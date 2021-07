V amfiteátru v klášterní zahradě hostil soubor Bardolino, který představil pestrý projekt ze světa klasické hudby i world music příznačně nazvaný Cesta kolem světa za 80 minut.

Vlahý letní podvečer nabídl hudební pouť od Irska přes Srbsko až do daleké Číny a odtud přes Argentinu do Moldávie… to vše ve svěžím podání kvarteta výtečných umělců, kteří si do svého znaku vybrali název odvolávající se na víno vypité po prvním společném koncertu… Oslavu prvního možného živého koncertu po koronavirovém půstu navštívilo několik prvních odvážných desítek návštěvníků.

Čtvrtá komorní sezóna bude pokračovat v úterý 22. června sborovým večerem ve společnosti Královéhradeckého dětského sboru Jitro v bazilice Všech svatých. Vstupenky v prodeji zde.

Lucie Johanovská