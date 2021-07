Existuje několik druhů, hodí se do měst i mimo ně, na delší i kratší vyjížďky. Před první jízdou je potřeba se s e-verzemi kol a koloběžek seznámit a vyzkoušet si je na bezpečném místě. Každé zazmatkování a pochybnost může vést ke zbytečné nehodě a zranění. Pokud splňují specifické parametry, legislativa na ně pohlíží jako na jízdní kola (těmi se rozumí i koloběžka). Jejich uživatelé jsou pak cyklisté a v provozu pro ně platí pravidla, kterými se ze zákona musí řídit.

Na co si dát při výběru pozor

Kvůli bezpečnosti nesmí být elektrokolo vybaveno elektropohonem vyšším než 250 W. Jeho rychlost je omezena na 25 km/h. To znamená, že pokud cyklista překročí tuto hranici, motor se vypne a přestane pomáhat. Automaticky se znovu zapne ve chvíli, kdy je rychlost snížena. V případě, že chce jet cyklista rychleji, musí zabrat vlastní silou.

Podle odborníků je nutné si při výběru elektrokola zmíněné parametry opravdu pohlídat. Někteří prodejci je již v základu prodávají tzv. čipnutá. Tedy, že elektrokolo nemá omezovač maximální rychlosti a případně má vyšší výkon. „V tom případě už jezdec není cyklistou a na jeho dopravní prostředek se vztahují jiná legislativní pravidla, nezbytné je například řidičské oprávnění, pojištění vozidla, registrace vozidla apod,“ pokračuje Markéta Novotná, metodik dopravní výchovy z Týmu silniční bezpečnosti.

Elektrokolo je oproti klasickým jízdním kolům výrazně těžší a díky elektrickému pohonu má jinde umístěné těžiště. Někoho může váha a ovládání překvapit, proto je vhodné si ho před ostrou jízdou v provozu, a zejména jednotlivé úrovně asistence, vyzkoušet na bezpečném místě. Kromě toho je potřeba zkontrolovat kapacitu baterie a hlídat dojezdovou vzdálenost. Ta je ovlivněna mimo jiné i váhou, terénem nebo stylem jízdy.

Jednou z výhod elektrokoloběžek je rychlá a snadná přeprava. Silniční zákon pohlíží na klasickou koloběžku jako na kolo. Stejně tak i na e-koloběžku, opět za určitých podmínek jako u elektrokola. Tedy pohon musí být do výše 250 W, u dodatečně montovaného pohonu 1 kW, rychlost maximálně do 25 km/h. Rozdíl elektrokola a elektrokoloběžky je v dopomoci. Při jízdě na koloběžce se buď pohybujeme vlastní silou – odrážením jednou nohou od země nebo pomocí elektropohonu. Zkombinovat to nelze. „Stejně tak při koupi elektrokoloběžky se musíme soustředit na veškeré parametry, aby byla považována za jízdní kolo. Pokud by je nesplňovala, jednalo by se o motorové vozidlo, které je opět svázané s řidičským oprávněním, registrací vozidla apod,“ říká Zuzana Pidrmanová, vedoucí oddělení prevence Policejního prezidia Policie ČR.

Koloběžka nemá na chodníku co dělat

Z hlediska pravidel silničního provozu cyklisté, a tedy i jezdci na koloběžkách nebo e-koloběžkách, na chodník nepatří. Výjimku mají děti do 10 let. Správně by se měli pohybovat tam, kde je umožněn pohyb cyklistů. Pro jízdu by tak měli vyhledat stezky pro cyklisty, sdílené stezky pro chodce a cyklisty, cyklistické koridory a vyhrazené jízdní pruhy. V případě, že taková místa po trase nejsou, musí zůstat na silnici při pravém kraji vozovky.

Při jízdě nesmí jezdec ohrozit chodce ani řidiče. Odpovědnost má logicky i za sebe. „Základem pro bezpečnou jízdu je ochranná přilba. Elektrokoloběžky a elektrokola jezdí svižně, a ačkoliv je ze zákona přilba povinná jen do 18 let, je doporučována i ostatním bez ohledu věku. I malý náraz do hlavy může mít velké následky. Pro představu, můžeme přirovnat pád při čelním nárazu v rychlosti 25 km/h k pádu z dvou a půl metrové výšky přímo na hlavu, to už za přilbu stojí,“ zdůrazňuje Markéta Novotná.

Kromě toho je důležité, aby elktrokolo i elektrokoloběžku bylo v provozu dobře vidět. Cyklisté by proto měli pamatovat na povinnou výbavu a nezapomenout na odrazky a jiné reflexní materiály, doplňky. V neposlední řadě, pokud kamkoliv vyjedou, podle zákona jsou řidiči, proto pro ně platí nulová tolerance alkoholu a návykových látek v krvi.

V případě sdílených e-koloběžek je nutné je po jízdě odstavit na vyčleněné místo, tak aby lidem se sníženou pohyblivostí nebo maminkám s kočárky nepřekážely v cestě.

V současné době probíhá v Pardubicích kampaň Bezpečně na elektrokoloběžce, která je reakcí na vývoj městské elektromobility. Množství uživatelů si díky dostupnosti na trhu koupilo vlastní elektrokoloběžku či využívá sdílených elektrokoloběžek, které jsou v řadě měst dostupné. V dalších měsících bude kampaň přenesena například do Liberce nebo do Prahy.

Tým silniční bezpečnosti