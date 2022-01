Turnaj sehrálo 16 párů a mně nezbývá, než všech 32 borců opravdu hodně moc pochválit! Poslední turnaj v roce 2021 ještě více ukázal, jak důležité pro hráče i areály je, aby se právě takové akce pro rekreační hráče a hráčky pořádaly. Povedlo se nám zorganizovat vše, co jsme měli v plánu včetně krásné společné fotky všech párů po základních skupinách. Jediná smutná událost v turnaji potkala Vláďu Pulkrábka, který musel opravdu jen velmi nerad pro zdravotní potíže z turnaje po dvou odehraných zápasech v základní skupině odstoupit. My všichni Vláďovi Pulkrábkovi přejeme brzké uzdravení a návrat do našich turnajů. Vláďo, dej se do kupy!

Turnaj oživili také pozvaní hosté. Přítomnost dvou krásných žen hráči rádi přivítali. Katka Kubínová a Světlana Pudilová výrazným způsobem přispěly k celkové pohodě v turnaji. Katka i Světlana během turnaje pořizovaly fotografie hráčů i párů, které můžete vidět ve fotogalerii. Obě ženy si daly na fotkách hodně záležet a za to jim patří velká pochvala a poděkování. Velkou pochvalu zaslouží také hráči, kteří se ochotně nechali fotit a díky tomu máme my všichni, co jsme na turnaji byli skvělou památku na tento vánoční debl.

Celkově se turnaj velmi vydařil. Ukončen byl v čase 2:30 hodin v neděli 19. prosince. Po sportovní stránce se turnaj nejvíce vydařil páru Jiří Machačný – Lukáš Rudinský. Oba velcí borci a kamarádi od začátku zcela jasně a bez jakýchkoliv pochybností kráčeli velmi neochvějně až k turnajovému vítězství. V základní skupině, ani v play off nejenže nenašli přemožitele, svým soupeřům nepovolili v žádném zápase vyhrát více jak 3 gamy, a to je na výhru zápasu opravdu málo. V Lukášovi i Jirkovi se skrývá neuvěřitelná tenisová síla. Skvěle se doplňují a co víc, jsou to bojovníci k pohledání. Jakmile jejich soupeř začne vystrkovat růžky, okamžitě reagují a mění taktiku tak, aby soupeř neměl ani tu nejmenší šanci, byť jen pomyslet na vítězství!

Žáci z českolipské Partyzánky zabodovali v celostátní soutěži IT-SLOT

Jirka Machačný vyhrál tak již druhý turnaj za sebou a v žebříčku DZRT pro jednotlivce se vyšplhal již na 8. místo. Lukáš Rudinský se díky výhře v tomto turnaji posunul dokonce na 5. místo. Pro oba borce je to vynikající výsledek. Zároveň se Lukáš s Jirkou stávají skutečným postrachem všech svých soupeřů, kteří jen velmi těžko hledají recept na Jirkovu a Lukášovu variabilní a vysoce kvalitní hru.

Ve finále Vánočního turnaje si zahrál další obrovsky kvalitní pár Marek Svoboda – Petr Vondráček. Oba velcí kamarádi a sympaťáci si turnaj hodně užívali a až do finále neprohráli ani jeden mač. Nejtěžším soupeřem na cestě do finále se pro Marka s Péťou stal aktuálně vedoucí pár celé série Daniel Kosťun – Pavel Pekárek. Po velké bitvě a dobře zvládnuté koncovce ale Marek s Péťou nakonec Pekyho a Dana vyřadili a dostali tak možnost vyzvat k souboji pár Jiří Machačný – Lukáš Rudinský. Ve finále se ale Markovi s Petrem nepodařilo najít způsob hry, který by ohrozil suverenitu výkonu Jirky s Lukášem. Přesto je finálová účast Máry s Péťou v takto nabitém turnaji a pouze jediná prohra ze 7 odehraných zápasů skvělou vizitkou a potvrzením obrovských kvalit neskutečně kvalitního a silného páru. Skvělý výkon borci!

