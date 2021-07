Celá turnajová série v mužském deblu se skládá z celkem 10 jednodenních turnajů pořádaných v areálech v Okrouhlé, Cvikově, České Lípě (areál u Ploučnice), Starých Splavech a v Jablonném v Podještědí. Do série také zapojíme turnaj Březno Open pořádaný v obci Březno u Chomutova v sobotu 7. 8.

Turnaj ve Cvikově přidal již 4. díl z celkového počtu 10 turnajů a musím říct, že velmi úspěšný! Areál ve Cvikově se dlouhodobě těší velké oblibě mezi hráči, je velmi útulný a poskytuje vše, co je třeba na pořádání našich turnajů. Skvěle se o celý areál ve Cvikově stará jeho správce Vláďa Garab se svým týmem. Rád bych mu tak poděkoval za dlouhodobě skvělou spolupráci při organizaci turnajové série.

Celý turnaj provázela jako vždy úžasná přátelská atmosféra. Mnozí hráči se již dobře znají a těší se nejen na turnaj, ale také na vzájemné setkání. Hráči se navzájem hecují a popichují, probírají svoje výkony a zápasy. Na turnajích se vždy objevují fanoušci, kteří sledují jednotlivé zápasy a drží palce svým favoritům.

Jsme rádi, že máme tyto turnaje, které poskytují hráčům radost ze hry, z možnosti se potkat s jinými soupeři. Přitom po dobu konání turnaje přijdou na zcela jiné myšlenky, kdy aspoň na pár hodin zapomenou na každodenní starosti. Celý turnaj ve Cvikově odehrálo 16 párů. Největší vzdálenost na turnaj urazil hráč Miloš Franěk, který do Cvikova dorazil až z Roudnice nad Labem. Miloš je vášnivý rekreační tenista a jakmile se dozvěděl o našem turnaji, tak se přihlásil. Pomohli jsme mu najít parťáka v osobě Pavla Větrovce. Děkuji Milošovi a jeho rodině za čas, který strávili s námi na turnaji.

Po sportovní stránce měl turnaj tradičně vysokou herní úroveň. Stejně jako před týdnem ve Starých Splavech, tak i v areálu ve Cvikově se ve finále utkaly 2 páry, které do té doby neprohrály ani jeden zápas. Oba finálové páry Marek Svoboda – Petr Vondráček a Pavel Zemanec – Petr Bartoníček turnaj zastihl ve vynikající tenisové formě. Oba páry vyhrály svoje základní skupiny. Pavel s Petrem v základní skupině ztratili jen 4 gamy.

Marek Svoboda s Petrem Vondráčkem měli v základní skupině těžký zápas s párem Vladimír Garab – Daniel Bednář, který vyválčili až ve zkrácené hře. Po cestě do finále ale pak všechny svoje soupeře přehrávali poměrně jednoznačným způsobem. Pavel Zemanec s Petrem Bartoníčkem měli po cestě do velkého finále nejvíce práce ve čtvrtfinále pohárového pavouka s párem Miloš Franěk – Pavel Větrovec, který porazili až po velké bitvě poměrem 6:4. Velké finále se hrálo až jako úplně poslední zápas celého turnaje.

Finálový zápas měl skvělou tenisovou úroveň. Oba páry předváděly maximum svého tenisového umění. Na konci finálového mače se radoval pár Marek Svoboda – Petr Vondráček, který vyhrál poslední mač v turnaji poměrem 6:3. Mnoho gamů bylo vyrovnaných, koncovka většiny z nich se více povedla Markovi s Petrem Vondráčkem.

Skvělý výkon v celém turnaji předvedly oba páry a zaslouží si tak velké uznání. Přesto bych rád vyzdvihl ještě o trochu výše hráče Marka Svobodu. Marek Svoboda nastoupil do série v páru s Miky Bergerem a hned 1. turnaj ve velké konkurenci ve Cvikově v sobotu 12. 6. vyhráli. V Okrouhlé Marek Svoboda nemohl hrát. Nastoupil až minulý týden ve Starých Splavech, kde v páru s Michalem Maškem postoupili až do finále.

Ve finále ve Splavech za stavu 3:4 měl jít Marek podávat, ale chytli ho svalové křeče, finále museli vzdát. Ve Cvikově nastoupil Marek opět s jiným parťákem – Petrem Vondráčkem. A znovu postup do finále a tentokrát výhra celého turnaje. Marek Svoboda se tak stává zatím nejúspěšnějším hráčem celé turnajové série, protože co účast v turnaji, to velké turnajové finále, a navíc 2× vítězné. Celý pár Marek Svoboda – Petr Vondráček zaslouží velkou pochvalu za předvedený výkon. Pohár za výhru celého turnaje mají zcela zaslouženě.

