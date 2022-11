Bez plánu a nápadu paní Veroniky Chocholoušové, které se leckdy mohou blížit k onomu šílenství, by se Petr Koukal do Kravař se svou nadací „STK pro chlapy“ nevydal, 46 chlapů z Kravař a okolí by se pro dobrou věc fotit nenechalo, fotografka Jana Ulrichová by je nikdy všechny nepoznala, ani na různých místech zcela bez náhrady nefotila, bezmála stovka lidí by se na vernisáži nepotkala, nezasmála a ani od Petra Koukala nepoučila.