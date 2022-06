V pondělí ráno jsme se sešli v hostitelské škole IES La Albericia. Přivítal nás ředitel školy a tím oficiálně započalo závěrečné setkání projektu. Následně jsme byli rozděleni do různorodých skupin a šli jsme na prohlídku školy. Mohli jsme tak nahlédnout, jak vypadají školní třídy i zázemí učitelů. Poté jsme se přemístili na setkání s prezidentem Kantábrie, který nám milými slovy popřál pobyt plný příjemných zážitků. Posledním bodem nabitého programu byla plavba lodí podél pobřeží, z níž se nám naskýtaly přenádherné výhledy. Den jsme zakončili opět ve škole, bylo pro nás totiž nachystané bohaté občerstvení. Poté se mnozí z nás vydali odpočívat na místní pláž.

V úterý byly na programu prezentace, ICT workshop a návštěva Národního parku Cabárceno. Představili jsme naši práci o chráněných živočiších a rostlinách kolem Máchova kraje. Po krátké pauze nás čekal ICT workshop, na němž jsme prezentovali e-book o českých řekách. Prezentace i workshop se zadařily a poté jsme odjeli do parku. Nejprve nás čekala dravčí show, ptáci nám přelétali těsně nad hlavou. To byl zážitek! Po parku jsme cestovali po celou dobu lanovkou a mohli jsme díky tomu vidět mnohá exotická zvířata (slony, hrochy, žirafy, medvědy apod.).

Ve střed ráno jsme autobusem vyrazili na celodenní výlet do pohoří Picos de Europa. Když jsme dojeli k úpatí hor, museli jsme ještě počkat, než nás kabinová lanovka vyveze do výšky 1887 m. n. m. Nahoře začal téměř dvouhodinový výlet po vrcholcích, během něhož jsme mohli velmi zblízka pozorovat horské kamzíky a malá ledovcová jezírka. Díky větru jsme všichni promrzli až na kost, ale za ty výhledy to opravdu stálo. Cestou zpět jsme navštívili historickou obec Potes, která je často navštěvovaná turisty. Po této výpravě jsme byli všichni velmi unavení, takže jen co jsme si v autobuse sedli, padla na nás únava a spali jsme jako zabití.

Na čtvrtek si pro nás hostitelská škola přichystala výjezd do krápníkové jeskyně El Soplao. Byla objevena náhodou během těžby. Během prohlídky jsme mohli obdivovat krápníkovou výzdobu a také pár centimetrů hluboká jezírka. Atmosféru umocňovala hudba a ztlumování světel. Takřka s otevřenou pusou a údivem jsme obdivovali tento jedinečný geologický útvar. Druhou a poslední zastávkou byla návštěva majáku v Santanderu. Odtud jsme měli nádherné výhledy na pláže, útesy. K tomu nás ovíval chladivý mořský vánek.

Páteční den jsme začali návštěvou a prohlídkou Palacio de la Magdalena, kde jsme se setkali se starostkou města Santander. Palác sloužil v minulosti jako letní sídlo pro královskou rodinu Španělska. Nyní se využívá jako sídlo starostky nebo letní jazyková škola. Poté jsme navštívili Las Llamas Park s výkladem o této přírodní rezervaci. Největší park ve městě se skládá z několika částí. K dispozici jsou rozsáhlé zelené a rekreační oblasti protínající pěší stezky a 2,5 km dlouhá cyklostezka. Po výkladu jsme si v parku zahráli hru vytvořenou žáky školy IES La Albericia studujících pedagogiku. Naše kroky poté směřovaly k návštěvě námořního muzea. Zde jsme si prohlédli exponáty a přečetli informace o historii rybářství a výzkumu podmořského světa.

Španělsko jsme opouštěli, mnozí se slzami v očích, skvěle naladěni. V paměti nám zůstanou příjemné vzpomínky, krásné a intenzivní zážitky, ale také naši noví kamarádi, s nimiž jsme se na projektu seznámili.

Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa

