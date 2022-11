FOTO: Klíč vás po náročném stoupání po kamenech odmění výhledem

/TIP NA VÝLET/ Výstup je sice strmější, ale bědování do kopce vám na vrcholu vynahradí výhled po okolní krajině. Ten opravdu stojí za to. Cílovou stanicí našeho prázdninového výletu byl Klíč. Znělcový vrch mezi Cvikovem a Novým Borem na Českolipsku sahá do nadmořské výšky 760 metrů.

Výšlap na Klíč u Nového Boru. | Foto: Andrea Málková

Je to čtvrtá nejvyšší hora Lužických hor. Auto lze nechat u hlavní silnice z Boru do Cvikova. Procházkou k závěrečnému výšlapu kamenitou cestou projdete okolo studánky, kde se můžete osvěžit. Nevhodné to je pro kočárky. K vrcholu skály nevyjedete na kole. Můžete se vydat také z druhé strany od Svoru. Rozhodněte se, zda vyrazíte pouze k vrcholu a stejnou cestou zpět, nebo můžete zvolit okruh. Vydejte se z Nového Boru na vrchol hory Klíč, poté sejdete po modré pod Klíč z protilehlé strany. Následně po žluté přes Kytlice do Polevska. Odtud se již budete vracet do Nového Boru po modré. Čeká vás přibližně 20 kilometrů. Andrea Málková