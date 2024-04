První výstavou letošní sezony v dubské galerii Pošta je prezentace nevšední tvorby ústeckého umělce Jiřího Kubového.

Jiří Kubový - List v povětří. | Foto: Pavel Matoušek

O tomto zajímavém výtvarníkovy píše kurátor výstavy Petr Pokorný: „Jiří Kubový se narodil v roce 1950 v Mostě a celým životem je spojen se severem Čech - v Roudnici prožil dětství a roku 1967 se stěhuje do Ústí nad Labem, kde žije dodnes. Od roku 1968 začíná tvořit, maluje obrazy na lepenky, sololity, používá i nezvyklé materiály jako dřevěné tyče, dráty, desky, atd. Obvykle Kubového menší výstavy prezentují nové práce, dubská výstava tak výrazně vybočuje, pod názvem Dvě doby představí divákům právě dvě doby - poslední práce, které jen tak tak jsou uschlé a nafocené a bude jim věnována největší místnost galerie. Ve zbytku výstavních prostor si může návštěvník prohlédnout práce staré, z let sedmdesátých, které až na jednu nebyly zatím nikde vystaveny. Kubového tvorbu zmapovala v roce 2020 vydaná monografie Absolutní krajina. Rozmezí děl od sebe je kolem padesáti let a zajímavě ukazuje, jak se vyvíjel rukopis jednoho z nejosobitějších výtvarných umělců nejen z Ústí.“

Výstav potrvá až do 11. května. Přístupná bude vždy v sobotu a ve středu od 9 do 11 hodin a v pátek od 14 do 16 hodin. Jiný termín je možné si domluvit na telefonním čísle 607 138 832.

Markéta Myšková, Podbezdězský spolek intelektuální, poetický a okrašlovací