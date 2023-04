Zimní halová sezóna sobotních turnajů v tenisové hale v České Lípě, kterou pořádá spolek Tenisová rodina, se blíží ke svému závěru. V sobotu 25. března jsme za účasti 13 párů z často z velkých vzdáleností uspořádali v pořadí 4. halový turnaj ve smíšence. A byl to jednoznačný a obrovský úspěch!

V sobotu 25. března se za účasti 13 párů z často z velkých vzdáleností konal v pořadí 4. halový turnaj ve smíšence, který pořádal českolipský spolek Tenisová rodina. | Foto: Daniel Ryl

Již od začátku turnaje se rozjela velká pohoda a přátelská atmosféra. Páry se přivítaly velmi upřímně a v podstatě hned se rozjela čilá komunikace. Veselo pak bylo po celý turnaj a závěr ten se podařil úplně nejvíc. Samotný turnaj skončil krátce před 22. hodinou i s vyhlášením a předáním cen. V restauraci ale zůstalo několik účastníků z Nového Boru, kteří oslavovali svůj nesporně velký sportovní úspěch. Finále celého turnaje totiž obsadily dva novoborské smíšené páry, a to se v historii našich smíšených turnajů ještě ani jednou nestalo. Důvod k pořádné oslavě to byl opravdu značný a tak se v tenisové restauraci ještě dlouho slavilo, tancovalo a povídalo.

Mám radost jak celý turnaj probíhal a jak se podařilo nám všem udělat si krásnou a pohodovou sobotu. Z turnaje pak páry odjížděly s velkou radostí a s novou dávkou pozitivní energie. Pochválit musím všechny páry. K tomu také Věrku Brůžkovou a její mámu za fantastickou znojemskou pečeni a další pohoštění. Obrovskou pochvalu si zaslouží také věrný člen tenisové rodiny a hlavně srdcař Jirka Flégl. Ačkoliv on sám nemohl v turnaji hrát, protože jeho parťačka musela podstoupit dlouho plánovaný zdravotní zákrok, tak sám od sebe připravil hráčům a hráčkám naprosto úžasné občerstvení ve formě domácích chlebíčků, zeleninového salátu, a dalších dobrot. Jirka je vážně super chlap a Jirkovo kulinářské umění je vyhlášené široko daleko. Jirka je navíc také nejen skvělý hráč, ale také chlap do nepohody.

Skvělý příspěvek k úspěchu celého turnaje přinesl také můj kamarád a kolega z práce Daniel Ryl. Přijel za námi až z Mladé Boleslavi, aby si užil nejen turnaj, ale také nasál naši přátelskou atmosféru. Dan se pak do turnaje zapojil jako oficiální fotograf a pořídil pro nás hodně moc pěkných fotografií. Dan je navíc veselý a velmi pohodový člověk a tak velmi rychle zapadl do naší party. Věřím, že Dan se stane stejně jako mnozí další hráči a hráčky stálým členem naší velké tenisové rodiny. Naše turnaje lákají nejen hráče a hráčky, ale také čím dále více také různé fanoušky a fanynky. Do haly se pravidelně chodí dívat na zápasy různí známí, kamarádi hráčů a hráček. Na turnaj k nám dorazili se podívat také borci Ota Trska nebo Jaromír Kořínek.

Po sportovní stránce měl turnaj neuvěřitelně vysokou úroveň. Za celý turnaj byl pouze jednou zapsán výsledek 6:0. Jinak zápasy byly často hodně vyrovnané. Ani jeden pár nedokázal vyhrát všechny turnajové mače. A pouze jeden pár prohrál všechny svoje mače. Celkovými vítězi se stal pár z Nového Boru Vladimír Pulkrábek – Katka Vrábelová. Jedinou prohru zaznamenali v základní skupině s dalším novoborským párem Luboš Švarc – Lenka Pulkrábková. Jinak ale všechny ostatní soupeře ve skupině a v pavouku play off dokázali Láďa s Katkou porazit. V pavouku play off si vedli Láďa s Katkou ze všech párů nejlépe. Všechny svoje soupeře ve vyřazovacích zápasech porazili výsledkem 6:4. Gratuluji tímto nejlepšímu páru celého turnaje, protože hráli jednoznačně nejlepší tenis. Láďovi to v sobotu neskutečně lepilo a svými údery přiváděl svoje soupeře do stavu, kdy jen kroutili hlavami a sbírali míčky, protože od Ládi jim na druhou stranu létaly neskutečné koule. Také Katka Vrábelová měla v sobotu svůj velký den a ve dvojici s Láďou předváděla hodně kvalitní a vyváženou hru.

