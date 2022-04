Do celé turnajové série nastoupilo celkem 63 mužských deblových párů a protočilo se v ní celkem 80 rekreačních tenistů. Konkurence byla velká a hráči, kteří se probojovali do závěrečného turnajového finále musely prokázat velké kvality. O vyrovnanosti párů i hráčů svědčí pořadí v žebříčku DZRT, který najdete na našich stránkách www.tennisfamilly.com – záložka Zimní halová sezóna 2021/2022. Turnaje, které jsme do soboty odehrály, provázela vždy a bez výjimky úžasná přátelská a pohodová atmosféra. Turnaje v hale vytvořili z hráčů velmi silné a zdravé jádro - základ této skvělé tenisové party. Důležité je, že na této pohodě se podílejí hráči z celého okresu Česká Lípa a nejen odtud. Jezdí k nám i hráči z Ústeckého nebo Středočeského kraje a Prahy.

Naše turnaje jsou organizovány především jako soutěžní série, kde se hraje o body do žebříčku a na posledním turnaji se pak hodnotí nejlepší hráči a nejlepší páry. Mezi hráči tak vznikla zdravá sportovní rivalita, kdy každý tenista bez výjimky se ve svých zápasech snažil hrát na maximum svých možností. Zápasy v sérii tak byly často velmi vyrovnané a jejich sportovní úroveň turnaj od turnaje rostla. Hráči se díky velkému množství odehraných zápasů neustále zlepšovali. Výsledkem jsou pak neskutečné výměny a fantastické údery od mnohých hráčů. Do posledního Open turnaje nastoupilo nakonec 11 párů. Nejdelší cestu až z Nymburka podnikl pár František Dítě st. a František Dítě ml. I přes menší počet párů se v turnaji sešla velká kvalita a konkurence a na úrovni mnohých zápasů se to hodně projevilo.

Turnaj se podařilo vyhrát páru Marek Svoboda – Petr Vondráček. Jako jediný pár neprohrál v turnaji ani jeden zápas, i když cestu za celkovým triumfem neměl nijak zvlášť umetenou. Už ve skupině museli hodně bojovat s páry Štěpán Skrbek – Martin Jeřábek ml. a Lukáš Rudinský – Jiří Machačný. Těžká skupina Markovi s Péťou hodně prospěla, protože se dostali do velkého tenisového laufu. V pavouku play off pak všechny svoje soupeře jednoznačně přehráli. Zcela zaslouženě si tak zapsali do žebříčku série 520 bodů a výrazně se tak přiblížili na dohled aktuálně 1. páru v celé turnajové sérii Daniel Kosťun – Pavel Pekárek. Právě tyto 2 páry a s nimi ještě borci David Gregor – Marian Kern mají v závěrečném turnajovém finále největší šance na to stát se nejlepším párem celé turnajové série. Marek Svoboda navíc vyhrál již 2. turnaj po sobě a díky této výhře se aktuálně vyšvihl na 1. místo v žebříčku jednotlivců s náskokem 310 bodů na 2. v pořadí Dana Kosťuna. Marek má našlápnuto k neskutečnému výsledku. Na posledním turnaji může vyhrát jak pořadí párů, tak jednotlivců. Jak to celé dopadne, určí až poslední turnaj v sérii hraný v sobotu 9. dubna.

Náročnou cestu do finále turnaje podnikl pár Lukáš Rudinský – Jiří Machačný. Oba skvělí kamarádi a úžasní hráči jsou pravidelnými účastníky závěrečných tenisových bitev v rámci všech turnajů, do kterých nastoupí. Hrají opravdu skvělý tenis s mnoha překvapivými úderovými kombinacemi. Lukáš s Jirkou na cestě do finále museli nejdříve skousnout těsnou prohru 5:7 v základní skupině s párem Marek Svoboda – Petr Vondráček. Ve velké pohodě dále postoupili až do semifinále turnaje. V něm ale narazila doslova kosa na kámen. Podobně variabilní tenis jako Lukáš s Jirkou předváděli na turnaji také borci Štěpán Skrbek – Martin Jeřábek ml. Na kurtu se v tomto zápase strhla neskutečná tenisová bitva. Každý hráč má občas zápasy, kdy se musíte se soupeři tahat o každý míč a nevíte do poslední chvíle, jak to dopadne.

