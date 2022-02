Po sportovní stránce měl turnaj nesmírně vysokou úroveň. Po dlouhé době se našel pár, který vyhrál turnaj systémem start – cíl. To znamená, že vyhrál všechny svoje zápasy. Povedlo se to páru Marek Svoboda – Štěpán Skrbek. Oba borci z města Česká Lípa na únorovém turnaji nedovolili žádnému soupeři, aby je porazil. Až do semifinále turnaje si se svými soupeři dělali, co chtěli. V semifinále ale narazili na již opravdu silné soupeře. Po velkém boji poměrem 6:4 v semifinále porazili pár Aleš Radoňský – Saša Vítek. Ve finále to měli ještě těžší, když narazili na sehraný a neskutečně kvalitní pár Jiří Machačný – Lukáš Rudinský. Ve finále se hrál naprosto fantastický tenis. Zápas byl dlouho vyrovnaný. Koncovku ale lépe zvládli Marek se Štěpánem a díky finálové výhře 7:5 získali nejen turnajové vítězství, ale také 500 bodů do žebříčku série. Klobouk dolů.

Obrovskou pochvalu zaslouží také poražený finálový pár Jiří Machačný – Lukáš Rudinský. Na cestě do finále ztratili oba borci v 6 zápasech dohromady jen 6 gamů. To samo o sobě svědčí, jak těžké je tyto 2 velké kamarády a zejména tenisové borce porazit. Prohra ve finále znamená zisk 400 bodů do žebříčku série. Oba borci tak mají stále šanci vyhrát celou turnajovou sérii, což má samo o sobě vyšší hodnotu, než vyhrát jednotlivý turnaj.

Krásné 3. místo v celkovém pořadí obsadil další hodně kvalitní pár Aleš Radoňský – Saša Vítek. Oba borci předvedli na turnaji nejen skvělou hru. V celém turnaji dokázali vyhrát 6 ze 7 zápasů. Prohráli jen v semifinále s pozdějším vítězným párem. Oba borci rozhodně nezklamali. A po zásluze si vybojovali 350 bodů do žebříčku série a zamotali se tak do boje o celkové vítězství v celé turnajové sérii. Být mezi 4 nejlepšími páry ze 16 se vždy počítá. Pár David Gregor – Marian Kern pravidelně na každém turnaji potvrzuje svoje vysoké herní kvality a v každém zápase jsou oba borci vždy postrachem pro každého soupeře. David s Marianem dovedou hrát naprosto špičkový tenis a svoje soupeře přehrávají především variabilitou svojí hry. Škoda dvou porážek v semifinále a v zápase o 3. místo. Přesto oba borci zapsali 250 bodů do žebříčku a udrželi se ve hře o celkový triumf v celé turnajové sérii.

Ze čtvrtfinále horního pavouka se do závěrečných bojů nedostaly tak kvalitní páry jako Martin Barcal – Josef Fanta, Vladimír Jerman – Ondra Jerman, Martin Jeřábek st. – Martin Jeřábek ml., Deny Sudek – Standa Peřinka. Všechny tyto páry potvrdily postupem mezi 8 nejlepších svoje vysoké herní kvality. Např. pár Deny Sudek – Standa Peřinka prohrál ve skupině jen 1 zápas, a to až ve zkrácené hře. Z celkem 5 odehraných zápasů dokázali hned 3 z nich vyhrát. A to hrál Deny ještě s bolestivým zubem. Oba borci se domluvili na další spolupráci a rozhodně budou chtít na dalším turnaji útočit na nejvyšší mety.

Také další čtvrtfinálové páry odehrály skvělé zápasy. Pořád jsou před hráči ještě 2 Open turnaje v březnu a na nich mohou tyto páry znovu útočit na nejvyšší mety. Kvality na to rozhodně mají. Na každém turnaji hrajeme jak horního, tak dolního pavouka. Finále dolního pavouka nakonec pro sebe získal pár Daniel Kosťun – Jan Kosťun. Otec se synem ve skupině snadno a velmi rychle přehráli 2 soupeře a celkové 2. místo ve skupině je v osmifinále poslalo na pár Martin Barcal – Josef Fanta. Škoda této prohry, protože Honza s Danem měli slušnou šanci se probojovat mezi 8 nejlepších párů celého turnaje. Nikoho ale nenechali na pochybách, že si jdou pro celkovou výhru v dolním pavouku.

