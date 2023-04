Optimista Jirka Tomeš z Jachtklubu Česká Lípa vybojoval spolu se svým trenérem Romanem Babickým, bývalým špičkovým jachtařem, fantastický výsledek na regatě 41. Garda Meeting na Lago di Garda v Itálii, největším a nejpočetnějším závodě jedné lodní třídy na světě.

Skvělé 10. místo vybojoval Jiří Tomeš z Jachtklubu Česká Lípa. | Foto: ČSJ

Loď Optimist je nejrozšířenější jednoposádková závodní plachetnice pro děti do 15 let, na které začínala většina nejlepších jachtařů světa. Začátkem dubna se tradičně na Gardě sešlo obrovské množství závodníků, tentokrát 1212 z 37 zemí a pěti kontinentů. Mezi nimi i české dětí, pro které to byl zároveň 2. kvalifikační závod na letošní mistrovství světa a Evropy.

Den před velkým závodem se již podeváté jela regata Country Cup, kam každá země může nominovat pouze jednoho svého nejlepšího závodníka, obdobně jako na olympiádu. Na startu se sešlo 32 zemí a Českou republiku skvěle reprezentoval Jirka Tomeš. Mezi světovou špičkou, v tvrdých podmínkách vybojoval krásné 9. místo, s vyrovnaným dojezdy 7, 7, 11.

Od čtvrtka 6. do neděle 9. dubna proběhl samotný závod. Děti byly rozděleny do 5 kvalifikačních skupin kategorie juniorů (narození 2008-2012) po 211 závodnících a kategorii cadetů (narození 2013-2014). Ve 2 dnech se odjelo 5 kvalifikačních rozjížděk a pro juniory následovalo rozdělení do finálových skupin (zlatá, stříbrná, bronzová, emeraldová a perlová), dle aktuálního pořadí.

Ve zlaté si to rozdalo 211 nejlepších, v 5 finálových rozjížďkách. Podmínky byly opět tvrdé, slunečno, ale voda i vzduch jen kolem 12ti stupňů, foukal silný jižní vítr Ora a tvořily se velké vlny. Rozjížďky byly poctivé, dojezd první lodi okolo 50 minut.

Jirka se pohyboval v čele startovního pole, i když soupeřil se závodníky z top 20 na světě. Opět zaznamenal vyrovnané dojezdy, do 7. místa (7, 7, 6, 3, 3), které mu zajistily jasný postup do zlaté finálové skupiny, a to z průběžného 22. místa z 1055 juniorů. Jirka bojoval a toužil se dostat do nejlepší desítky. Ukázal své jachtařské dovednosti, fyzickou i psychickou odolnost a po pěti finálových rozjížďkách (s dojezdy 5, 6, 15, 16 a škrtaná 99) se probojoval na fantastické 10. místo, nejlepší umístění českého závodníka v 41leté historii závodu.

„Závod byl opravdu těžký, byl jsem trochu unavený po Country Cupu, ale Gardu miluji, daří se mi tu a jakmile odstartuji cítím jen radost z jízdy. Jsem šťastný, že už jezdím v čele závodního pole s o 2 roky staršími jachtaři, světovými šampiony, ke kterým jsem dříve jen vzhlížel. Zároveň mám ještě dost co vylepšit, tak musíme s mým trenérem Babanem zamakat. Moc bych mu chtěl poděkovat za skvělou přípravu a cenné rady při regatě. Děkuji Jachtklubu Česká Lípa za podporu, Winneru za super rychlou loď, rodičům za servis a všem kdo mi fandí," shrnul Jirka po závodě.

Karolina Antošová