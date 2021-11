Ve společnosti jeho umělecké partnerky Jitky Molavcové a za doprovodu Orchestru divadla Semafor pod vedením kapelníka Jiřího J. N. Svobody zazněly známé i pozapomenuté hity z dílny Suchého, Šlitra i dua Voskovec a Werich. Jiří Suchý potvrdil, že je výjimečnou ukázkou nezdolné vůle, pracovitosti, kreativity, rozhledu a smyslu pro humor, díky nimž je jeho popularita věčná a díky nimž může být po právu nazýván legendou.

A s ním i Jitka Molavcová hýřící šarmem, vtipem, laskavostí i neutuchající energičností, která je pilířem Semaforu. Do posledního místa zaplněné Městské divadlo v Novém Boru se nechalo strhnout k bouřlivým ovacím vstoje a za zvuku nesmrtelných semaforských melodií tak slavnostně vyvrcholily narozeninové oslavy dvou festivalových dekád.

„Rád bych touto cestou vyjádřil vděčnost. Ještě na jaře tohoto roku nebylo vůbec jasné, bude-li moci narozeninový ročník proběhnout. Měli jsme však jedinečnou příležitost se opět vrátit do kostelů, sálů a divadel a plnými doušky čerpat energii a prožívat emoce prostřednictvím živého setkání s hudbou ale i tancem. Pro nás pořadatele to byl ročník návratu ke kořenům a plné si uvědomění pravé podstaty našeho počínání. Velké díky patří tedy v prvé řadě vám posluchačům, kteří jste překonali návštěvnost 4000 posluchačů za ročník. Chtěl bych také poděkovat všem našim podporovatelům bez kterých bychom se setkávat nemohli. Do třetice bych také rád poděkoval z celého srdce svým kolegům v týmu, o které jsem se mohl v tomto nelehkém roce opřít a kteří prokázali skutečnou týmovou soudružnost a lásku k našemu poslání. Doufáme, že jsme letošním ročníkem naplnili vaše očekávání," dodává k 20. ročníku ředitel festivalu Martin Prokeš.

Definitivní tečku za nimi udělá tradiční epilog ve spolupráci se ZUŠ Česká Lípa s titulem Má to smysl!, který je za účasti špičkového houslisty Josefa Špačka a klavíristy Miroslava Sekery na programu v pátek 19. listopadu v českolipském Kulturním domě Crystal. Vstupenky na tento koncert jsou v prodeji ve festivalové pokladně i online na lipamusica.cz.

Lucie Johanovská