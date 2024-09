Educa Week je největším veletrhem svého druhu v republice. Beze zbytku se daří naplnit ambiciózní cíl – s tématem vzdělání, práce a zaměstnanost oslovit všechny věkové skupiny. Svědčí o tom rok od roku větší zájem odborné i laické veřejnosti. Vloni navštívilo všechny programy přes 32,5 tisíce návštěvníků, v roce 2022 to bylo 31 tisíc lidí. Stoupá i počet firem zapojených do sekce VISIT, která nabízí školním kolektivům exkurze do atraktivního prostředí firem, neupadá ani zájem měst v kraji o zapojení do sekce pro rodiny Educa Kids.

„Celotýdenní program veletrhu sestavujeme s myšlenkou, že práce v zajímavém oboru je životní výhra a správně zvolená škola je prvním krokem k na cestě k úspěchu,“ potvrzuje ředitel veletrhu Lukáš Přinda.

„Na veletrhu nabízíme více než 1000 atraktivních pracovních pozic prostřednictvím TOP zaměstnavatelů. Navíc letos klademe ještě větší důraz na kariérní poradenství, osobní rozvoj a samozřejmě propojujeme školy s těmi nejlepšími firmami nejen z Libereckého kraje. Pomáháme lidem objevit široké možnosti uplatnění různého typu vzdělání v našem kraji a blízkém okolí i příhraničí. Ten zásah je opravdu velký, a dobré jméno Educa Weeku potvrzuje i zájem škol ze sousedního Německa,“ dodává Lukáš Přinda.

„Díky Educa Week se Liberec a celý kraj na týden stává centrem vzdělanosti a skvělých pracovních příležitostí. Liberecký kraj má velký potenciál, a to v oblasti vzdělávání i v nabídce kvalitních pracovních míst v atraktivních oborech. Právě Educa Week nabízí propojení škol a firem, které jsou až na výjimky z našeho kraje, a kde studenti nalézají uplatnění. To je obrovský přínos veletrhu a já věřím, že i letošní ročník bude inspirací dětem, rodičům, a vůbec všem, kteří se chtějí profesně i osobnostně rozvíjet. Přesně takové lidi totiž v našem kraji potřebujeme,“ říká hejtman Libereckého kraje Martin Půta. „Veletrh má vysokou odbornou a organizační úroveň, stal se v průběhu let velmi prestižní záležitostí a já děkuji všem, kteří se na jeho přípravě a organizaci podílejí.“

Hlavní programovou sekcí je i letos třídenní veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí Educa Expo, který se koná v liberecké Home Credit Aréně od čtvrtka 10. do soboty 12. října a už tradičně drží dva veletržní směry.

Na Educa Expo se představí více než 60 středních a vyšších odborných škol, jazykových škol a dalších vzdělávacích institucí z celé republiky i příhraničí. Děti, které končí základní školu, jejich rodiče, ale i maturanti nebo absolventi učebních oborů mají jedinečnou příležitost si na stáncích vyptat na konkrétní záležitosti, popovídat se studenty a získat bezprostřední informace.

Veletrh pracovních příležitostí a kariérního rozvoje má pro letošní ročník nového silného partnera, personální agenturu Manpower. Jobexpo by Manpower nabídne na tisíc aktuálních pracovních míst prostřednictvím prestižních firem, profesionální poradenství a individuální přístup, na který je letos kladený velký důraz.

Chybět se svou nabídkou pracovních míst z různých oborů nebudou ani ti nejprestižnější zaměstnavatelé a TOP firmy z Libereckého kraje i blízkého okolí – od operátorů, míst v logistice, přes služby, administrativu, až po atraktivní práci ve firmách zabývajících se vývojem, inovacemi a moderními technologiemi.

Kariérní poradenství a profesionální osobní přístup, to jsou společní jmenovatelé obou veletržních směrů. „Opět jsme pro letošní ročník ve spolupráci s našimi partnery připravili tzv. Job pointy, které vloni zaznamenaly velký úspěch. Jde o místo, kde se návštěvníci mohou s odborníky poradit, která práce je právě pro ně nejvhodnější, jak oslovit potencionálního zaměstnavatele, co uvést do životopisu i jak se odprezentovat při pohovoru. Hlavní Job point by Manpower bude na infopultu, kde hned u vstupu odborníci pomohou návštěvníkům se zorientovat a také třeba nabídnou už konkrétní práci dle individuálních požadavků,“ přibližuje Tereza Matulová, produkční manažerka veletrhu.

