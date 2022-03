Neměli jsme tentokrát naplněnou maximální kapacitu 16 párů, ale i tak jsme si turnaj užili a zahráli si opravdu pěkné tenisové mače v tradičně přátelské a pohodové atmosféře. Herní formát jsme upravili tak, aby si všechny pár zahrály minimálně 5 zápasů. Hráči předváděli na kurtech opravdu skvělé výkony. O krásné tenisové údery a úžasné výměny nebyla nouze. Za takové výměny a údery by se nestyděli ani profi hráči z okruhu ATP. Je radost dívat se nejen na hru jako takovou, ale pozorovat to přátelství, pohodu, radost ze hry i ze setkání se svými tenisovými kamarády. Naše tenisová rodina, to je skutečná oáza míru, klidu a přátelství mezi lidmi. Na turnaj dorazili také hráči, kteří si nemohli zahrát jako např. Deny Sudek nebo Honza Kosťun.

Je vidět, že hráči mají k sobě blízko nejen po tenisové, ale i po lidské stránce, a to je zejména v dnešní náročné době velmi, skutečně velmi důležité. Rád bych proto touto cestou vyzval všechny ostatní rekreační tenisty a tenistky! Přijďte si k nám zahrát, přijďte mezi nás, přidejte se do naší skvělé tenisové party, tenisové rodiny. Podpořte spolu s námi základní myšlenku našeho spolku Tenisová rodina, kdy za pomoci kvalitně zorganizovaných turnajů pomáháme budovat a rozvíjet mezi lidmi pohodu a přátelské vztahy. Je to velmi potřebné a důležité, protože čím více lidí k sobě najde cestu a bude se kamarádit, scházet se a vzájemně komunikovat mezi sebou, tím lepší atmosféra ve společnosti vznikne a tím lépe se nám všem bude zvládat všechny každodenní starosti. Rád bych ještě poděkoval všem 11 zúčastněným párům a také tradičně skvělé obsluze na baru Věrce Brůžkové a také vstřícnému přístupu pracovnic na recepci v areálu.

Po sportovní stránce se turnaj nejvíce vydařil páru Marek Svoboda – Petr Vondráček. Oba borci patří tradičně ke špičkovým párů celé zimní halové série a na prvním březnovém turnaji to jen potvrdili. Turnaj vyhráli stylem start – cíl, kdy ani v jednom zápase nenašli svého přemožitele. Základní skupinu i čtvrtfinále horního pavouka vyhráli Marek s Péťou s velkým přehledem. V semifinále ale narazili na velmi silný a skvěle sehraný pár Štěpán Skrbek – Ladislav Müller. Oba páry mají neskutečně vysoké kvality a v zápase se to hodně projevilo. Marek s Péťou vyhráli tento mač až po obrovské tenisové bitvě poměrem 7:5.

Povzbuzení tímto velkým vítězstvím pak Mára s Péťou nabrali další sebedůvěru, kterou přetavili výhrou 6:2 ve finále celého turnaje nad průběžně vedoucím párem celé turnajové série Daniel Kosťun – Pavel Pekárek. Marek Svoboda si tak zajistil stejně jako hráči Daniel Kosťun, Pavel Pekárek a Jiří Machačný zisk ceny Superman série, kterou dostávají hráči po výhře 2 a více turnajů v rámci celé turnajové série. Tato cena se udílí po skončení závěrečného turnaje celé série Superpohár v sobotu 9. dubna.

Cestu do finále si po mnoha tenisových bitvách zajistil pár Daniel Kosťun – Pavel Pekárek. Oba borci sehráli v turnaji velmi podařené zápasy. Prohráli pouze 1x ve skupině s párem Štěpán Skrbek – Ladislav Müller a pak až ve finále celého turnaje s párem Marek Svoboda – Petr Vondráček. Všechny ostatní soupeře v turnaji s velkým přehledem porazili a potvrdili tak dlouhodobě svoje vysoké herní kvality. Náskok Dana s Pavlem na 2. nejlepší pár v celé sérii je neskutečných 615 bodů. Oba borci jsou tak na nejlepší cestě vyhrát titul Nejlepší pár celé turnajové série. V rámci zimní halové série se odehrají již jen 2 mužské deblové turnaje a soupeři již tak nemají moc šancí Dana s Pavlem z 1. místa celé série sesadit.

