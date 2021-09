Narozeninový večer přinesl opravdové vroucí emocionální poslelství, které bylo vyřčeno do světa, aby jako memento neztratilo své místo v našich myslích a které umocnilo brilantní podání Pavel Haas Quarteta, letošního uměleckého garanta festivalu, a komorního sboru Martinů Voices za řízení Lukáše Vasilka. Výjimečný narozeninový večer zůstane navždy zapsán do festivalové historie…

Vrchol narozeninového gala, které proběhlo v sobotu 4. září v zaplněné bazilice Všech svatých v České Lípě, uvedla vokální část sklenující monumentální oblouk od renesančních Palestrinových madrigalů přes romantické zpěvy Brahmsovy až po Te Deum centrální postavy hudby 20. století - Benjamina Brittena. To vše ve vynikající interpretaci špičkového komorního sboru Martinů Voices za řízení Lukáše Vasilka, kterému přívětivá akustika českolipské baziliky Všech svatých více než zalichotila.