Dlouholetým a důležitým partnerem veletrhu Educa Expo, významné akce s velkým přesahem, je Úřad práce ČR (ÚP ČR). Krajská pobočka v Liberci patří k pravidelným vystavovatelům a představuje služby, které ÚP ČR poskytuje. „Zkušení kariérní a speciální poradci z Liberce, ale i naši kolegové z České Lípy, Jablonce a Semil budou po celé tři dny konání veletrhu k dispozici všem návštěvníkům,“ říká ředitelka ÚP ČR Kateřina Sadílková a dodává: „Žákům, rodičům i pedagogům budeme poskytovat informace a doporučení ke studiu s ohledem na osobní zaměření žáků a studentů. Návštěvníkům veletrhu, kteří uvažují o změně povolání, nabídneme informace o vhodném zaměření a možnostech rekvalifikace, nebo kurzů digitálního vzdělávání. Díky aplikaci Jsemvkurzu.cz. dokážeme propojit svět vzdělávání a trh práce a ukázat možnosti a směr budoucí kariéry.“

Kategorie Educa Event se v programové nabídce veletrhu zabydlela. Po celý týden od 7. října nabízí programy pro odbornou i laickou veřejnost. Celý Week zahajuje v pondělí 7. října v Home Credit Aréně odborná konference pro pedagogy „Učíme hrou…na cestě k digitálnímu světu zítřka“, která vznikla ve spolupráci s Národním pedagogickým institutem a ZŠ. Lesní, kde se budou konat odpolední workshopy.

Educonference v Home Credit Aréně nese název „Děláme to, můžete i vy“, tematicky se věnuje neobvyklým úspěšným projektům a je určená zejména manažerům firem a personalistům. Mezi řečníky jsou velmi inspirativní osobnosti, namátkou Nicol a Jakub Ponerovi, nebo lékařský ředitel liberecké krajské nemocnice Tomáš Roubíček, či Karin Fuentesová z firmy Digitoo, která vyvolala revoluci v účetnictví.

Educonference se koná se ve čtvrtek 10. října. Jednou z tváří letošního Educa Weeku je Karel Kovy Kovář. O svých zkušenostech s překračováním komfortní zóny bude vyprávět a diskutovat v úterý 8. října v aule Technické univerzity v Liberci. Mistr etikety Ladislav Špaček už k Educa Weeku tak nějak patří. Letos přijede vyprávět o tom, jaké to bylo pracovat po boku prvního muže v zemi. Deset let s Václavem Havlem s obrazovou dokumentací, vtipem a elegancí sobě vlastní převypráví ve středu 9. října tamtéž.

Doprovodný program Educa Kids je připravený hlavně pro předškolní děti a jejich rodiče. Jeho hlavním cílem je vzbudit v dětech hravou formou zájem o vzdělání a nabídnout inspiraci rodičům. Pro využití benefitů, které sekce KIDS nabízí je potřeba se registrovat na webu educaweek.cz. I letos jsou zapojené

osvědčené instituce jako je Severočeské muzeum, krajská vědecká knihovna, botanická zahrada, Galerie Lázně, Motyčkovic klika nebo třeba Porscheho dům ve Vratislavicích. S vlastními aktivitami se připojil i Frýdlant nebo Hrádek nad Nisou.

V rámci sekce Visit proběhne v areálu Sport Parku Liberec ve středu 9. října náborová akce Policie ČR. Součástí veletrhu EXPO bude opět Svaz průmyslu a dopravy, který pro žáky posledních ročníků základních škol i středoškolské studenty organizuje workshopy se zaměstnavateli. Po roce zavítá do Liberce i velmi atraktivní mobilní laboratoř Škoda EDU.Lab. Stát bude po celou dobu veletrhu u technického vjezdu do arény.

Některé části doprovodného programu jsou zpoplatněné, jiné vyžadují registraci. Veškeré informace jsou k dispozici na webu educaweek.cz. Novinky a aktuality sdílí organizátoři na Facebooku, Instagramu i LinkedINu.

Erwin Gottstein