Finalisté celého turnaje pár Pavel Zemanec – Petr Bartoníček si zaslouží obrovskou pochvalu za famózní tenisový výkon. Oba bráchové spolu hráli již 3. turnaj v rámci série. Nezúčastnili se turnaje ve Starých Splavech. Na 1. a 2. turnaji vždy vyhráli základní skupinu bez jediné prohry a pak ve čtvrtfinále pohárového pavouka v obou případech na svoje soupeře nevyzráli. Ve Cvikově to konečně zlomili. I za podpory členů svých rodin konečně překonali čtvrtfinálovou kletbu a byť po velkém boji, ale přeci jen dokázali postoupit do bojů o poháry.

Povzbuzeni tímto úspěchem v semifinále přehráli další velmi silný pár Daniel Kosťun – Pavel Pekárek. Ve finálovém klání se již Pavel s Péťou na úplný vrchol přes Máru a Péťu Vondráčka nedostali, i tak ale úžasný úspěch pro oba sympaťáky a důkaz, že i v tak těžké konkurenci jsou Pavel s Péťou schopní prorazit až do absolutní špičky.

V pořadí 3. místo celkově obsadil pár Daniel Kosťun – Pavel Pekárek. Ve Cvikově sehráli skvělý turnaj. V základní skupině prohráli jen 1 zápas, s párem Pavel Kosťun – Patrik Kubín. Oba páry se potkaly na turnaji ještě jednou, a to v souboji o 3. místo v celém turnaji. Tentokrát ale byl ale výsledek zápasu opačný.

Z poháru za 3. místo se radovali Daniel Kosťun a Pavel Pekárek. Ze 7 odehraných zápasů hned 5× výhra, to je vynikající výsledek. V semifinále si nepřišli na pár Pavel Zemanec – Petr Bartoníček. Poraženým semifinalistou turnaje se stal pár Pavel Kosťun – Patrik Kubín. Pavel s Patrikem bez prohry vyhráli základní skupinu. S párem Sergej Ceban – Martin Anders museli jít až do zkrácené hry, koncovku ale nakonec zvládli a do osmifinále šli z 1. místa ve skupině. V semifinále nestačili na pár Marek Svoboda – Petr Vondráček.

V zápase o pohár za 3. místo pak prohráli s párem Daniel Kosťun – Pavel Pekárek. Přesto je v nabité konkurenci postup mezi 4 nejlepší páry celého turnaje velkým úspěchem pro Pavla s Patrikem. Navíc se tak dostali na průběžné 10. místo v průběžném hodnocení párů. Poraženými čtvrtfinalisty pohárového pavouka se staly páry Jiří Flégl – Ota Trska, Miloš Franěk – Pavel Větrovec, Martin Jeřábek st. – Petr Sajc, Luboš Švarc – Marcel Novák.

Všechny poražené páry odvedly v celém turnaji svoje nejlepší možné výkony. Konkurence na našich turnajích je tak velká, že získávat opakovaně ty nejcennější trofeje není nijak snadné. Každý turnaj od začátku série vyhrál jiný pár. Ve Cvikově 12. 6. – Miky Berger – Marek Svoboda, v Okrouhlé 19. 6. Jiří Flégl – Vladimír Pulkrábek, ve Starých Splavech – Jiří Machačný – Ota Trska a ve Cvikově 10. 7. Marek Svoboda – Petr Vondráček. Z těchto hráčů pouze Marek Svoboda dokázal vyhrát 2 ze 4 odehraných turnajů. Poražené čtvrtfinálové páry patří mezi špičku našich turnajů. Každý turnaj je jiný a díky tomu, že pořádáme turnajovou sérii, mají i tyto páry velkou šanci prorazit na dalších turnajích v rámci celé série.

Medailového pavouka opanoval a zlaté medaile si vybojoval pár David Gregor – Marian Kern. V základní skupině rozhodně nezářili, a přestože byli nasazeným párem, prohráli všechny 3 mače. Nechytili se ani v osmifinále. Ve čtvrtfinále medailového pavouka si ale dokázali poradit s párem Ladislav Vetešník – Bohumil Vorlíček.

V semifinále a později ve finále svoje soupeře velmi přesvědčivě přehráli a nakonec po třech po sobě jdoucích výhrách v medailovém pavouku si odvezli zlaté medaile. Krása našich turnajů spočívá v tom, že můžete prohrát hned 4 zápasy v řadě, a přesto si můžete nakonec vybojovat i zlaté medaile. O úspěchu či neúspěchu se rozhoduje vždy ve čtvrtfinále pohárového nebo medailového pavouka.

