tak stal nejlepším singlových hráčem naší zimní halové sezóny. Díky moc Davide, že jsi přijel i když jsi nebyl v ideálním zdravotním stavu a velké díky za předvedenou hru a za tvůj skvělý přínos k celkovému úspěchu celého turnaje.

Semifinále celého turnaje si v nabité konkurenci vybojoval Pavel Pekárek. A opravdu zcela zaslouženě. Pavel prohrál v celém turnaji dvakrát s Markem Svobodou. Oba borci se nejdříve potkali ve skupině a poté v semifinále. Pavel ani v jednom ze zápasů nedokázal najít recept na hru Marka Svobody. Přesto si Pavel zaslouží velkou a ještě větší pochvalu za obrovskou bojovnost, kdy ve čtvrtfinále v těsné koncovce doslova přetlačil velmi těžkého soupeře Mariana Kerna. V zápase o 3. místo prohrál Pavel jen velmi těsně poměrem 5:7 s Davidem Tůmou. Pavel ukázal, že patří mezi špičkové rekreační singlové hráče a kdykoliv může porazit kohokoliv.

Ve čtvrtfinále si zahráli Adam Smejkal, Marian Kern, Martin Jeřábek a Michal Mašek. Nejblíže k postupu do semifinále měl Marian Kern, který podlehl Pavlovi Pekárkovi je velmi těsně poměrem 5:7. Poražení čtvrtfinalisté ale ukázali svoje nesporné tenisové kvality a sehráli se svými soupeři řadu vyrovnaných tenisových bitev. Tito hráči mají před sebou určitě velké tenisové úspěchy a je jen otázkou času, než se v našich turnajích prosadí do bojů o trofeje.

Také v rámci singlových turnajů pořádáme pro hráče, kteří nepostoupí do čtvrtfinále horního pavouka tzv. dolního pavouka. V něm se sešlo celkem 6 hráčů, z nichž si ze všech nejlépe vedl Luboš Kvapil. Luboš v dolním pavouku porazil postupně všechny svoje soupeře. Ve čtvrtfinále si trochu komplikoval zápas, kdy za jasného vedení 5:0 následně v zápase se Zdeňkem Hykšem ztratil 3 gamy. Zápas ale nakonec dopodával a ukončil výsledkem 6:3. V semifinále si Luboš již dal větší pozor, aby neztratil slibné vedení a s velkým přehledem porazil Denise Maška. Ve finále si Luboš s Filipem Havlasem dopřáli velkou tenisovou bitvu, kterou pro sebe v její koncovce rozhodl Luboš výsledkem 6:4. Luboš tak sehrál velmi dobrý turnaj a s celkovou bilancí 4 výhry a 3 prohry může být určitě spokojený. Luboš se každým turnajem zlepšuje a brzy se jeho výkonnost výrazně přiblíží nebo srovná s těmi nejlepšími hráči.

Finalista dolního pavouka Filip Havlas sehrál také podařený turnaj. Filip si přijel zejména dobře zahrát a nabrat co nejvíce pozitivní energie. A to se Filipovi podařilo mírou vrchovatou. Vyhrál 3 zápasy a s dalšími soupeři ve výměnách držel krok a bojoval jako lev. Jsem moc rád, že Filip postoupil do finále dolního pavouka a tento úspěch Filipovi moc přeji. Děkuji tímto Filipovi za jeho skvělý tenisový výkon a za významnou pomoc s organizací turnaje. Filip Havlas je vždy velkou oporou spolku Tenisová rodina a my jsme za to moc rádi.

Konečné 3. místo v dolním pavouku turnaje obsadil mladík Denis Mašek. V celém turnaji sehrál Denis Mašek mnoho skvělých zápasů. Ve skupině vyhrál 2 mače a obsadil 3. místo. Bohužel ale celkové skóre ve skupině nepustilo Denise do horního pavouka, protože ve skupinách A a B měli hráči na 3. místě lepší celkovou bilanci. V dolním pavouku Denis díky 3. místu ve skupině nemusel jít do čtvrtfinálového souboje. V semifinále ale Denis nevyzrál na Luboše Kvapila a k zápasu o 3. místo nakonec nedošlo, protože Vláďa Milata do tohoto mače pro zranění ruky nenastoupil. Pro Denise je i tak tento turnaj velkým příslibem do budoucnosti, protože na každém našem turnaji se úroveň hry Denise postupně zvyšuje. Vzhledem ke svému mládí má Denis ještě svoje nejlepší výsledky určitě před sebou.