Ve finále si zahrál pár Michal Mašek – Renata Slabá. Celý turnaj předváděli oba úžasné výkony. Ve skupině prohráli jen 1 mač a to velmi těsně 5:7 s párem Vladimír Šolín – Jitka Doutnáčová. Tato prohra ale nakonec Míšovi s Renčou nevadila, protože stejnou zápasovou bilanci po základní skupině C měl pár Vlasta Havlíček – Jitka Košlerová, ale díky lepšímu vzájemnému zápasu si Míša s Renčou vybojovali v osmifinále volný los jako vítěz skupiny a postoupili přímo do čtvrtfinále celého turnaje. Delší pauza nakonec Míšovi s Renčou prospěla, protože v pavouku play off vyřadili 2 soupeře. V semifinále pak doslova vystříleli z kurtu pár Marek Svoboda – Lenka Fleklová výsledkem 6:0, což byl jediný zápas s nulou, který se v celém turnaji odehrál.

Ve finále si Míša s Renčou nakonec nepřišli na pár Vladimír Pulkrábek – Katka Vrábelová, ale i tak sehráli Míša s Renčou skvělý turnaj a potvrdili, že mají jako pár velmi vysoký herní potenciál se dále zlepšovat. Renča je velmi kvalitní a silná hráčka, která dokáže se soupeři držet krok a často ve výměnách přetlačí i kdejakého mužského soupeře. Michal je tradičně vynikající hráč, který dokáže kdykoliv porazit kohokoliv. Konečně se k Michalovi přiklonilo také štěstí, které mu v minulých turnajích tolik nefandilo a na výsledcích se to hned projevilo. Hrát finále takto nabitého, vyrovnaného a kvalitního turnaje, to je vážně obrovský úspěch. A co je nejdůležitější, Míša s Renčou si postupem do finále sobotního turnaje zajistily průběžné 1. místo v žebříčku smíšených párů celé turnajové série. Náskok na 2. a 3. místo sice není velký, ale Míša s Renčou budou 1. místo v žebříčku okupovat minimálně do posledního halového turnaje v sobotu 15. dubna, kde se rozhodne o tom, které 3 páry získají věcné ceny pro nejlepší páry celé série.

Konečné 3. místo v celém turnaji obsadil pár Marek Svoboda – Lenka Fleklová. Tradiční a velmi kvalitní tenisový pár patří dlouhodobě k tomu nejlepšímu, co naše soutěže nabízejí. Je neuvěřitelné, jak se Mára Svoboda dokáže udržovat v tak fantastické herní formě a obdiv zaslouží také Lenka, že dokáže hrát opravdu skvělé tenisové údery a proti velmi kvalitním soupeřům. Lenka navíc strávila v areálu celý den, protože hned ráno si šla zahrát přátelský mač, aby pak v areálu zůstala na náš turnaj a vydržela až do jeho úplného konce. Fantastický přístup od Lenky. Celý turnaj válcovali Mára s Lenkou svoje soupeře až na jednu výjimku. Semifinále s párem Michal Mašek – Renata Slabá. Byl to jediný slabší moment tohoto super kvalitního páru. Škoda této prohry, protože v případě postupu do finále by měly Mára s Lenkou velké šance celý turnaj vyhrát.

Přesto je bilance Máry a Lenky obdivuhodná. Bez prohry vyhráli svojí základní skupinu a získali tak volný los pro osfmifinále. V těžkém čtvrtfinále nakonec výsledkem 7:5 doslova udolali pár Daniel Bednář – Šárka Melicherčíková. Následovala prohra v semifinále aby turnaj zakončili vítězným mačem v zápase o 3. místo. Mára si s Lenkou ale zachovali naději na to, že vyhrají celou turnajovou sérii, protože na 3. místě v aktuálním pořadí ztrácejí na Michala Maška s Renatou Slabou jen 15 bodů a to není žádná neřešitelná ztráta. Být nejlepší v jednom turnaji je fajn. Vyhrát ale celou sérii složenou z celkem 5 turnajů, to už je daleko větší úspěch. Mára s Lenkou tak mají velké šance stejně jako 6 dalších párů na to, že na konci série halových smíšených párů zvednou nad hlavu vítězné ceny.

