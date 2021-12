Je skvělé, že i na tomto turnaji se sešla velmi kvalitní konkurence. Do turnaje se zapojilo také 7 vietnamských hráčů, kteří sami utvořili 3 páry. Vietnamský hráč Nam se pak domluvil s hráčem Edou Grebem. Mezi českými i vietnamskými hráči se postupem času utvářejí velmi pěkné přátelské vztahy. Vietnamští hráči jsou stejně jako Češi velcí pohodáři a mají podobný smysl pro humor. Na 2. listopadový turnaj se sjely páry z Prahy, Liberce, Roudnice nad Labem a dalších míst.

Po herní stránce měly zápasy tradičně vysokou kvalitu. Největšími favority turnaje byl pár Daniel Kosťun – Pavel Pekárek. Do turnaje nastoupili jako 1. nasazený pár se dvěma turnajovými tituly z úvodu série. Svoji kvalitu a vysokou herní úroveň Dan s Pavlem určitě potvrdili, i když tentokrát turnaj nevyhráli. Přesto je postup do semifinále horního pavouka a konečné 3. místo skvělou vizitkou zatím s velkým přehledem vedoucího páru série.

Ani jeden pár nedokázal vyhrát všechny zápasy. Tak velká kvalita se v tenisové hale sešla. Vítězství a zisk 510 bodů do žebříčku série si zajistili Jirka Machačný a Jiří Procházka. Cestu k triumfu ale neměli nijak lehkou. V základní skupině prohráli se svým pozdějším finálovým soupeřem párem Marek Svoboda – Petr Vondráček. Pak ale postupně přidávali na kvalitě svojí hry a další prohru již nepřipustili.

Velký boj a těžký zápas si oba Jirkové užili ve čtvrtfinále horního pavouka, kdy v zápase s párem Jaromír Roudnický – Jiří Kolář dlouho a velmi tvrdě bojovali o každý míč. Výhra poměrem 7:5 definitivně dodala potřebnou dávku sebedůvěry oběma Jirkům a ti pak nabité sebevědomí přetavili v semifinále ve výhru v poměru 6:4 nad 1. nasazeným párem Daniel Kosťun – Pavel Pekárek. Ve finále pak upravili taktiku a v odvetě ze skupiny pak porazili pár Marek Svoboda – Petr Vondráček a díky tomu vyhráli oba borci celý turnaj.

Do finále postoupil poprvé v rámci zimní halové série pár Marek Svoboda – Petr Vondráček. Skvěle sehraný pár se v říjnu umístil na celkovém 3. místě. V prvním listopadovém turnaji pak Péťa nemohl hrát. Na 3. turnaji se oba kamarádi znovu opřeli do svých výkonů a až do finále nepoznali hořkost porážky. Všechny svoje soupeře, ať už ve skupině nebo později v pavouku play off, spolehlivě odklízeli z cesty a de facto jim nedali ani pomyslet na cokoliv jiného než na čestnou prohru. Ne vždy ale lehčí cesta do finále se vám zúročí v celkové vítězství. Marek s Péťou ve finále narazili na pár Jiří Machačný – Jiří Procházka. Přestože v základní skupině Marek s Péťou oba Jirky přehráli, ve finále se průběh zápasu vyvíjel zcela jinak. Jediná prohra ve finále ale nijak nesnižuje celkově vynikající výkon páru Marek Svoboda – Petr Vondráček.

Zisk 415 bodů do žebříčku série posunul oba borce na průběžné 2. místo v pořadí párů. Marek Svoboda pak díky bodům, které získal na všech 3 turnajích se v žebříčku jednotlivců zařadil na průběžné 3. místo hned za Dana Kosťuna a Pavla Pekárka. Série tak začíná nabývat na dramatičnosti a v jejím průběhu určitě zažijeme ještě různá překvapení. Za předvedenou hru a fantastické výsledky v celém turnaji patří finalistům turnaje páru Marek Svoboda – Petr Vondráček opravdu velké poděkování, a ještě větší gratulace.

Celkové 3. místo obsadil pár Daniel Kosťun – Pavel Pekárek. Vítězové obou úvodních turnajů potvrdili svoji kvalitu a vysokou herní úroveň. Turnaj sice nevyhráli, ale postupem mezi 4 nejlepší páry neztratili nijak ze svého průběžného vedení v sérii. Jejich náskok v čele pořadí činí propastných 610 bodů. To znamená, že oba velcí kamarádi a skvělí hráči zůstanou na 1. místě v sérii i po turnaji v sobotu 18. prosince a také do roku 2022 nastoupí do dalších turnajů z pozice jedniček.