Finále medailového pavouka si vybojoval pár Jaromír Kořínek – Jan Kosťun. Jarda s Honzou sice ve skupině prohráli všechny 3 zápasy, z toho ale 2× po velkém boji. V osmifinále turnaje prohráli s později 2. nejlepším párem celého turnaje. Ve čtvrtfinále medailového pavouka vrátili těsnou prohru ze skupiny páru Sergej Ceban – Martin Anders a ani v semifinále se se svým soupeřem moc dlouho nepárali. Ve finále sice Jarda s Honzou nakonec neuspěli, ale odvezli si stříbrné medaile.

Bronzové medaile si z turnaje odvezl pár René Janků – Zdeněk Hruška. Pár sestavený až na tento turnaj se velmi rychle sehrával a svým soupeřům zatápěl již v základní skupině. I přes těžké soupeře ve skupině dokázali 1 zápas vyhrát. V osmifinále si nepřišli na zkušený a sehraný pár Luboš Švarc – Marcel Novák. V medailovém pavouku ale zvládli postoupit do semifinále. Do finále se Renda se Zdendou sice neprobojovali, v zápase o bronzovou medaili ale svoje soupeře nepustili do větších akcí a zcela zaslouženě si odvezli z turnaje moc hezkou cenu.

Poraženým semifinalistou medailového pavouka se stal pár Eda Greb – Michal Vrána. Již v základní skupině hráli velmi bojovně a dobře. Přestože na svoje soupeře nevyzráli, sehráli ve skupině velmi kvalitní zápasy. V osmifinále turnaje byl nad síly Edy s Michalem pár Jiří Flégl – Ota Trska. Vítězové 2 turnajů v letošní sérii.

Ve čtvrtfinále měli díky odstoupení páru Vladimír Garab – Daniel Bednář volný los. Dan Bednář se v zápase základní skupiny proti páru Marek Svoboda – Petr Vondráček zranil ve stehenní části pravé nohy. V turnaji tak nemohl pokračovat a poslední zápas ve skupině + play off pak skrečoval. Pár Eda Greb – Michal Vrána se po postupu do semifinále další výhry nedočkal.

Poraženými čtvrtfinálovými páry medailového pavouka byli Sergej Ceban – Martin Anders, Ladislav Vetešník – Bohumil Vorlíček, Jan Mencl – Milan Vosecký. Všechny tyto 3 páry mohly myslet na vyšší mety, ale ne vždy se jim podařilo na soupeře vyzrát. Pár Sergej Ceban – Martin Anders skvěle sehrál základní skupinu. Prohrál v ní s páry, které se v dalším průběhu turnaje dostaly až do závěrečných bojů o poháry. S párem Patrik Kubín – Pavel Kosťun prohráli jen těsně o 3 míče ve zkrácené hře.

S celkově 3. párem turnaje Dan Kosťun – Pavel Pekárek sehráli rovnocenný mač. Do čtvrtfinále pohárového pavouka se Sergej s Martinem nedostali, v medailovém pavouku pak nepostoupili do bojů o medaile až po velkém boji s párem Jaromír Kořínek – Jan Kosťun. Pár Ladislav Vetešník – Bohumil Vorlíček také nesehrál špatný turnaj. V základní skupině dokázali porazit pár Jaromír Kořínek – Jan Kosťun. V osmifinále dlouho statečně bojovali s párem Martin Jeřábek st. – Petr Sajc. Podlehli až po boji 4:6. Ve čtvrtfinále medailového pavouka nestačili na pár David Gregor – Marian Kern. Pár Jan Mencl – Milan Vosecký zatím výsledkově za svými soupeři zaostává. Herní úroveň páru se ale postupně zvedá.

Závěrem bych tradičně rád poděkoval nejdříve Vláďovi Garabovi a jeho týmu za skvěle připravený areál na náš turnaj. Dále chci poděkovat všem 16 párům za Vaši účast. Rozhodně si zasloužíte další akce, z nichž nejbližší termín je sobota 24. 7. v areálu u Ploučnice v České Lípě. Poprvé v historii tenisové rodiny budeme v největším tenisovém areálu na okrese Česká Lípa pořádat v 1 termín hned 2 turnaje. Čtyřhra muži a čtyřhra ženy. To znamená, že muži i ženy si zahrají svoje turnaje v 1 den v 1 areálu na 1 místě a ve stejný čas. Sledujte naše webové stránky www.tennisfamilly.com. Zde najdete všechny potřebné informace. Zveme Vás všechny na naše turnaje. Přijďte si zahrát, přijďte se zapojit do naší skvělé tenisové party, tenisové rodiny.

Zdeněk Hykš, spolek Tenisová rodina