Semifinalistou turnaje se stali velcí sympaťáci a pohodáři, manželé Roman a Jana Kolumpkovi. Turnaj zahájily 2 porážkami v základní skupině. Poslední skupinový mač ale vyhráli a nastartovali se na vítěznou vlnu. Po těžkém boji poměrem 7:5 vyřadili porazili v osmifinále pár Luboš Švarc – Lenka Pulkrábková a ve čtvrtfinále sehráli vítězný tie break s párem Marek Bezák – Kristýna Balcarová. V semifinále těsně po boji poměrem 4:6 podlehli páru Vláďa Pulkrábek – Katka Vrábelová. V zápase o 3. místo si Roman s Janou nepřišli na Marka Svobodu s Lenkou Fleklovou. Přesto je postup mezi 4 nejlepší páry celého turnaje pro Romana a Janu při jejich úplně 1. účasti v našich turnajích obrovský úspěch. Věřím, že to nebyl jejich poslední turnaj, který u nás Roman s Janou hráli a že k nám dorazí na další akce. Roman s Janou velmi rychle zapadli do naší tenisové party a na konci turnaje už čile debatovali se všemi ostatními hráči a hráčkami.

Ve čtvrtfinále turnaje si zahrály páry David Weber – Žaneta Rusnáková, Marek Bezák – Kristýna Balcarová, Vlasta Havlíček – Jitka Košlerová, Daniel Bednář – Šárka Melicherčíková. Ani jeden z těchto vyřazených čtvrtfinálových párů neprodal svou kůži lacino. Ve všech 4 čtvrtfinálových zápasech se odehrály velké tenisové bitvy, kde často jen jednotlivé míče rozhodovaly o výsledku celého mače. Pár Marek Bezák – Kristýna Balcarová byl vyřazen až ve zkrácené hře. Dan Bednář se Šárkou Melicherčíkovou prohrály také jen velmi těsně 5:7. Ostatní 2 čtvrtfinále skončili výsledkem 6:4. Svědčí to o neuvěřitelné vyrovnanosti párů. Vyhrát turnaj mohl kdokoliv z vyřazených čtvrtfinalistů. Poražení čtvrtfinalisté ukázali svoje nesporně vysoké herní kvality a postup mezi 8 nejlepších párů celého turnaje svědčí o jejich vysoké úrovni. Páry v hale čeká ještě 1 smíšenka a tak mají tyto 4 páry možnost ještě jednou zaútočit na nejvyšší mety.

Poražené osmifinálové páry vytvořily společně dolního pavouka. Celkem 5 párů si mělo zahrát zápasy o drobné věcné ceny, ale pár Vladimír Šolín – Jitka Doutnáčová nakonec do těchto zápasů nenastoupil. Dolní pavouk si tak hrály jen 4 páry. Nejlépe si vedli Luboš Švarc – Lenka Pulkrábková. Oba velcí sympaťáci a pohodáři v celém turnaji ukázali, jak silným a kvalitním párem jsou. Jako jediný pár dokázali ve skupině porazit pozdějšího vítěze celého turnaje pár Vladimír Pulkrábek – Katka Vrábelová. V dolním pavouku si Luboš s Lenkou svoje mače hodně užívali, protože oba svoje soupeře přehráli vždy až ve zkrácené hře. Luboš s Lenkou tak jako jediný pár sehrál v turnaji v play off 2 zápasy po sobě, které vyhrál poměrem 7:6. Luboš s Lenkou ukázali, jak velký potenciál v nich vězí.

