Výstava měla původně zahajovat letošní výstavní sezónu, ale z důvodů vládních koronavirových opatření musela být odložena, a dostává tak prostor v letním čase, který jakoby tématu výstavy nahrával. Dubský fotograf Václav Zýval připravil pro Galerii Pošta kolekci snímků, vyzdvihujících krásu ženského těla.

Tvorbu Václava Zývala bylo možné obdivovat na řadě výstav na různých místech v okolí, ale i v Praze. V Galerii Pošta vystavoval také již několikrát a vždy se jeho fotografie – ať již zaměřené na krajinu, portrét či akt – těšily velké pozornosti návštěvníků.

Všichni obdivovatelé fotografického umění Václava Zývala jsou srdečně zváni na vernisáž v pátek 31. července od 18 hodin do Galerie Pošta. Výstava potrvá do 29. srpna a bude otevřená vždy ve středu a v sobotu od 9 do 11 hodin a v pátek od 14 do 16 hodin. Jiný termín si zájemci mohou dohodnout na telefonním čísle 607 138 832.

Markéta Myšková, Podbezdězský spolek intelektuální, poetický a okrašlovací