V turnaji si pár Daniel Kosťun – Pavel Pekárek jinak vedli velmi dobře. Ve skupině prohráli jeden zápas se silným párem Aleš Radoňský – Saša Vítek. Oba páry se pak potkaly ještě v zápase o 3. místo, kde se Dan s Pavlem poučili z prohry ve skupině a tentokrát Aleše se Sašou porazili. Zisk 360 bodů stačí Danovi s Pavlem na potvrzení pohodlného průběžného vedení žebříčku párů i jednotlivců v rámci halové série. Dan s Pavlem prohráli ještě v semifinále s párem Jirka Machačný – Jirka Procházka. Prohra s později nejlepším párem celého turnaje ale není žádná ostuda. Konečné celkové 3. místo je velkým potvrzením vysokých kvalit páru Daniel Kosťun – Pavel Pekárek.

Semifinalistou turnaje se stal pár Aleš Radoňský – Saša Vítek. V celém turnaji předvedli skvělý výkon. Až do semifinále horního pavouka neprohráli žádný zápas. Postup do semifinále jako by Aleše se Sašou trochu uspokojil, protože v semifinálovém zápase s párem Marek Svoboda – Petr Vondráček nenašli žádnou taktiku, kterou by mohli Marka s Péťou překvapit. Ani v zápase o 3. místo neměli Aleš se Sašou moc nadějí na výhru proti páru Dan Kosťun – Pavel Pekárek. Jinak ale skvělý turnaj pro oba borce. Základní bodový vklad při první turnajové účasti 265 bodů je vynikající odrazový můstek pro další turnaje. Aleš se Sašou budou na páry vepředu útočit ze zadních pozic. Alešovi se Sašou se sluší poděkovat za celý turnaj, protože kromě samotné hry přinesli oba borci také hodně pohody a zábavy a velmi výrazně podpořili přátelskou atmosféru celého turnaje.

Ve čtvrtfinále horního pavouka si zahrály páry Jaromír Roudnický – Jiří Kolář, Martin Maixner – Martin Jeřábek ml., vietnamský pár Jimmy – Hoan a Zdeněk Hruška – Deny Sudek. Těsnou prohru 5:7 ve čtvrtfinále horního pavouka zaznamenal pár Jaromír Roudnický – Jiří Kolář. Do té doby neporažený pár narazil ve čtvrtfinále na zaťaté bojovníky pár Jirka Machačný – Jiří Procházka. Přestože se zápas dlouhou dobu vyvíjel pro Jardu s Jirkou velmi nadějně, v jeho koncovce nakonec padli. Celkově ale v turnaji zanechali velmi dobrý dojem a já pevně věřím, že se oba borci z Roudnice nad Labem zase na našem turnaji objeví. Jsou to skvělí hráči a také velmi dobří parťáci.

Ve čtvrtfinále horního pavouka dlouho vzdoroval také pár Martin Jeřábek ml. – Martin Maixner. Oba Martinové sehráli velmi vydařený turnaj. Vyhráli 3 z 5 ti odehraných zápasů. Ve čtvrtfinále dlouho trápili 1. nasazený pár celého turnaje Dana Kosťuna s Pavlem Pekárkem. Prohra 4:6 je čestný výsledek proti aktuálně nejlepšímu páru celé turnajové série. Oba Martinové mají v sobě velký potenciál na další zlepšení svojí hry a pokud budou spolu hrát i další turnaje, tak se mají všichni soupeři opravdu nač těšit.

Pochvalu zaslouží také vietnamský pár Jimmy – Hoan. Nalosovali si těžkou skupinu. Prohráli v ní sice 2 zápasy ale pokaždé poměrem 4:6. To znamená, že dokázali svým soupeřům hodně vzdorovat a držet s nimi krok. Herní úroveň páru Jimmy – Hoan postupně rostla směrem nahoru. Projevilo se to pak v osmifinále, kde si pár Jimmy – Hoan vyšlápl na 2. nasazený pár celého turnaje David Gregor – Marian Kern a poslali je do spodního pavouka. Ve čtvrtfinále si Jimmy s Hoanem nepřišli na pár Marek Svoboda – Petr Vondráček, přesto je postup do čtvrtfinále horního pavouka v konkurenci 16 párů velmi pěkný výsledek obou sympaťáků a neskutečných tenisových bojovníků. Co dokázali Jimmy s Hoanem vrátit na druhou stranu soupeřům za míče, to byla často velká paráda. Některé výměny si museli soupeři Jimmyho s Hoanem vyhrát i 2x, aby oba houževnaté a nezdolné bojovníky porazili.

Pochvalu zaslouží také pár Zdeněk Hruška – Deny Sudek. Oba borci se domluvili na první společný turnaj a šlo jim to velmi dobře. Ve vyrovnané základní skupině obsadili celkové 2. místo. V osmifinále vyřadili pár René Janků – Petr Korolus. Ve čtvrtfinále si pak nepřišli na pár Aleš Radoňský – Saša Vítek. Přesto je postup do čtvrtfinále a zisk 160 bodů do žebříčku série velmi dobrý základ pro další turnaje. Denymu Sudkovi děkuji za zajištění kvalitních míčů zn. Dunlop Fort na svoje vlastní náklady. Deny velmi rychle zapadl do naší tenisové party a stává se její velkou oporou.

V dolním pavouku si cestu k celkovému vítězství proklestil celkově 2. nasazený pár celého turnaje David Gregor – Marian Kern. David s Marianem v základní skupině těsně poměrem 5:7 prohráli s párem Jaromír Roudnický – Jiří Kolář a tato prohra je v osmifinále poslala na rozjetý a velmi bojovný vietnamský pár Jimmy – Hoan. Prohra v osmifinále se od Davida s Marianem moc nečekala. Vietnamský pár ale v osmifinále vytáhl do boje všechny svoje trumfy. Neskutečné údery, rychlý pohyb a předvídavost. Prohra 4:6 poslala Davida s Marianem do spodního pavouka. Ve spodním pavouku ale David s Marianem dokázali nakonec porazit všechny svoje soupeře a zisk 110 bodů do žebříčku série udržel jejich pár na průběžném 3. místě v rámci série, a i na turnaji v sobotu 18. prosince zůstanou mezi nasazenými páry. David s Májou mají určitě na to, aby bojovali o nejvyšší pozice na každém turnaji. Ne vždy se ale v zápasech zadaří, a i soupeři mají motivaci vyhrávat.

Finále spodního pavouka si vybojoval pár Luboš Švarc – Marcel Novák. Luboš s Marcelem si pro osmifinále svými výkony ve skupině vyfasovali nejlepší pár celého turnaje – Jiří Machačný – Jiří Procházka. Ve vyrovnané základní skupině D, kde hned 3 páry zaznamenaly 2 výhry a 1 prohru musela rozhodnout minitabulka. I přes 2 výhry ve skupině měli Luboš s Marcelem nejhorší skóre v minitabulce, a tak dostali v osmifinále jednoho z favoritů. Do horního pavouka se tak Luboš s Marcelem nedostali. Postup do finále spodního pavouka ale znamená celkový zisk z celého turnaje v počtu 85 bodů a zachování šance na postup do závěrečného superpoháru pro 16 nejlepších párů celé série. Luboš s Marcelem mají dostatečnou kvalitu na to, aby na finálovém turnaji nechyběli.

Konečné 3. místo ve spodním pavouku a 55 bodů do žebříčku série si vybojoval pár René Janků – Petr Korolus. Poslední zápas v turnaji s Renda s Péťou skutečně užili, protože museli jít až do zkrácené hry, kterou vyhráli poměrem 7:3. Semifinalistou spodního pavouka se stali Jiří Šesták – Karel Barczik. Oba borci k nám dorazili až z Prahy s touhou zahrát si také s jinými soupeři, než jaké znají ve svém okolí. A to se jim podařilo mírou vrchovatou, protože si nakonec zahráli 7 turnajových zápasů. Podařilo se jim vyhrát 2 ze 7 zápasů, ale to je na první účast v našich turnajích velmi dobrý výkon. Jirka s Karlem zanechali u nás velmi dobrý dojem a my se budeme těšit, že se k nám zase vypraví bojovat o další cenné tenisové zkušenosti a výhry.

Mezi čtvrtfinalisty spodního pavouka se zařadily páry Nam – Eda Greb, Filip Havlas – Dominik Havlas, Curóng – Quang a Sy - Minh. Tyto 4 páry v turnaji herně určitě nezklamaly. Každý z nich bojoval na maximum svých možností. K získávání tenisových výher ale často nestačí jen bojovat. Chce to hlavně dostatek herních a zápasových zkušeností z turnajových zápasů. Čím více turnajových zápasů odehrajete, tím lépe. Vaše herní úroveň se bude zvedat s dalším množstvím odehraných zápasů a je jen otázkou času, až se i tyto páry začnou tlačit do horních pater každého našeho turnaje.

Na závěr bych rád poděkoval všem účastníkům - byli jste pro turnaj velkým přínosem a jeho nedílnou součástí. Děkuji vám za vytvořenou pohodu a dobrou náladu, moc si toho cením. Je radost pořádat turnaje pro tolik skvělých a sympatických lidí. Poděkování tradičně zaslouží také pracovnice v recepci haly a barmanka restaurace v areálu Věrka Brůžková. Uvařila hráčům tradičně vynikající guláš a připravila další dobroty. Prodala všechno jídlo a hráči vzali Věrku mezi sebe i při závěrečném focení. Naše tenisová parta je opravdová oáza pohody, přátelství a dobré nálady. Zveme tímto všechny tenisové nadšence, pokud si chcete vyzkoušet naše turnaje, neváhejte a přijďte mezi nás. Těšíme se na každého z vás. Veškeré informace o našich turnajích najdete na stránkách www.tennisfamilly.com. Přijďte si zahrát!

Zdeněk Hykš, spolek Tenisová rodina