Celkové 3. místo v turnaji obsadil pár David Gregor – Marian Kern. David s Májou znovu potvrdili, jak kvalitním párem jsou a jak zvládají načasovat formu a svůj výkon na nejdůležitější zápasy v turnaji. Ve skupině hráli velmi suverénně a nedali soupeřům ani minimální šanci na úspěch. V osmifinále ale narazili na velmi těžkého soupeře, dvojici Saša Vítek – Standa Peřinka. Na kurtu se strhla neskutečná a hodně vyrovnaná tenisová bitva, kdy dlouho nebylo jasné, který pár nakonec vyhraje. Rozhodnout musela až zkrácená hra, která poslala do horního pavouka pár David Gregor – Marian Kern.

FOTO: Dobrovolníci sázeli Alej vzpomínek. V obcích, které zmizely z mapy

Ve čtvrtfinále se David s Marianem o postup do semifinále tentokrát nemuseli o výsledek obávat a vcelku v pohodě si zajistili postup mezi 4 nejlepší páry celého turnaje. V semifinále prohráli po velkém boji s nejlepším párem celého turnaje. V zápase o 3. místo dokázali David s Májou přehrát průběžně vedoucí pár celého turnaje Dana Kosťuna s Pavlem Pekárkem. Také David s Májou zaslouží za svůj výkon obrovské uznání a pochvalu, protože dokázali tak jako Marek Svoboda s Péťou Vondráčkem vyhrát 6 ze 7 zápasů. Nestačili jen na nejlepší pár celého turnaje. Parádní turnaj pro Davida s Marianem.

Vysoké herní kvality a příslušnost k naprosté špičce našich turnajů potvrdil pár Pavel Pekárek – Daniel Kosťun. Semifinalisté turnaje ukázali, že jejich průběžné vedení v obou žebříčcích je zcela zasloužené! Dan s Pekym na každém odehraném turnaji postoupili mezi 4 nejlepší páry. Jejich turnajová bilance je obdivuhodná. Celkem 4 odehrané turnaje – z toho 1x výhra turnaje, 1x finále, 1x 3. místo a 1x semifinále hovoří za vše. Díky této skvostné turnajové bilanci jsou Peky s Danem stále ve vedení v žebříčku párů i jednotlivců se stále velmi výrazným náskokem. A to je vážně úžasný výkon vzhledem ke konkurenci a kvalitě ostatních párů. Pekymu s Danem se sice nepodařili oba závěrečné zápasy, ale dokázali si udržet místo mezi elitní čtyřkou turnaje, a to je rozhodující proto, aby mohli oba borci pomýšlet na celkový triumf v celé turnajové halové sérii.

Ve čtvrtfinále horního pavouka musely skončit páry, které sice na svoje soupeře ve čtvrtfinále nestačily, ale prokázali vysoké kvality. Jen samotný postup do čtvrtfinále horního pavouka je velký úspěch zejména pak v takto kvalitně obsazeném turnaji. Pochvalu za postup do čtvrtfinále, zisk 150 bodů do žebříčku a za celkový výkon v turnaji si zaslouží páry Pavel Kosťun – Patrik Kubín, Luboš Švarc – Marcel Novák, Štěpán Skrbek – Ladislav Müller, Jiří Procházka – Petr Správka. Díky moc borci!

FOTO: Hvězdy motorsportu zakončily sezonu na autodromu v Sosnové

Jako na každém turnaji jsme hráli také dolního pavouka. Ve finále dolního pavouka se výhry dočkal pár Martin Jeřábek ml. – Martin Maixner. Oba skvělí hráči a pohodáři podali opravdu vynikající výkon. Vyhrát 4 zápasy ze 7 odehraných je skvělý výsledek. V žádném zápase herně nepropadli a když už prohráli, tak po velké tenisové bitvě. Výkon páru se stále zvyšuje a zlepšuje. Je jen otázkou času a dalších turnajů, kdy se oba Martinové prosadí i v horním pavouku.

