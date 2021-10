V úvodu vernisáže se přítomní diváci mohli seznámit s procesem výroby skla, poté zhlédli světelnou show a vydechli údivem, když byla po setmění jednotlivá díla nasvícena a mnohá měnila barvy. Křehkou krásu skla se podařilo krásně zakomponovat do prostor hradu i sklepení.

Chtěli bychom panu Pačinkovi vyjádřit obrovský dík za to, že dokáže svým uměním zkrášlit náš život, potěšit naše oko a pohladit naši duši. Panu Pačinkovi a všem, kdo se podíleli na vytvoření Křišťálového hradu, patří velikánské DÍKY! Pro všechny zúčastněné to byl opravdu skvělý zážitek!

Skleněná díla Jiřího Pačinka najdou návštěvníci na nádvoří, hradbách, hradních sklepeních i v panských pokojích nad vstupní bránou. Křišťálový hrad bude otevřený do 23. října, a to od úterý do neděle 9:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00.

Pačinek je jeden z nejvýznamnějších současných uměleckých sklářů nejen v České republice, ale zároveň na mezinárodní úrovni. Narodil se v roce 1972 v Litoměřicích. Po vyučení pracoval v legendární sklárně v Chřibské, byl mistrem v jedné z nejvýznamnějších světových uměleckých skláren své doby, Ajeto Lindava. V roce 2007 založil své první studio v Lindavě. Vlastní sklárnu s oblíbenou Křišťálovou zahradou má od roku 2015 také v Kunraticích u Cvikova.

Eva Bečvaříková, Česká Lípa