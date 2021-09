Po roční přestávce způsobené pandemií se Lípa Musica opět vrací do německého pohraničí, aby zde dále rozvíjela česko-německou kulturní spolupráci a dialog. V pátek 27. srpna se zde představí vokální duo Kchun společně s hercem Vladimírem Javorským v roli recitátora za vizuálního doprovodu kresby světlem z dílny akademického malíře Atily Vörose a VJ Rudolfa Živce.

Program nabídne projekt Purgatio čerpající z Dantovy Božské komedie, který bude mimo jiné i příspěvkem k oslavám 700. výročí úmrtí tohoto významného italského literáta. Festivalový prolog, který se uskuteční od 21 hodin, je již vyprodaný.

„Tu vyšli jsme a spatřili zas hvězdy…,“ tak zní poslední verš Pekla, první části Božské komedie, který je východiskem pro následující Očistec – Purgatio. A stejně tak by mohlo znít i motto tradičního festivalového oybinského prologu v roce, kdy se potýkáme s pandemií.

Symbolicky se o dvacetinách festival vrací k ojedinělému audiovizuálnímu projektu Purgatio, jenž je bytostně s festivalem spjatý v osobnostech pěveckého dua Kchun a důmyslně spojuje v jeden kompaktní celek gregoriánský chorál a renesanční polyfonii spolu s mluveným slovem a kresbou světlem. Jeho uvedení s živou recitací v podání výtečného herce Vladimíra Javorského a s živou světelnou kresbou v místě s pulsujícím geniem loci nabídne nový rozměr nesmrtelnému tématu v jubilejním dantovském roce sedmistého výročí jeho úmrtí.

Koncert je zařazen do mimořádného projektu Dante 700, který u příležitosti zmíněného výročí připravil Italský kulturní institut. „Při samotném vzniku našeho dua Kchun dominovala u mě a Marka Šulce, který je mým dlouholetým kolegou a přítelem a já jsem jeho kmotrem, společná touha a výzva postavit se na pódium pouze ve dvou a takříkajíc utáhnout celý koncert. Byli jsme si vědomi daru, že můžeme pracovat s výjimečnou dispozicí souznění našich hlasů, a tak jsme naše přání a touhu přenesli na zpěvačku a muzikoložku Barboru Kabátkovou, která nám sestavila dramaturgii Očistce plně inspirovaného Danteho Božskou komedií. Od samotného začátku jsme vnímali, že nám sestavila výjimečnou dramaturgii, která má duchovní hloubku a silný potenciál promlouvat k našim posluchačům. Zpěv navrhla prolnout čtením úryvků z Písma a Alighieriho textů a seřadila ho do pěti částí: Tvůrce, Smrt, Peklo, Očistec a Ráj. K tomu se připojili tematické obrazy, minimalistickou, čistou kresbu od Atily Vörose, kterou rozpohyboval Rudolf Živec do videoartu a výsledek je ohromující. Samotné nás překvapilo, jak obrovskou sílu může spojení s moderní technologií mít. Hlas recitátora, kterého pouštíme ze tmy jako „hlas shůry“ výsledný dojem ještě umocnil. Dodnes sklízíme po koncertech ty nejkrásnější a nejvřelejší ohlasy, posluchači často mluví o životním zážitku, který by si rádi zopakovali,“ představuje projekt tenorista Martin Prokeš, který je současně ředitelem festivalu.

Oybinský prolog se uskuteční i v případě nepříznivého počasí, a to v prostorách horského kostela tzv. Bergkirche v podhradí Oybinu. S ohledem na platná protiepidemická opatření na české a německé straně bude návštěva koncertu umožněna pouze za prokázání bezinfekčnosti – TNO (ukončené očkování, negativní PCR nebo AG test, či potvrzení o prodělání nemoci).

Vstupenky na tento koncert již nejsou k dispozici, festival však jako každoročně vypravuje i autobus, kde místa pro držitele vstupenek ještě v tuto chvíli jsou a je možné se přihlásit prostřednictvím webových stránek festivalu.

20. ročník MHF Lípa Musica naplno vypukne mimořádným narozeninovým koncertem 4. září v České Lípě, kde zazní světová premiéra skladby Domov/Heimat napsaná na objednávku festivalu mezinárodně respektovanou skladatelkou Ľubicí Čekovskou. Jejího nastudování se ujme nový umělecký garant festivalu Pavel Haas Quartet ve spolupráci s komorním sborem Martinů Voices za řízení Lukáše Vasilka. Tento slavnostní galakoncert se uskuteční v bazilice Všech svatých a vstupenky jsou ještě k dispozici ve festivalovém předprodeji nebo online na www.lipamusica.cz.

Lucie Johanovská