Vynikající turnaj sehrál pár, který obsadil celkové 3. místo, Štěpán Skrbek – Ladislav Müller. Štěpán s Láďou hned od začátku turnaje převáděli skvělý tenis a ukázali nejen vysoké herní kvality, ale také neskutečnou vzájemnou souhru. V celém turnaji prohráli jen jednou, a to v semifinále s nejlepším párem celého turnaje a to navíc až po obrovské tenisové bitvě poměrem 5:7. Všem ostatním párům nedovolili ani na moment pomýšlet na jakýkoliv úspěch. Velká pochvala a klobouk dolů před výkonem Štěpána a Ládi, kteří nebyli daleko od postupu do finále a možnosti celý turnaj nakonec vyhrát.

Do semifinále celého turnaje postoupil pár, který k nám přijel až z Brandýsa nad Labem. Borci Jaromír Roudnický – Pavel Kudláček si na začátku turnaje zvykali na povrch i na herní styl soupeřů. Ve 3. zápase ve skupině ale dokázali vyhrát, a pak se nastartovali k velkým výkonům. Ve čtvrtfinále porazili jeden z nasazených párů David Gregor – Marian Kern a šli do bojů o hlavní trofeje. V semifinále a následně pak v zápase o 3. místo sice neuspěli, ale i tak zanechali v turnaji velmi dobrý dojem. Pokud k nám dorazí na další akce, určitě budou opět patřit mezi silné a kvalitní soupeře.

První březnový turnaj byl díky počtu menšího počtu párů specifický tím, že pokud páry vypadly v horním pavouku ve čtvrtfinále, dostaly ještě šanci zahrát si čtvrtfinále dolního pavouka. Tyto páry tak získaly body jak za postup do velkého čtvrtfinále, tak za odehrané zápasy ve spodním pavouku. Také v dolním pavouku se odehrávaly kvalitní tenisové mače, kdy se bylo rozhodně na co dívat. Zlaté medaile o průměru 70 mm si tak vybojoval pár David Gregor – Marian Kern. Oba velcí kamarádi a také hodně kvalitní hráči měli smůlu, že se dostali do skupiny o 3 párech.

Na poslední chvíli nám z turnaje vypadl původně přihlášený pár Aleš Radoňský – Saša Vítek a to už nešlo nijak nahradit. V pouze tříčlenné skupině hrály páry jeden set do 9 gamů. Skupina byla i tak rychle odehraná a ačkoliv jsme se snažili skupiny rychle dohrát, tak David s Marianem měli po skupině dlouhou herní pauzu. Davidovi s Marianem se v celém turnaji nepodařil pouze čtvrtfinálový mač s párem Jaromír Roudnický – Pavel Kudláček. Všechny ostatní soupeře v turnaji porazili. Proto zaslouženě nakonec získali pěkné zlaté medaile a měli z nich velkou radost. Získali navíc další body, které Davida s Májou udrželi na průběžném 3. místě v pořadí párů. Stále tak mají našlápnuto na celkově krásný výsledek v rámci celé turnajové série. Věřím, že oba hráči si nenechají ujít poslední 2 halové turnaje, aby svoje tenisové tažení v celé sérii zakončili ziskem jedné z cen pro 5 nejlepších párů v rámci celé turnajové série.

Finále spodního pavouka si vybojoval pár Luboš Švarc – Pavel Kosťun. Oba borci spolu sehráli první turnaj a velmi úspěšný. Ve skupině prohráli jen 1 zápas. Ve čtvrtfinále horního pavouka prohráli s nejlepším párem celé série, a to není žádná ostuda. V dolním pavouku si pak vyšlápli na silný pár Michal Mašek – Martin Maixner. Finále dolního pavouka Luboš s Pavlem ztratili až po velkém boji poměrem 4:6. Celkově sehráli Luboš s Pavlem skvělý turnaj a ukázali v něm nesporně vysoké herní kvality a nezměrnou bojovnost.

