Zúčastnily se i dvě domácí závodnice z B-Pole Studia ČL – Sára Spilková, která vybojovala bronz v kategorii Junioři B Amatéři (14-17 let) a Viktorie Vlčková. Svoji návštěvou poctila soutěž i Jitka Volfová, starostka města České Lípy.

Ve 13-ti soutěžních kategoriích zatančili závodníci (jednotlivci a dvojice) ve věku od 6-ti let až po tzv. masters 40+. Kromě věku byly kategorie rozděleny do různých výkonnostních úrovní - amatéři, profesionálové a také elita, která běžně jezdí reprezentovat ČR na zahraniční soutěže a mistrovství světa.

Již 4. ročník soutěže Pole Sport Contest zažil své dvě poprvé. Z důvodu rekonstrukce Jiráskova divadla, kde se soutěž v minulých letech pořádala, se přesunula do sportovní haly a především se poprvé události mohli zúčastnit soutěžící z celé České republiky.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.