V semifinále dolního pavouka si nakonec nezahrál Vláďa Milata, protože v průběhu turnaje si nešťastně poranil ruku a tak do tohoto mače již nenastoupil. Jsem ale rád, že Láďa na turnaj dorazil a sehrál řadu pěkných zápasů. Na Láďovi je potřeba také ocenit, že s námi zůstal až do konce na závěrečné vyhlášení. Láďa se ukázal jako srdcař a bojovník a pokud bude chodit na naše turnaje pravidelně, jeho hra i výsledky budou mít stoupající tendenci.

Pouze 2 hráči se nakonec nedostali do závěrečných bojů v jednom ze dvou pavouků. Prvním z nich byl Daniel Ryl, můj kolega z práce, který když se dozvěděl, že pořádám tenisové turnaje v rámci spolku Tenisová rodina, hned se k nám chtěl přidat. Daniel je borec z Polska, který před covidem tenis hrál často a velmi dobře. Nějakou dobu Danovi potrvá, než se dostane do lepší tenisové formy. Přesto je Dan velký nadšenec a na turnaji si nejen dobře zahrál, ale hned zapadl do naší tenisové party. Mám velkou radost z účasti Dana v našich turnajích a těším se, že bude jezdit k nám pravidelně a jeho hra i výsledky se začnou postupně zvedat nahoru.

V turnaji jsem si zahrál také osobně, ale tím, že se zaměřuji hlavně na organizaci a tenis hraju minimálně, tak to samozřejmě bylo na výsledcích vidět. Přesto jsem dokázal v turnaji vyhrát celkem 7 gamů a to považuji za velký úspěch. Moje úloha je především zajistit hráčům co nejlepší organizaci, komfort a pohodu. Jakmile se nám podaří turnaje rozjet tak, aby jejich organizaci mohl zajistit kdokoliv, začnu také více hrát. Nicméně rád dám přednost jiným hráčům a moje úloha je především v tom, aby organizace turnajů fungovala tak jak má.

Všude najdete spoustu hráčů a hráček, kteří si chtějí zahrát, ale najít mezi nimi člověka, který by se staral o organizaci a všechno okolo je velký problém. Zajistit organizaci 1 nebo 2 turnajů v sezóně ještě často není problém. Pokud ale organizujete celou turnajovou sérii o počtu 10 a více turnajů, už na to potřebujete mít člověka, který se obětuje pro ostatní a organizaci série zajistí. Jsem moc rád, že můžu tyto turnaje pro Vás připravovat a organizovat, protože mě baví jak turnaje, tak mám rád tu naši pohodu a přátelskou atmosféru. Je pro mě radostí pořádat tyto turnaje pro tolik skvělých a sympatických lidí. Na každý turnaj se těším, jako by to byl můj první.

Do konce halové sezóny nám zbývá sehrát ještě 3 turnaje. Z toho 2x smíšenka a 1x mužský debl. Přihlásit se můžete na stránkách www.tennisfamilly.com. Přijďte si zahrát a přidejte se k nám do naší velké tenisové party – tenisové rodiny. Každý hráč nebo hráčka u nás najde nejen nové soupeře a soupeřky, ale také nové přátele a kamarády či kamarádky. Nebojte se přijít si zahrát. Neřešte prosím svoji herní úroveň. U nás nikdo nebude řešit, jestli hrajete dobře nebo se tenis teprve učíte. Všichni současní hráči na tom byli ve svých začátcích podobně. Nejdůležitější ze všeho je přidat se k nám, přijít si zahrát a poznat nové lidi.

Častým hraním turnajů se úroveň vaší hry začne zvedat. Hrát se stále stejnými soupeři a soupeřkami vám k růstu tenisové výkonnosti nepomůže. Turnaje vám otevřou dveře nejen k novým soupeřům a soupeřkám, ale kontakty, které zde navážete a získáte můžete v budoucnosti dobře využít. A po dobu turnajů navíc zapomenete na každodenní starosti, vyčistíte si hlavu a s novou pozitivní energií se pak vrátíte domů. Proto neváhejte a přijďte si zahrát! A pokud se necítíte na halové turnaje, tak na jaře a v létě pro Vás připravujeme pestrou nabídku, kde si vybere skutečně každý.

Děkuji všem hráčům na turnaji, kteří si v sobotu přišli zahrát. Děkuji Věrce Brůžkové za tradičně skvělou obsluhu a super příspěvek k celkové atmosféře turnaje. Děkuji Lubošovi Švarcovi, že jako člen spolku Tenisová rodina byl s námi až do konce a i když singly nehraje, tak chtěl být součástí naší party a s hráči strávil v podstatě celý turnaj. Jsem moc rád, jak se naše turnaje rozvíjejí a jak nám na každé akci přibývají noví hráči a hráčky. Těším se spolu s vámi na další turnaje. Rádi vás všechny uvidíme!

Zdeněk Hykš, předseda spolku Tenisová rodina