Celkové 3. místo v dolním pavouku obsadil pár Michal Mašek – Martin Maixner. Oba hráči se dali dohromady až na tento turnaj. Přesto dokázali, že oba borci mají pro strach uděláno a rozhodně se nezaleknou ani největších favoritů. V turnaji předváděli velmi pěknou hru a svoje soupeře rozhodně nijak nešetřili. K postupu do finále dolního pavouka neměli rozhodně daleko. Turnaj zakončili vítězným zápasem v souboji o 3. místo a to je velmi cenné. Michal s Martinem sehráli velmi vydařený turnaj a ukázali, že mohou být oba velký postrachem pro všechny ostatní soupeře.

Do semifinále dolního pavouka se probojoval pár Luboš Skalka – David Valdhans. Oba dlouholetí kamarádi a velcí bojovníci potvrdili, že patří mezi kvalitní a špičkové páry, které mohou kdykoliv porazit kohokoliv. David Valdhans v turnaji předváděl neskutečné údery a Luboš Skalka trápil svoje soupeře přesnými a rychlými míči. Oba hráči v tomto složení sehráli v rámci série svůj 1.turnaj. Je jen otázkou času, kdy se oba borci ještě více osmělí a začnou svoje soupeře nejen tenisově trápit, ale také mnohem více porážet. Oba velcí sympaťáci na to rozhodně mají!

Velkou a ještě větší pochvalu si zaslouží páry Jindřich Weber – Michal Uhlíř, René Janků – Petr Korolus a Zdeněk Hruška – Milan Vosecký. Tyto 3 páry se nedostali do závěrečných bojů o medaile, ale i tak zanechali v turnaji velmi dobrý dojem. V zápasech hodně bojovaly a snažili se co to šlo, aby svoje soupeře dokázali přehrát. V mnoha zápasech se těmto 3 párům nedařilo dotáhnout do konce mnoho slibně rozehraných gamů. Přesto mají tyto páry šanci na další růst. Navíc pár René Janků – Petr Korolus i přes nepodařené výsledky má stále velkou šanci na účast v závěrečném superpoháru pro 16 nejlepších párů. Je potřeba, aby si přijeli zahrát také v sobotu 19. března a získali ještě nějaké body do žebříčku párů. Oba borci spolu hrají ve stejném složení celou turnajovou sérii. Nevynechali ani jeden turnaj to je velmi cenné. Renda s Péťou patří do silného a zdravého jádra celé tenisové rodiny, mezi stálé účastníky.

Je důležité si takových hráčů a nadšenců vážit. Stejně tak si ale vážím účasti i všech ostatních hráčů. Každý hráč je totiž pro turnaj důležitý a to bez ohledu na jeho sportovní výsledky. Každý z nás tvoříme dohromady jeden celek a tím je velká tenisová parta – tenisová rodina! Dokud máme tenisové turnaje a tenisovou rodinu, vždy máme šanci si jít nejen zahrát, ale také si skvěle odpočinout od každodenních starostí. U nás vždy spolehlivě zapomenete na vše špatné, co se kolem nás všech děje. My jsme totiž nejen rekreační tenisté, ale také čím dál větší parta naprosto pohodových, sympatických a často i hodně veselých lidí. U nás je vždy pohoda a dobrá nálada a to bez ohledu na to co se kolem nás děje.

Už to není jen sport. Tyto turnaje jsou především zdrojem radosti, přátelství, pohody a co nejvíc – to je pozitivní energie, kterou si na těchto turnajích vzájemně vyrábíme a předáváme. Dokud máme tyto turnaje, vždy si můžeme přijít nejen zahrát, ale také si psychicky odpočinout. A proto na závěr zvu všechny hráče a hráčky, kteří udrží v ruce tenisovou raketu. Přijďte si k nám zahrát a to bez ohledu na to, jak moc tenis umíte hrát. Tady se Vám nebude nikdo smát, že Vám to zrovna tenisově nejde. Vždy tu u nás najdete dobré a sympatické lidi, kteří mají vysokou úroveň přirozené inteligence a tito lidé vás vždy rádi vezmou mezi sebe. Máte-li smysl pro humor, jste přátelští a máte rádi pohodu, pak neváhejte a přijďte si k nám zahrát. Rádi vás tu vždy uvidíme!

Zdeněk Hykš, spolek Tenisová rodina

