Během návštěvy Jablonného, jehož dominantou je bazilika sv. Vavřince a sv. Zdislavy, byste neměli vynechat výšlap na vyhlídkovou věž v centru města. Jedná se o budovu bývalého kostela Narození Panny Marie, který koncem osmnáctého století zničil velký požár. Zřícenina se o několik desítek let později změnila na pivovar, kde se pivo vařilo až do třicátých let minulého století. V sedmdesátých letech sloužil také pro třídy I. stupně školy.