V týdnu od 26. - 30. května, po návratu z distanční výuky, čekal děti z 2. a 3. družiny Základní školy v Dubé veliký šok.

Čáry v družině ZŠ Dubá. | Foto: archiv školy

Do družiny přiletěla čarodějnice na koštěti, která pro ně měla nachystaný dopis, kde prosila děti o pomoc s úkoly. A tak měly děti celý týden na pilno… Podívejte se do galerie, jak si to užily.