Petr Novák o své tvorbě říká: „Vždy jsem měl touhu poznávat věci kolem sebe, a pak je i nějak uchovávat v čase. Fotografoval i kreslil jsem od dětství. Několik let jsem navštěvoval figurální kresbu u Borise Jirků na VŠUP v Praze. Kresba i malba jsou věci, které můžete mít plně pod kontrolou, ale ve fotografii krajin, jíž se intenzivně zabývám posledních pět let, je to jinak. To, aby nastala takřka magická souhra podmínek, kompozice, objektů a umu pro dokonalý snímek, se nestává často. A i cesta k takové fotografii je cílem. Fascinuje mě minimalistická fotografie zbavená rušivých elementů umožňující vyniknout tomu podstatnému na snímku. Fotím rád v Českém středohoří, ve skalních městech východních Čech, v Krkonoších a nedalekém Kuksu, i ve zvlněné krajině Moravského Toskánska. Také architektura přikrytá mlhou umí být silným momentem v krajině. To podstatní, co jsem do této doby stihl zachytit na svých fotografiích, můžete vidět na chystané výstavě v Galerii Pošta v Dubé."