Ve finále dolního pavouka si zahrál pár Luboš Švarc – Luboš Skalka. Na poslední chvíli sestavený pár vletěl do turnaje jako tajfun a hned na začátku vyřídil 2 soupeře ve skupině. Prohra ve skupině s párem Jiří Machačný – Lukáš Rudinský přiřadila v osmifinále oběma Lubošům za soupeře pár Martin Jeřábek st. – Martin Jeřábek ml. Přes velké odhodlání a bojovnost se páru Luboš Skalka – Luboš Švarc nepodařilo postoupit mezi 8 nejlepších párů turnaje. V dolním pavouku ale zvládli vyhrát čtvrtfinále i semifinále. Prohra poměrem 5:7 ve finále dolního pavouka sice zamrzí, ale i tak je to známka vyrovnanosti a kvality páru, který po herní stránce rozhodně nezklamal.

Celkové 3. místo v dolním pavouku obsadil pár Jiří Brychta – Zbyněk Týn. Oba borci z ústeckého kraje hráli náš turnaj poprvé. Rozhodně se ale v turnaji nijak neztratili. V celém turnaji vyhráli 3 zápasy a prohráli jen s opravdu kvalitními nebo špičkovými páry. Oba hráči mají velký tenisový talent. Až získají další turnajové ostruhy, není daleko doba, kdy se tito 2 sympaťáci a pohodáři dočkají ještě o hodně lepších výsledků. Semifinalistou dolního pavouka se stal pár Martin Kluch – Zdeněk Hruška. Martin turnaj zahájil v páru s Karlem Švábem. Karel si ale na konci 2. zápasu ve skupině nešťastně poranil kotník a v turnaji nemohl pokračovat.

Martin Kluch ale v turnaji chtěl pokračovat. Hráči opět ukázali, že když je potřeba, dokážou držet při sobě jako jeden muž. Renda Janků zavolal hráči Zdeňkovi Hruškovi, který byl nedaleko tenisové haly. Jakmile se Zdenda Hruška dozvěděl o zranění Karla a nabídce dohrát turnaj místo něho neváhal a přijel Martinovi pomoci, aby nemusel skrečovat celý zbytek turnaje. To je úžasné gesto a velmi důležitý důkaz o tom, jak skvělá parta mezi hráči se vytvořila, když si dovedou v takové situaci navzájem pomoci. Na kurtu soupeři, mimo kurt velcí kamarádi! Je to naprosto fantastické a já mám z takto úžasně soudržné party opravdu velkou radost! Zdenda s Martinem sice v semifinále a pak v zápase o 3. místo v dolním pavouku nevyhráli, ale to nevadilo protože výsledky v zápasech měli velmi dobré a v žádném mači svému soupeři nedali ani míček zadarmo.

Poraženými čtvrtfinalisty dolního pavouka se staly páry Filip Havlas – Ladislav Říha, Zdeněk Hykš – Milan Vosecký, René Janků – Petr Korolus, Eda Greb – Michal Vrána. Tyto páry si zaslouží rozhodně velkou pochvalu i když v turnaji nevyhráli ani jeden zápas. Všichni se moc a moc snažili a bojovali co to šlo. A to je důležité, protože jen tak se mohou dále zlepšovat. Konkurence mezi páry je obrovská a není snadné vyhrávat mače. Pokud budou mít tito hráči trpělivost, jejich výkonnost půjde postupně nahoru. Důležité je jít do dalších bitev a nic nevzdávat! A úspěch se dříve nebo později dostaví.

Závěrem bych moc rád poděkoval všem hráčům za jejich čas, skvělé tenisové výkony a za celkový přínos k úspěchu celého turnaje. Poděkování zaslouží nejen hráči, ale také tradičně vynikající a velmi přátelská obsluha v restauraci v areálu Věrka Brůžková. Děkuji vstřícné obsluze v recepci v areálu Janě Pelcové mladší a paní Koštové. Je škoda, že na další setkání budeme čekat až do soboty 5. břzena. O to více se pak ale na sebe budeme zase těšit a i když je to několik týdnů, tak ten čas do dalšího turnaje rychle uteče a my si zase společně užijeme další úžasnou sobotu.

Na úplný závěr chci ještě napsat krátký vzkaz všem dalším rekreačním tenistům a tenistkám. Přidejte se k nám a přijďte si k nám zahrát tenis a užít si sobotní pohodu. U nás rychle zapadnete do naší party a domů půjdete s velkou zásobou pozitivní a radostné energie. Nenechte si ujít příležitost zahrát si tyto turnaje! Informace najdete na stránkách www.tennisfamilly.com.

Zdeněk Hykš, Tenisová rodina