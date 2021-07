Ze všeho nejdříve bych rád poděkoval všem 14 párům, kteří neváhali ani při vysokých venkovních teplotách přes 30 stupňů přijet do Okrouhlé a sehrát další skvělý turnaj. Zároveň bych rád poděkoval Honzovi Štěpánkovi z TK Orel Okrouhlá a jeho kolegyni za vzorně připravený areál včetně občerstvení a studené sprchy pro hráče. To byla úžasná práce! Děkuji paní Angelice a slečně Katce za pomoc při rozlosování a focení turnaje a také hráči Honzovi Menclovi za dodané fotky a videa z turnaje. Ještě teď jsem plný pozitivní energie, která sálala v areálu v Okrouhlé více než venkovní teploty. Hráči si zápasy hodně užili i přes velké vedro.

A jak dopadl celý turnaj? Ani tady se nenašel pár, který by dokázal vyhrát všechny turnajové zápasy. Tak velká konkurence a vyrovnanost je mezi páry v turnajové sérii. Vítězem se stal pár Jiří Flégl – Vladimír Pulkrábek. Obhájili tak loňské vítězství z areálu v Okrouhlé. Cestu na vrchol ale Jirka s Vláďou neměli nijak snadnou. V základní skupině vyhráli jen jeden zápas a dvakrát odešli poraženi. Cestu pavoukem play off začali relativně klidnou výhrou nad párem René Janků – Petr Korolus. Pak ale narazili na vítěze ze skupiny C pár Petr Bartoníček – Pavel Zemanec a strhla se velká tenisová bitva. Zápas došel až do zkrácené hry, kterou nakonec poměrem 7:3 ovládli Jirka s Vláďou.

Ani semifinále pohárového pavouka nebylo pro pozdější vítěze snadnou záležitostí. Opět museli hodně bojovat. Výhra v poměru 7:5 nad párem Štěpán Skrbek – Pavel Pekárek poslala Jirku s Vláďou až do velkého finále. V zápase o hlavní trofej a 500 bodů do žebříčku série prodali svojí aktuální formu a pohodu a svému soupeři páru Jiří Machačný – Luboš Švarc nedovolili ani pomyslet na to, že by mohli celý turnaj vyhrát. Jirka s Vláďou uplatnili na tomto turnaji svoji sehranost a velké zápasové zkušenosti.

Do finále se velmi překvapivě, ale naprosto zaslouženě probojoval pár Luboš Švarc – Jiří Machačný. Na rozdíl od svých finálových přemožitelů neměli Luboš s Jirkou cestu do finále tak náročnou. Až do finále nemuseli ve svých play off zápasech žádné větší potíže. Až v posledním mači o velký pohár a 500 bodů do žebříčku série na své finálové soupeře pár Jiří Flégl – Vladimír Pulkrábek nenašli recept, přestože je v základní skupině dokázali porazit. Luboš s Jirkou odehráli naprosto fantastický turnaj, kdy jedna těsná prohra v základní skupině a pak až prohra v samotném velkém finále je neskutečný úspěch pro tento sympatický pár, který se dal dohromady až pár dní před samotným turnajem.

Velký úspěch v celém turnaji si odnesl další velmi sympatický pár Martin Maixner – Libor Pecina. Oba skvělí hráči v turnaji ve Cvikově hraném na antuce neprošli do bojů o pohárové příčky. O týden později v areálu v Okrouhlé, kde se hraje na povrchu koberec, ale Martin s Liborem vybalili všechny svoje zbraně a svým soupeřům zle zatápěli. Ve své 5 ti členné skupině vyhráli 2 zápasy ze 4.

V osmifinále museli hodně bojovat s párem Michal Mašek – Lukáš Koudelka, když do pohárového čtvrtfinále postoupili až po velkém boji poměrem 7:5. Ve čtvrtfinále ale přesvědčivě vyřadili další velmi silný pár Ladislav Petrův – František Ille. V semifinále nestačili na pár Luboš Švarc – Jiří Machačný. V zápase o konečné 3. místo ale nakonec po velkém boji a jen velmi těsně poměrem 7:5 porazili pár Štěpán Skrbek – Pavel Pekárek. Úžasné 3. místo a přísun 320 bodů oproti 90 bodům získaným o týden dříve ve Cvikově + posun na průběžné 7. místo v turnajové sérii je velmi povzbudivý výsledek.

Semifinále pohárové části pavouka si vybojoval pár Štěpán Skrbek – Pavel Pekárek. V základní skupině vyhráli 3 ze 4 zápasů a až do semifinále pohárového pavouka neřešili Štěpán s Pekym se svými soupeři žádné větší potíže. Bohužel pro oba pohodáře a sympaťáky je potkala těsná prohra poměrem 5:7 s pozdějším vítězným párem celého turnaje Jirkou Fléglem a Vláďou Pulkrábkem. Stejně těsnou prohru 5:7 zaznamenali Štěpán s Pekym také v zápase o 3. místo. Výhra 5 turnajových zápasů z 8 odehraných je ale skvělý výsledek pro oba borce. Nehledě na to, že stejně tak turnaj mohl skončit jejich triumfem. Budou-li Štěpán s Pekym hrát pohromadě i v dalších turnajích, jejich soupeři se mají opravdu na co těšit!