Štěpán s Martinem se postupně probojovali do výhodného stavu 5:4 a 40:0 při podání Martina Jeřábka. Za takového stavu občas podávající hráč propadne pocitu, že už to má v kapse a i když si to neuvědomí, na malý moment poleví z koncentrace na další údery. Přitom vyhrát poslední míč, to je to nejdůležitější! Pokud neproměníte mečbol, těžko můžete vyhrát mač. Martinovi se Štěpánem se nepovedlo proměnit ani jeden ze 3 mečbolů při vlastním servisu a zápas se nakonec protáhl až do zkrácené hry. Také zkrácená byla dlouho vyrovnaná. V koncovce mače a ve zkrácené hře nakonec uspěli poměrem 7:5 Lukáš s Jirkou, kteří v tomto mači ukázali srdce skutečných a nezdolných tenisových válečníků nevzdávajících se za žádného stavu. Postup do finále přinesl páru Lukáš Rudinský – Jiří Machačný celkem 415 bodů do žebříčku. Lukáš Rudinský díky těmto bodům má stále šanci bojovat o postup mezi 5 nejlepších jednotlivců série a získat tak na finálovém turnaji další pěkné ocenění za jeho skvělé tenisové výkony.

Celkové 3. místo s velkou porcí smůly obsadil pár Štěpán Skrbek – Martin Jeřábek ml. Oba borci sehráli již ve skupině náročné zápasy, kde se hlavně navzájem poznávali, protože spolu v tomto složení nastoupili úplně poprvé. Postupem času a s přibývajícími zápasy se ale oba borci stále lépe na kurtu doplňovali a v jejich hře ubývalo slabších momentů. Ukázalo se to v semifinále turnaje, kdy Štěpán s Martinem sehráli s párem Lukáš Rudinský – Jiří Machačný doslova epickou tenisovou bitvu, ve které měly jen krůček k tomu, aby tento zápas vyhráli a postoupili až do finále celého turnaje. Neproměnit 3 mečboly za stavu 5:4 a 40:0 je velmi frustrující a pár to může psychicky položit. To se naštěstí nestalo, neboť Štěpán velmi zkušeně vedl svého parťáka celým turnajem. A i když se jim nepovedlo semifinále nakonec dotáhnout do vítězného konce, tak v zápase o 3. místo si spravili náladu a porazili v něm velmi silný a bojovný pár Pavel Kosťun – Luboš Švarc. Štěpán s Martinem ukázali, že tenisově i lidsky jsou společně schopní utvořit hodně, ale opravdu hodně silný pár, který může porazit kohokoliv a kdykoliv. Klobouk dolů pro Štěpána s Martinem.

Semifinalisty turnaje se stal pár Pavel Kosťun – Luboš Švarc. Oba zkušení a skvěle tenisově vybavení hráči ukázali velký tenisový potenciál. Ve čtvrtfinále po velkém a náročném tenisovém boji vyřadili aktuálně 1. pár turnajové série Daniel Kosťun – Pavel Pekárek. Tato výhra přinesla Pavlovi s Lubošem důležité body do žebříčku série. Zároveň tato výhra zamotala šancemi na celkové vítězství v turnajové sérii v pořadí párů. Aktuálně 1. pár série Daniel Kosťun – Pavel Pekárek vede pořadí párů o 265 bodů a to není zase až tak velký náskok, aby se nedal na posledním turnaji při vhodné konstelaci dohnat. O pořadí párů v TOP 5 se tak bude na posledním turnaji ještě hodně bojovat. Pavel s Lubošem si zaslouží velkou pochvalu za svoje výkony v celém turnaji a postup mezi 4 nejlepší páry turnaje je vždy velkým úspěchem.

Poraženými čtvrtfinalisty se stali Daniel Kosťun – Pavel Pekárek – těsná prohra 5:7, Vladimír Jerman – Ondra Jerman, Deny Sudek – Standa Peřinka, David Gregor – Marian Kern. Prohra ve čtvrtfinále takto kvalitně obsazeného turnaje není žádná ostuda. Všechny tyto 4 páry mají vysoké herní kvality. Páry Daniel Kosťun – Pavel Pekárek a David Gregor – Marian Kern zůstaly ve hře o obsazení konečného 1. místa v celé turnajové sérii. Není snadné hrát na každém turnaji vždy o ty nejvyšší příčky. Při tak velkém počtu turnajů se může stát, že prohrajete v pavouku play off dříve, než byste si přáli. O to je důležitější nenechat se odradit dílčími neúspěchy, a jít na další turnaj. Znovu a znovu bojovat o co nejlepší umístění. Jen tak se z hráčů mohou stát vítězové velkých zápasů a turnajů.

Díky malému počtu párů jsme nemohli rovnoměrně rozdělit oba pavouky play off. Proto páry, které prohrály čtvrtfinále horního pavouka byly přesunuty do dolního pavouka, kde měly možnost si zahrát o další body do žebříčku série. Dolního pavouka vyhrál pár David Gregor – Marian Kern. Oba borci sehráli skvěle základní skupinu, kde vyhráli všechny svoje zápasy a porazili v ní i aktuálně první pár celé série Daniel Kosťun – Pavel Pekárek ve zkrácené hře poměrem 8:6. Ve čtvrtfinále horního pavouka ale nestačili na pár Štěpán Skrbek – Martin Jeřábek ml. Tato jediná prohra v celém turnaji Davida s Májou určitě hodně mrzela, protože do turnaje nastoupili ve velkém stylu. V dolním pavouku pak David s Májou ukázali svoje nesporně vysoké herní kvality a bez větších potíží si vybojovali krásné dřevěné medaile za vítězství v dolním pavouku.