Ve finále dolního pavouka si oba Martinové poradili s velmi silným soupeřem párem Saša Vítek – Standa Peřinka. Po zásluze tak vyhráli dolního pavouka a získali rovných 100 bodů do obou žebříčků. Ve finále dolního pavouka hrál pár Saša Vítek – Standa Peřinka. Je ale důležité připomenout, že Saša se Standou byli jen krůček od postupu do horního pavouka. Prohra s párem David Gregor – Marian Kern po velké bitvě ve zkrácené hře není žádná ostuda. Oba borci spolu hráli poprvé. Za svůj výkon v turnaji se ale nemusí vůbec stydět a krásné druhé místo v dolním pavouku je pro oba hráče velmi dobrý výsledek v tak silně obsazeném turnaji.

Celkové 3. místo v dolním pavouku obsadil pár René Janků – Petr Korolus. Oba pohodáři turnaj od turnaje každým odehraným zápasem zlepšují svoji výkonnost. Výhra nad párem Libor Pecina – Michal Mašek je důkazem, že oba hráči tenis hrát rozhodně umějí. Chce to jen dále chodit na turnaje a získávat další zápasové zkušenosti. V zápase o 3. místo v dolním pavouku si v pohodě poradili s párem Filip Havlas – Dominik Havlas. Celkové vystoupení a dosažené výsledky v turnaji jsou skvělým povzbuzením pro tento velmi sympatický pár. Borci děkuji a určitě vytrvejte!

FOTO: Na největším kolbišti v Čechách soutěžila koňská spřežení

Pochvalu zaslouží také semifinalisté dolního pavouka pár Filip Havlas – Dominik Havlas. Otec se synem spolu sehráli již 2. turnaj a dosáhli na něm postupu do semifinále dolního pavouka. To je velmi cenný výsledek vzhledem k nezkušenosti a zápasové nevyhranosti zejména mladého Dominika. V turnaji sehráli moc pěkné mače, a i když se Filipovi s Dominikem výsledkově tolik nedařilo, přesto dokázali v mnohých momentech soupeře překvapovat nečekanými řešeními jednotlivých výměn. Oba borci sehráli o hodně lepší turnaj než při jejich první účasti a ukázali, že i oni se každým turnajovým mačem začnou zlepšovat. Ještě pár turnajů a soupeři si budou muset na Filipa s Dominikem začít dávat opravdu velký pozor.

Závěrem chci pochválit ještě páry Libor Pecina – Michal Mašek, Zdeněk Hruška – Deny Sudek, Jak Kosťun – Milan Hahnel, Vladimír Pulkrábek – David Sokolowski. Hráli jste hodně kvalitní a často i vyrovnané mače. Jen se vám nepovedlo dotáhnout některé dobře rozehrané gamy do vítězného konce a tím jste se připravili o výhry. Přesto si zasloužíte velkou pochvalu a poděkování za Váš celkový přínos v celém turnaji. Díky moc vám všem! Na úplný konec chci poděkovat všem 32 zúčastněným hráčům za jejich přínos k turnaji, úžasné příspěvky do tomboly turnaje a za vytvoření opravdu úžasné přátelské atmosféry. Vánoční turnaj si budeme určitě všichni ještě dlouho pamatovat.

Poděkování zaslouží také Věrka Brůžková a slečna Tereza! Věrka připravila hráčům skvělý raut a grilované maso. Tereza se ujala obsluhy a také svým milým a vstřícným přístupem výrazně přispěla k úspěchu celého turnaje. Děkuji pozvaným hostům a zejména pak Katce Kubínové a Světlaně Pudilové za pomoc při focení hráčů.

Rok 2022 zahájíme turnajem Čtyřhra muži – Open – sobota 22. ledna od 14 hodin. Těšíme se na vás a přijďte si určitě zahrát! Přeji vám všem za celý náš spolek Tenisová rodina pevné zdraví a pozitivní energii do dalších dní. Určitě si zase zahrajeme a užijeme další naše turnaje. Ať se vám všem daří co nejvíc!!!

Zdeněk Hykš, spolek Tenisová rodina

www.tennisfamilly.com