Ve čtvrtfinále pohárového pavouka neuspěli páry David Gregor – Marian Kern, Ladislav Petrův – František Ille, Petr Bartoníček – Pavel Zemanec, Pavel Kosťun – Michael Berger. Nejblíže postupu do semifinále byl bratrský pár Petr Bartoníček – Pavel Zemanec, kdy se dostali až do zkrácené hry. Prohráli až s pozdějším vítězem celého turnaje párem Jiří Flégl – Vladimír Pulkrábek. Turnaj tak ukončili se vztyčenou hlavou. Je jen otázkou dalších turnajů, kdy si tento skvělý a úžasně sehraný pár proklestí cestu do pohárových zápasů. Výkonnost na to Péťa s Pavlem rozhodně mají, chybí jen kousek sportovního štěstí.

Smůlu v play off měly oba páry, které vyhrály obě základní skupiny, a to David Gregor – Marian Kern a Pavel Kosťun – Michael Berger. David s Marianem prohráli s pozdějšími finalisty celého turnaje Lubošem Švarcem a Jirkou Machačným. Pavel Kosťun – Michael Berger si nepřišli na pár Štěpán Skrbek – Pavel Pekárek. I přes prohru ve čtvrtfinále si pár Ladislav Petrův – František Ille zaslouží velkou pochvalu. Ve skupině vyhráli 3 zápasy ze 4 a v play off vypadli až s celkově 3. nejlepším párem celého turnaje Martin Maixner – Libor Pecina. Ukončili tak turnaj o kolo dříve než před rokem, ale s velkým počtem bodů do žebříčku série. Na dalších turnajích mohou oba borci znovu prokázat svoje kvality a přidávat další body do žebříčku série. Kvalitu mají určitě vysokou a směle se mohou měřit se všemi soupeři.

V medailovém pavouku si cestu ke zlatým medailím nakonec proklestil pár René Janků – Petr Korolus. V osmifinále se nedostali přes později nejlepší pár celého turnaje. V medailovém pavouku ale nenašli přemožitele a všechny 3 svoje soupeře doslova převálcovali. Ani ve finále, kde soupeřem Rendy s Péťou se stal pár Martin Jeřábek st. – Martin Jeřábek ml. nemuseli v zápase o zlaté medaile řešit výraznější potíže. Situaci ve finále usnadnilo Rendovi s Péťou menší svalové zranění Martina Jeřábka ml., to ale nijak nesnižuje skvělý výkon páru v medailovém pavouku a zaslouženě vybojované zlaté medaile.

Finále medailového pavouka si nakonec vybojoval silný domácí pár Martin Jeřábek st. – Martin Jeřábek ml. Stejně jako ve Cvikově se dostali do skupiny, kde musela rozhodovat minitabulka, a nakonec i konečné skóre mezi 3 páry s bilancí 3 výhry a 1 prohra. V osmifinále narazili na finalisty celého turnaje a ve velké formě hrající pár Luboš Švarc – Jiří Machačný. Ve čtvrtfinále medailového pavouka byli nasazeným párem, který měl v tomto kole volný los. V boji o zlatou medaili limitovalo oba Martiny menší svalové zranění mladšího Martina, který nemohl běhat tak jak byl zvyklý. Přesto je finále a další přísun velmi slušných bodů do žebříčku pro oba Martiny příslibem do dalších turnajů, kde se, jak pevně věřím již mnohem projeví více jejich nesporná herní kvalita.

Bronzové medaile si nakonec vybojoval pár Michal Mašek – Lukáš Koudelka. Jen velmi těsná prohra v poměru 5:7 s později 3. nejlepším párem celého turnaje Martinem Maixnerem a Liborem Pecinou poslala Michala s Lukášem do bojů o medaile. V semifinále nestačili otce a syna Jeřábkovi, v zápase o bronzové medaile si ale se svým soupeřem poradili a z turnaje si odnesli pěknou cenu na památku a slušné body do žebříčku série.

Semifinalistou medailové části pavouka se stal pár Denis Mašek – Pavel Větrovec. V turnaji i přes výsledkově jednoznačné prohry hráli velmi dobře a body za postup do semifinále medailového pavouka si určitě zaslouží. Denis s Pavlem, stejně jako oba další páry, které se v turnaji neumístili na předních pozicích Ota Vosecký – Michal Janoušek a Milan Vosecký – Jan Mencl hráli se svými soupeři mnoho vyrovnaných gamů, ale ne vždy je dotáhli do vítězného konce. Také tyto páry si zaslouží velkou pochvalu za svůj přínos k úspěchu celého turnaje. Borci z těchto párů přispěli do turnaje také svojí dobrou náladou a přinesli do turnaje mnoho pozitivní energie.

Pohoda, přátelství a dobrá nálada je důležitý průvodní prvek našich turnajů a je skvělé, že všichni hráči bez ohledu na svoje výsledky pomáhají v turnajích tuto pohodu a dobrou náladu spoluvytvářet. Na turnajích často slyšíte různé hlášky, hecování a povzbuzování mezi hráči. Na kurtech při zápasech se borci pravidelně plácají do dlaní při výměně stran. Všichni si možnost zahrát si turnaje a strávit společný čas užívají. Za hráči do areálů pravidelně docházejí přítelkyně, manželky, děti, kamarádi. Každé povzbuzení a pochvala od svých blízkých hráče vždy potěší a nabíjí pozitivní energií do dalších zápasů.

Přijďte i vy všichni si k nám zahrát turnaje organizované spolkem Tenisová rodina. Užijete si tu pohodu a dobrou náladu a zcela zaručeně přijdete po dobu turnaje na jiné myšlenky. Těšíme se na každého z vás. Další turnaj v mužském deblu pořádáme v sobotu 3. července 2021 v areálu ve Starých Splavech. Informace najdete na stránkách www.tennisfamilly.com. Přijďte si zahrát!

Zdeněk Hykš, Tenisová rodina