Ve finále dolního pavouka si zahráli Patrik Vraspír – Nikol Porazilová. Kvalitní a velmi sympatický pár, který přijel na náš turnaj v tomto složení poprvé. A nevedli si vůbec špatně. Ve skupině vyhráli 2 ze 4 zápasů a jen díky horšímu vzájemnému zápasu s párem Marek Bezák – Kristýna Balcarová obsadili ve skupině 4. místo. V osmifinále tak narazili na pár Daniel Bednář – Šárka Melicherčíková, který Patrika s Nikolou nepustil do horního pavouka. V semifinále si Patrik s Nikolou poradili s párem Filip Havlas – Blanka Bílková aby pak jen těsně po velkém boji a až ve zkrácené hře podlehli ve finále dolního pavouka páru Luboš Švarc – Lenka Pulkrábková. Celkové si Patrik s Nikolou zahráli 7 turnajových zápasů, kdy 3 z nich vyhráli a 4x prohráli, ale z toho 2x 6:7. Patrik s Nikolou sehráli skvělý turnaj, kdy ukázali velkou kvalitu a také hodně pohody. Patrik s Nikolou měli velký podíl na turnajové pohodě a rozhodně si sobotní turnaj spolu s námi hodně užili.

Zápas o 3. místo v dolním pavouku si uhrál pár Petr Růžička – Lenka Vlasáková. Špičkový a velmi kvalitní pár, který se jen absencí větší porce herního štěstí v turnaji neprosadil na vyšší pozice. Péťa Růžička, to je pan tenista. Dokáže hrát neskutečné údery a soupeře zaskočit nečekanými řešeními. Jeho parťačka Lenka Vlasáková také umí hrát skvěle tenis a co je důležité, má pochopení pro legrácky a srandičky, které Péťa na kurtech rád předvádí.

Semifinále dolního pavouka si zahrál pár Filip Havlas – Blanka Bílková. Oba sympaťáci se dali dohromady na turnaj poprvé. Co je důležité, sehráli kvalitní mače. Filip s Blankou sice nevyhráli ani jeden turnajový mač, ale s žádným soupeřem herně nijak nepropadli. Ani jeden mač neprohráli s nulou. V každém zápase bojovali co to šlo. Sehráli celo řadu vyrovnaných gamů, ale ne vždy s vítězným koncem. Důležité je, že si Filip s Blankou porozuměli po lidské stránce a že si mezi sebou po celý turnaj vytvořili velkou pohodu.

Největší pochvalu ale zaslouží pár Vladimír Šolín – Jitka Doutnáčová. Suverénně věkově nejstarší pár celého turnaje po herní stránce rozhodně nehrál druhé housle. Svoje výrazně mladší soupeře a soupeřky Vláďa s Jitkou sveřepě a svědomitě silně proháněli. Dokonce dokázali porazit finalistu celého turnaje pár Michal Mašek – Renata Slabá. S ostatními páry sice Vláďa s Jitkou prohráli, ale všem soupeřům pořádně zatopili a nedali jim míček zadarmo. Vláďa Šolín navíc skvěle bavil celé osazenstvo turnaje svými hláškami, kdy např. pochválil svoje soupeře a soupeřky za hezké tenisové údery a sebe pak za hezký telefon. Vláďa s Jíťou rozhodně tenisově nezaostávali a ukázali, že mají kuráž, výkonnost a vše co je potřeba, aby na dalším turnaji připravili svým soupeřům a soupeřkám řadu těžkých zápasových chvilek.

Závěrem chci poděkovat všem 13 párům, Věrce Brůžkové a její mámě za tradičně vzorné občerstvení a obsluhu, Jirkovi Fléglovi za úžasně pozitivní přístup k našim turnajům a za dodané špičkové občerstvení. Svému kolegovi z práce Danovi Rylovi děkuji za pomoc při focení turnaje a za jeho příspěvek k úžasné atmosféře. Děkuji všem hráčům a členům doprovodu, že se přišli podívat na svoje oblíbence. Byla to krásná sobota!

Již tento týden, v sobotu 1. dubna pořádáme v hale poslední mužský debl. Přijďte si zahrát a určitě se přidejte k nám do naší tenisové party. Připravujeme pro vás skvělou tenisovou sezónu ve venkovních turnajích. Určitě si hodně zahrajete. U nás rychle zapadnete, poznáte nové lidi, navážete nové kontakty a výrazně rozšíříte okruh svých soupeřů a soupeřek. Hrát turnaje pořádané spolkem Tenisová rodina se vyplatí vám všem. Stačí se jen přihlásit a přijít k nám.

Zdeněk Hykš, předseda spolku Tenisová rodina