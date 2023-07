Českolipští mladí hasiči si v sobotu 10. června na své konto připsali další vítězství. K prvnímu místu z okresního kola hry Plamen a sedmému místu z krajského kola přidali další vítězství, když se jim opět podařilo obhájit při konání Dětské ligy pro mladé hasiče putovní pohár, a to jak v kategorii starší, tak i v kategorie mladší.

Dětskou ligu pro mladé hasiče ovládlo družstvo z České Lípy. | Foto: SDH Česká Lípa

Letos se konal již jubilejní 20. ročník, kterého se zúčastnilo 20 soutěžních družstev z okresu Česká Lípa a Příbram.

Klání mladých hasičů probíhalo ve dvou disciplínách, a to v požárním útoku s překážkami a požárním kuželníku. V kategorii starší (11 – 15 let) obhájilo putovní pohár družstvo z České Lípy A, před družstvem z České Lípy B a Stráží pod Ralskem. V kategorii mladší (6 – 10 let) se družstvu z České Lípy A podařilo putovní pohár obhájit před družstvem ze Žandova a družstvem z České Lípy B.

Zvláštní kategorii tvořila družstva přípravy (3 – 6 let), která předvedla, že i ti nejmenší jsou schopni zvládnout náročnou soutěž a odvézt si domu cenné medaile. V této kategorii si své síly poměřilo osm soutěžních družstev. Odměnou za krásně předvedený požární útok a shozené kuželky jim byly medaile, a to jak vítězné, tak i čokoládové a spousta drobných dárků.

Florbalový tým ze ZŠ Slovanka přivezl z republikového finále bronzové medaile

Zároveň se nezapomnělo ani na nejstaršího člena sboru a mladí hasiči předali dort, hrneček a kytičku panu Zdeňku Frydrychovi a popřáli mu vše nejlepší k jeho 85. narozeninám.

Mladí hasiči z České Lípy by tímto chtěli poděkovat všem sponzorům, kteří se na bezchybné organizaci soutěže podíleli, a to buď finančním nebo věcným darem.

Zdena Semerádová, vedoucí MH SDH Česká Lípa