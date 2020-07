V úterý 16. června byli na českolipské radnici oceněni florbalisté 5. třídy ZŠ Slovanka, kteří pod vedením Pavla Lebdušky dosáhli během své florbalové 4-leté existence nevídaných a pro školu historických úspěchů.

Celkem 3x se stali okresním mistrem, 3x získali titul krajského mistra, 2x se probojovali do republikového finále – do Ostravy (4.místo) a do Plzně (titul vicemistra ČR). Měli dobře nakročeno i v letošním roce (postup do Národního finále do Prahy), bohužel pandemie Koronaviru vše zrušila a ukončila.