Do finále dolního pavouka postoupili pár René Janků – Petr Korolus. Renda s Péťou na tomto turnaji ukázali skvělé výkony, které podložili i několika výhrami. Zajistili si tak postup do finálového turnaje v rámci celé turnajové série. Renda s Péťou se na každém turnaji zlepšují. Mnoha soupeřům dokáží vzdorovat a zatápět a to se projevuje i na celkovém herním progresu této dvojice. Oba velcí kamarádi, pokud vydrží ve stejném složení do dalších turnajů mají před sebou další velké výzvy. Zápas o 3. místo se v dolním pavouku nakonec nesehrál. Důvodem bylo zranění kotníku u Dana Kosťuna. Celkové 3. místo v dolním pavouku si tak vybojoval pár Deny Sudek – Standa Peřinka. Deny se Standou v turnaji trápili každého svého soupeře. Dokázali vyhrát 3 zápasy. Prohrát ve čtvrtfinále s párem Lukáš Rudinský – Jiří Machačný není žádná ostuda. V celém turnaji Deny se Standou předváděli odhodlané výkony a svoje soupeře na kurtu velmi svědomitě proháněli. Medaile si rozhodně zasloužili.

Semifinalisté dolního pavouka pár Daniel Kosťun – Pavel Pekárek po prohře ve čtvrtfinále již pro zranění Dana nezasáhl. Přesto je tento pár největším adeptem a favoritem na celkovou výhru v rámci zimní turnajové série. Náskok 265 bodů na v pořadí 2. pár série Marek Svoboda – Petr Vondráček je velmi slibný. Pokud Dan s Pekym postoupí v závěrečném finálovém turnaji do semifinále, získají zcela určitě titul nejlepší pár série a to bez ohledu na to, jestli finálový turnaj vyhrají nebo ne. Pokud chcete vyhrát turnajovou sérii, není to jen o tom vyhrávat jednotlivé turnaje. Ze všeho nejdůležitější je získávat maximum bodů v každém turnaji. Po skončení série se pak všechny body sečtou a jejich výsledek vám může udělat radost tím, že budete mít nejvíce bodů ze všech párů ze všech odehraných turnajů. A Dan s Pekym jsou poctiví sběratelé bodů a protože jich nasbírali zatím nejvíce, mají tak stále největší šance se stát nejlepším párem celé série.

V rámci turnaje je potřeba ještě pochválit páry Jan Kosťun – Milan Vosecký, František Dítě st. – František Dítě ml., Vladimír Jerman st. – Vladimír Jerman ml. Všechny tyto páry dokázaly sehrát se svými soupeři kvalitní turnajové mače. Je škoda, že se těmto párům nepodařilo dosáhnout na lepší výsledky. V každém případě ale se za svoje výkony nemusí vůbec stydět. V rámci svých možností předvedli to nejlepší co v nich bylo. Turnajů máme v nabídce dostatek. Proto i tyto páry mají další šance na postupné zvyšování svojí výkonnosti směrem nahoru.

Závěrem chci poděkovat všem 11 párům za celkově skvělý turnaj a velkou pohodu. V areálu se také objevila parta fotbalistů týmu FC Arsenal Česká Lípa, která mohutně oslavovala. Fotbalisté se objevili také na našich fotkách po skončení turnaje. Velké poděkování patří také tradičně skvělé Věrce Brůžkové a její kolegyni Terezce. Je s obdivem, s jak velkým přehledem se obě ženy postaraly o tenisty i fotbalisty, kdy jim připravili opravdu vynikající pohoštění. Byl to po všech stránkách povedený večer a my jsme rádi, že jsme mohli přidat další korálek do naší dlouhé šňůry úspěšných a pohodových turnajů. Rád bych ještě informoval všechny rekreační tenisty a tenistky.

Sledujte naše stránky www.tennisfamilly.com. Najdete na nich nabídku a informace pro naše jarní a letní turnaje v rámci turnajové série Tennis Family Tour 2022 – 3. ročník. Přijďte si k nám zahrát a přidejte se do naší stále se rozrůstající tenisové party. Rádi vás tu všechny uvítáme a rádi si s vámi všemi zahrajeme! Společně si pak odpočineme od každodenních starostí a od všech věcí, které nás ovlivňují nebo i trápí. U nás získáte pozitivní energii a poznáte tu řadu sympatických a pohodových lidí, se kterými si budete určitě hodně rozumět. Těšíme se na vás všechny, přijďte mezi nás.

Zdeněk Hykš, spolek Tenisová rodina