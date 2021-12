FOTO: Koncert ve Stráži pod Ralskem zpříjemnil čas adventu

V sobotu 20. listopadu byl vzestup nakažených covidem 19. v plné síle. A právě to je datum, na které pozval Hornicko-historický spolek pod Ralskem známý a vynikající hudební soubor Muzica Bohemica na tradiční koncert k poctě patronky horníků svaté Barbory do kostela sv. Zikmunda do Stráže pod Ralskem.

Adventní koncert souboru Muzica Bohemica ve Stráži pod Ralskem. | Foto: Miloslava Kroužková